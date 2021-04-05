Hayvanlar için Daha İyi Bir Dünya amacıyla çalışmalarını yürüten Royal Canin Türkiye, sosyal sorumluluk ve farkındalık faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. 2020 yılı içerisinde, sahipsiz hayvanların yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla ülkemizde çalışmalar yürüten yetkili Dernek ve Barınaklara 60 ton üzerinde mama bağışı gerçekleştiren Royal Canin, 2021 yılı ilk çeyreğinde 25 ton üzerinde mama bağışında bulundu.

Sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında düzenli olarak mama bağışı da dahil olmak üzere çok çeşitli etkinlik ve toplumsal destek faaliyetleri düzenleyen Royal Canin, 2020 yılı içerisinde sahipsiz hayvanların yaşam koşullarının iyileştirilmesi için Türkiye’de çalışmalarını sürdüren 3 akredite dernek ve 4 hayvan barınağına 60 tonun üzerinde mama bağışı gerçekleştirdi. 2021 yılı ilk çeyreğinde ise bu rakam, 25 ton mama bağışı olarak gerçekleşti. Royal Canin Şirketi global uyum programı kapsamında Türkiye’den akredite olan dernek ve barınaklara gerçekleştirilen mama bağışına ek olarak, COVID-19 pandemisi sürecinde gözetimleri altında bulunan hayvanların yaşam ve tedavi masraflarının karşılanabilmesi için aynı zamanda ilgili kuruluşlara belirli oranlarda ayni bağış da ulaştırıldı. Belediyeler ile işbirlikleri içerisinde sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar yürüten Royal Canin Türkiye, bu kapsamda gerçekleştirdiği su sebili bağışları ile sahipsiz sokak hayvanlarının uygun bakım ve şartlarda yaşamaları için çalışmalar yürütmeye ve varolan çalışmaları desteklemeye devam ediyor.

‘Yaşam Boyu Birlikte’ teması ile çalışmalarına yön veren Royal Canin, sosyal sorumluluk çalışmalarına ek olarak, sosyal farkındalık kampanyaları aracılığıyla Sorumlu Hayvan Sahipliği çağrısı yapıyor. Royal Canin Türkiye websitesi üzerinden yayımlanan Sorumlu Kedi Sahipliği ve Sorumlu Köpek Sahipliği Rehberleri, sorumlu hayvan sahipliği anlayış ve uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla bugüne kadar geliştirilmiş en kapsamlı bilgi kaynaklarını hayvansever herkesin kullanımına ücretsiz olarak açıyor.

Dünyada faaliyet gösterdiği 110’dan fazla ülkedeki şirket çalışanlarının sosyal sorumluluk projelerinde yer almalarını ‘Mars Gönüllülük Programı (MVP) aracılığıyla teşvik eden Royal Canin, yalnızca 2020 senesinde 39,000’den fazla çalışanı, toplamda 145,000 saatin üzerinde zaman harcadığı gönüllü projeleri ve 130,000’den fazla kedi ve köpeğin sağlıklı beslenmeleri, temel ihtiyaçlarının karşılanması ve sahiplendirilmeleri gibi aktivitelerde bulunuyor.

Royal Canin Hakkında:

ROYAL CANIN® markasının sahibi olan Royal Canin Company, Mars Petcare’e bağlı bir şirket olup kedi ve köpeklerin sağlıklı beslenmesinde dünya çapında lider bir markadır. 1968 yılında Veteriner Hekim Dr. Jean Cathary tarafından kurulduğu günden bu yana, kedi ve köpeklere yönelik sağlıklı beslenme çözümleri sunmakta ve onların hayat kalitesini artırmak için tüm dünyada beslenme uzmanları, hayvan yetiştiricileri ve veteriner hekimler ile ortaklıklar geliştirerek çalışmalar yürütmektedir. Bugün 110’dan fazla ülkede faaliyet göstermekte ve kedi ve köpeklerin eşsiz özellik ve ihtiyaçlarını tüm çalışmalarının merkezine koymaktadır.