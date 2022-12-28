Royal Canin Standartları

Sağlık, bizim için bir tutkudur.

“Hayvanlar için Daha İyi Bir Dünya” amacıyla çalışmalarını sürdüren Royal Canin Şirketi olarak, tam 53 yıldır ‘öncelikle kediler ve köpekler’ prensibi doğrultusunda çalışmalarımızı yürütüyoruz.

Kedi ve köpeklerin sağlığını tüm çalışmalarımızın merkezine koyuyor, onlara yönelik güvenli, kaliteli ve sağlıklı beslenme formüllerini uluslararası standartlarda faaliyet gösteren fabrikalarımızda üretiyor ve ürünlerimizi yalnızca yetkili satış noktalarımız aracılığıyla Türkiye’deki hayvan sahiplerine ve profesyonellere ulaştırıyoruz. Ülkemizdeki yetkili satış noktalarımızı görebilmek için, tıklayınız.

*Bu sayfada listelenen yetkili satış noktalarımız ile yetkili satış noktalarının kendi internet siteleri dışında kalan mecralarda, ürün satışlarımız gerçekleşmemektedir.

**Veteriner diyet serisi ürünlerimiz, veteriner hekim yönlendirme ve tavsiyesi ile temin edilerek kullanılmalıdır. Bu nedenle, Royal Canin Veteriner serisi ürünlerimizin anlaşmalı veteriner kliniklerinden temin edilmesi gerektiğini önemle belirtmek isteriz.



Kalite ve gıda güvenliği, önceliğimizdir.

Eşsiz doğaları gereği farklı ihtiyaçlara sahip olan her bir kedi ve köpeğe yönelik ürettiğimiz kuru ve yaş formlardaki mamalarımız, üretim süreci aşamasında fabrikalarımızda yoğun bir kalite kontrol programına tabi tutulur. Her bir mama içeriğinin, içerik değerleri bakımından doğru ve uygun oranlarda olduğunu doğrulamak adına yapılan testler, hem kullanılacak malzemelerde, hem de son ürünlerimiz üzerinde gerçekleştirilmektedir. Tamamen güvenli olması için, mamalarımız üst düzey kalite standartları çerçevesinde üretilmektedir. Tesislerimiz kalite yönetiminde ISO 9001:2008 sertifikasına, gıda güvenliğinde ise ISO 22000 sertifikasına sahiptir ve Avrupa Birliği mevzuatı kapsamında yerel otoritelerce düzenli olarak denetlenir. Kalite ve gıda güvenliğine yönelik çalışmalarımız ve üretim sürecimiz hakkında daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Türkiye’deki her bir ürünümüz, Avrupa Birliği ülkelerinden ithal edilmekte olup, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen kalite, hijyen ve beslenme standartları dahilinde 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında ve ‘Yemlerin Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Yönetmelik’ çerçevesinde piyasada yetkili satış noktalarımız aracılığı ile dolaşıma geçmektedir.

Ürünlerimiz, kodları aracılığıyla izlenebilirdir.

Royal Canin, ürünlerin üretim aşamalarında aşağıdaki standartlara her zaman bağlı kalır:

Hammadde tedarikçilerini seçerken, kesin kriterler gözetilir. Mama üretim süreçlerine dahil edilmeden önce, tüm hammaddelerin kalitesi testlerden geçirilir. Hammaddeler üretim tesisine girdiği andan itibaren, önemli aşamalarda analizlerden geçirilir ve sistematik ölçüler ile düzenli olarak kalite kontrollerinden geçer. Ürün içeriklerindeki tüm maddeler batch kodları aracılığıyla izlenilebilirdir.

Royal Canin ürünleri, mevzuat uyarınca, kapalı paketler halinde piyasaya sunulmaktadır. Paket arka yüzü altındaki kodlama alanında yer alan “batch kod”larından, üretim boyunca tabi tutulan tüm süreçler için izlenebilirdir. Paketleme teknolojimiz, son kullanma tarihine dek ürünün ilk günkü tazeliğini korumak amacıyla geliştirilmiştir.

Orjinal paketin açılıp yeni paketlere bölünmesi durumunda, her bir gıda ürününde olacağı gibi, ürünler hava alıp aromasını kaybedebilmekte, bozulabilmektedir. Bu şartlar altındaki ürün artık Royal Canin Kalite Standartları çerçevesinde değerlendirilememekte ve kalite süreci bakımından takip edilebilmesi mümkün olamamaktadır.

Royal Canin ürünlerinin muhafaza edilme şekli ve tüketimi konusundaki tavsiyelerimizi görmek için tıklayınız.

Ürünlerimiz hakkındaki tüm sorularınız ve bilgi talepleriniz için, Tüketici Danışmanlarımız her zaman yanınızdadır; websitemizde yer alan ‘Bize Ulaşın’ kısmından veya [email protected] adresine e-posta göndererek bizlere ulaşabilirsiniz.

Royal Canin Türkiye Genel Müdürlüğü