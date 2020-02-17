17 Şubat 2020 – İSTANBUL – Kediler, insan sağlığı ve toplumsal refahın gelişimine sundukları katkılar bakımından benzersiz canlılardır. Eşsiz bir deneyim sağlayan kedi sahipliği ise, hayvan sahipleri açısından belirli sorumlulukları beraberinde getiriyor. Hayvan sahiplerinin, kedilerinin sağlık, sıhhat ve refahını artıracak sağlıklı alışkanlıklar geliştirmesi ve onlara uygun bakım ve olanakları sağlaması gerekiyor.



‘Hayvanlar için daha iyi bir dünya’ misyonuyla çalışmalarına yön veren Royal Canin, 17 Şubat Dünya Kediler Günü’nde, ‘Sorumlu Kedi Sahipliği Rehberi’ni yayımladığını duyurdu. Royal Canin Türkiye websitesi üzerinden tüm paydaşların kullanımına ücretsiz olarak sunulan Kedi Sahipliği Rehberi, hayvanların sağlık ve refahının sağlanmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurguluyor ve kedi bakımına yönelik bugüne kadar geliştirilmiş en kapsamlı bilgi kaynağı olma görevini üstleniyor.

Dünya Kediler Günü’nde, hayvan refahı olgusunun altı çiziliyor

‘Sorumlu Kedi Sahipliği Rehberi’, Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı (OIE) tarafından geliştirilen hayvan refahı olgusunu ele alarak başlıyor. Kediler dahil olmak üzere tüm hayvanların 5 Özgürlük Hakkı’nı vurgulayan Rehber, her hayvanın açlık ve susuzluktan, sağlık sorunlarından ve korku/stres unsurlarından uzak bir yaşama erişim, uygun barınma koşulları ve kendilerini oldukları gibi ifade edebilme haklarına vurgu yapıyor.



Her bir kedinin eşsiz, ve buna paralel her birinin farklı beslenme ve bakım ihtiyaçlarının olduğunu gösteren Rehber, bir kedi sahiplenme kararı vermeden önce dikkate alınması gereken unsurlar, sahiplenilen bir kedinin eve alışma süreci, kedilerde uygun beslenme ve bakımın nasıl olması gerektiği, kedilerin beden dili ve davranışlarını anlama gibi başlıkları kapsamlı olarak sunuyor. Rehbere, www.royalcanin.com/tr üzerinden ücretsiz olarak ulaşılabiliyor.

Royal Canin HUB ile her an doğru bilgiye erişim mümkün

Geçtiğimiz günlerde lansmanı gerçekleştirilen Royal Canin HUB platformu, hayvan sahiplerine benzersiz bir deneyim sunuyor. Zengin içeriği ile dijital bir kütüphane niteliği taşıyan websitesi HUB, kedi ve köpeklerin sağlıklı beslenmesi ve bakımına yönelik Türkiye’deki en kapsamlı bilgi kaynağına erişim sağlıyor. Hayvan sahiplerinin, evcil hayvanlarının sağlık ve refahına ilişkin bilgi ve farkındalıklarının artırılması hedefi ile hayata geçen platform, hayvan sağlığı ile ilgili konularda bilimsel açıdan doğru bilgilerin sunulmasına, böylelikle hayvan sahiplerinin kedi ve köpeklerinin sağlık ve mutlulukları için en doğru kararı alabilmelerine odaklanıyor. Royal Canin HUB’da, doğru ürün seçiminden veteriner ziyaretlerinin zamanlama olarak planlanmasına ve beslenmenin sağlık ile olan doğrusal ilişkisine kadar pek çok bilgi bulunuyor. Platforma www.royalcanin.com/tr adresinden ulaşılabiliyor.

Dünya Kediler Günü’nde çağrı değişmiyor: “Kedinizi Veteriner Hekimine Götürün”

Royal Canin Türkiye, ‘sorumlu hayvan sahipliği’ alanında farkındalık yaratmaya belli bir süredir devam ediyor. 2019 Ekim ve Kasım aylarında gerçekleştirilen ‘Kedinizi Veteriner Hekimine Götürün’ farkındalık kampanyası ile, kedilerin sağlık ve refahı için kritik önemde olan düzenli veteriner ziyaretlerinin önemini vurgulayan Royal Canin, Dünya Kediler Günü’nde aynı çağrıyı ‘Sorumlu Kedi Sahipliği Rehberi’ aracılığıyla yineliyor. Sorumlu bir hayvan sahibini, kedisinin hasta olmasını beklemeden düzenli sağlık kontrolleri gerçekleştiren bireyler olarak niteleyen Rehber, kedilerin veteriner ziyaretlerini kolaylaştıracak faydalı ipuçlarını görmek için hayvan sahiplerini www.kedimklinikte.com websitesine yönlendiriyor.



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Royal Canin Hakkında:

ROYAL CANIN® markasının sahibi olan Royal Canin Company, Mars Petcare’e bağlı bir şirket olup kedi ve köpeklerin sağlıklı beslenmesinde dünya çapında lider bir markadır. 1968 yılında Fransız veteriner hekim Jean Cathary tarafından kurulduğu günden bu yana, kedi ve köpeklere yönelik sağlıklı beslenme çözümleri sunmakta ve onların hayat kalitesini artırmak için tüm dünyada beslenme uzmanları, hayvan yetiştiricileri ve veteriner hekimlerle ortaklıklar geliştirerek çalışmalar yürütmektedir. Bugün 110’dan fazla ülkede faaliyet göstermekte ve kedi ve köpeklerin eşsiz özellik ve ihtiyaçlarını tüm çalışmalarının merkezine koymaktadır.

Sorumlu Kedi Sahipliği Rehberi’mize buradan ulaşabilirsiniz.