ROYAL CANIN BESLENME FELSEFESİ
1968 yılında bir veteriner hekim olan Dr. Jean Cathary tarafından kurulan Royal Canin olarak ‘beslenme ilk ilaçtır’ ilkemiz doğrultusunda çalışmalarımıza yön veriyoruz. Hayvanlar için geliştirdiğimiz sağlıklı beslenmenin ve ‘Onlar için Daha iyi Bir Dünya’ hedefimizin Royal Canin Beslenme Felsefesi’nin temel unsurları olduğuna inanıyoruz.
55 Yıllık Bilimsel Miras
Royal Canin olarak, 1968 yılından bu yana kedi ve köpeklerin sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için bilimle desteklenen bir beslenme felsefesi odağında çalışıyoruz. 55 yıllık bilimsel mirasımız ile hayvanların refahını ve sağlığını en üst düzeye çıkarmayı amaçlıyoruz.
Royal Canin Beslenme Felsefesi bilimsel araştırmalara ve sürekli inovasyona dayanıyor.
• Eşsiz ihtiyaçlara özel olarak formüle edilmiş 200’ün üzerinde ürün
• Veteriner hekimler tarafından geliştirilen tam ve dengeli formüller
Hayvan Beslemesinde Bilimsel Gerçekler
• Kedi ve köpeklerin ırkları, yaşları, boyutları ve aktivite seviyeleri enerji ve beslenme ihtiyaçlarını belirlerken, hassasiyetleri ve farklı sağlık ihtiyaçları sebebiyle özel beslenme formülasyonlarına ihtiyaç duyabilirler.
• Kaliteli protein kaynaklarının hidrolizasyon ismi verilen bir işlemden geçirilmesi sonucunda tavuk eti alerjisine sebep olan büyük protein parçaları parçalanarak küçültülür. Böylelikle alerji riski azalırken sindirim süreci de kolaylaşır.
• Zengin içerikli tahıl tüketimi sayesinde kedi ve köpeklerimiz ihtiyaç duydukları vitamin, mineral, esansiyel yağ asitleri ve lif gibi değerli besin öğelerini beslenmelerine dahil etmiş olur.
• Kedi ve köpeklerin eşsiz ihtiyaçlarına özel olarak geliştirilen tam ve dengeli formüller sayesinde kalori alımı dengeli bir şekilde gerçekleşir ve obezitenin önüne geçilir.
• İlerleyen yaşlarda kedi ve köpeklerin metabolizma hızı ve aktivite yoğunluğu azalır. Bu sebeple genç yetişkin hayvanlara kıyasla farklı besin profillerine ve kalori alımına ihtiyaç duyarlar.
• Kuru mamalar, nemi azaltılan ve yoğun içerikleri sayesinde birim başına daha yoğun besin öğesi içeren mamalarken; yaş mamalar içerdikleri yüksek nem miktarı ile kedi ve köpeklerin su ihtiyacını karşılar. İdrar yolları ve böbrek sağlığının desteklenmesine yardımcı olan bu mamalar, kuru mamaların tamamlayıcısıdır.
Sorumlu Hayvan Sahipliği
Royal Canin olarak, sorumlu hayvan sahipliği kavramını ve evcil hayvanlarınızın sağlık için doğru beslenmenin önemini aktarmayı hedefliyoruz. Hayvanlarınızın refahı ve sağlığı için bilimsel yaklaşımlarla beslenme konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz.
Her kedi ve köpek eşsizdir, onlarla yaşamak ise eşsiz bir serüvendir. “Onlar için Daha İyi Bir Dünya” hedefinde hayvanların temel özgürlük haklarını önemsiyor ve sağlıklı bir yaşam için sağlıklı beslenmenin önemini vurguluyoruz.
Hayvanların 5 Özgürlük Hakkı
• Açlık ve susuzluktan uzak bir yaşam hakkı
• Barınma hakkı
• Sağlık sorunlarından uzak bir yaşam hakkı
• Kendilerini oldukları gibi ifade edebilme hakkı
• Korku ve stresten uzak bir yaşam hakkı
Kediniz ve köpeğiniz için sorumlu bir hayvan sahibi olmakla ilgili daha fazla bilgi edinmek için ilgili kaynaklarımızı inceleyebilirsiniz.