Sosyalleşme konusunda hem yetiştiricilerden hem de profesyonel eğitmenlerden tavsiye almak da iyi bir fikir olabilir. Örneğin, bazı köpek ırkları onları diğer evcil hayvanlarla birlikte yaşamaya uygun hâle getiren sakin bir mizaca sahiptir. Bazı köpek ırkları ise spor aktiviteleri için yetiştirilmiştir, bu nedenle bir kedi veya yavru kedi için çok yüksek enerjili olabilirler.

Köpeği barınaktan sahiplenecekseniz bağ kurduğunuz yavru köpek veya köpeğin sosyalleşme becerileri hakkında hayvan barınağı ile konuştuğunuzdan emin olun. Daha önce kedilerle olumsuz etkileşimleri olmuşsa evinizde birden fazla evcil hayvana bakmayla ilgili son kararı vermeden önce bu bilgiye sahip olmanız iyi olacaktır.

Her şey aklınıza yattıysa iyi bir başlangıç yapmışsınız demektir. Artık kediniz ve köpeğiniz arasındaki ilk kritik buluşmayı dört gözle bekliyoruz.

İşte bu buluşmanın sorunsuz geçmesine yardımcı olmak için aklınızda tutmanız gereken dört şey.