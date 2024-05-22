• Kedi ve köpeklerin ırkları, yaşları, boyutları ve aktivite seviyeleri enerji ve beslenme ihtiyaçlarını belirlerken, hassasiyetleri ve farklı sağlık ihtiyaçları sebebiyle özel beslenme formülasyonlarına ihtiyaç duyabilirler.

• Kaliteli protein kaynaklarının hidrolizasyon ismi verilen bir işlemden geçirilmesi sonucunda tavuk eti alerjisine sebep olan büyük protein parçaları parçalanarak küçültülür. Böylelikle alerji riski azalırken sindirim süreci de kolaylaşır.

• Zengin içerikli tahıl tüketimi sayesinde kedi ve köpeklerimiz ihtiyaç duydukları vitamin, mineral, esansiyel yağ asitleri ve lif gibi değerli besin öğelerini beslenmelerine dahil etmiş olur.

• Kedi ve köpeklerin eşsiz ihtiyaçlarına özel olarak geliştirilen tam ve dengeli formüller sayesinde kalori alımı dengeli bir şekilde gerçekleşir ve obezitenin önüne geçilir.

• İlerleyen yaşlarda kedi ve köpeklerin metabolizma hızı ve aktivite yoğunluğu azalır. Bu sebeple genç yetişkin hayvanlara kıyasla farklı besin profillerine ve kalori alımına ihtiyaç duyarlar.

• Kuru mamalar, nemi azaltılan ve yoğun içerikleri sayesinde birim başına daha yoğun besin öğesi içeren mamalarken; yaş mamalar içerdikleri yüksek nem miktarı ile kedi ve köpeklerin su ihtiyacını karşılar. İdrar yolları ve böbrek sağlığının desteklenmesine yardımcı olan bu mamalar, kuru mamaların tamamlayıcısıdır.