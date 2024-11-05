Kediler ve köpekler birlikte yaşayabilir mi?
Kediler ve köpekler birbirlerini sevmeye nasıl teşvik edilir?
Kedinizi yeni bir köpekle tanıştırmak ya da köpeğinizi yeni bir kediyle tanıştırmak için hazırlık yapmanız gerekir. Her iki hayvan için de stresi en aza indirmeniz çok önemlidir. Doğru bilgilere sahip olduğunuzda, kedileri ve köpekleri tanıştırmak onların hayatlarını (ve sizin hayatınızı) zenginleştirecek harika bir şey olabilir.
Evinizde bir kedi ve bir köpek istiyorsanız nelere dikkat etmelisiniz?
Uyumluluk
Bazı köpek ırkları, kedilerle daha iyi anlaşır. Birçok kedi, doğru şekilde tanıştırıldıkları sürece sosyalleşmiş bir köpekle birlikte yaşama iyi uyum sağlar.
Yaş farkları
Yavru bir köpek küçük ama enerjik, yaşlı bir kedi içinse muhtemelen fazla enerjiktir. Büyük bir köpek ırkı (ya da yaşlı bir köpek), bir kediyi veya yavru kediyi fiziksel olarak bunaltabilir.
Sahiplenilen evcil hayvanlar
Bağ kurduğunuz kedi veya köpeğin diğer evcil hayvanlarla huzur içinde yaşayabileceğinden emin olmak için barınakla görüşün.
Sosyalleşme konusunda hem yetiştiricilerden hem de profesyonel eğitmenlerden tavsiye almak da iyi bir fikir olabilir. Örneğin, bazı köpek ırkları onları diğer evcil hayvanlarla birlikte yaşamaya uygun hâle getiren sakin bir mizaca sahiptir. Bazı köpek ırkları ise spor aktiviteleri için yetiştirilmiştir, bu nedenle bir kedi veya yavru kedi için çok yüksek enerjili olabilirler.
Köpeği barınaktan sahiplenecekseniz bağ kurduğunuz yavru köpek veya köpeğin sosyalleşme becerileri hakkında hayvan barınağı ile konuştuğunuzdan emin olun. Daha önce kedilerle olumsuz etkileşimleri olmuşsa evinizde birden fazla evcil hayvana bakmayla ilgili son kararı vermeden önce bu bilgiye sahip olmanız iyi olacaktır.
Her şey aklınıza yattıysa iyi bir başlangıç yapmışsınız demektir. Artık kediniz ve köpeğiniz arasındaki ilk kritik buluşmayı dört gözle bekliyoruz.
İşte bu buluşmanın sorunsuz geçmesine yardımcı olmak için aklınızda tutmanız gereken dört şey.
Köpeğinize ve kedinize birbirinden ayrı durabilecekleri yerler sağlayın
Köpeğiniz ve kediniz için ayrı yaşam alanları, evin içinde inzivaya çekilebilecekleri kendilerine özel alanlar oluşturmanızı öneririz. Dört ayaklı ev arkadaşı tarafından rahatsız edilmeden yiyebilmeli, içebilmeli, uyuyabilmeli, oynayabilmeli ve tuvaletini yapabilmelidir. Bu ilk evrelerde birbirlerinin görüş alanından uzak tutulmaları en uygunudur.
Bu alanlar, yolları kesişmeden erişilebilir olmalıdır. Şu anda evinizde yaşayan kediyi veya köpeği kendi alanına yerleştirin. Onu sürgüne göndermediğinizi anlamalıdır. Yeni kediniz veya köpeğiniz kendi odasını keşfetmekten ve incelemekten muhtemelen büyük mutluluk duyacaktır!
Tehdit altında veya stresli hissederlerse kediler saklanma yerlerine çekilebilirler. Köpek veya yavru köpekten yüksekte olabilecekleri ve kendilerini kapana kısılmış hissetmeyecekleri daha yüksek alanlara erişimleri olduğundan emin olun. Köpek olmayan bu bölgeleri çok seveceklerdir.
Kediler kendi bölgelerini işaretler mi?
Kediler kendi alanlarını işaretler. Bu, gelecekte tekrar kullanmayı düşündükleri bir ortamı keşfederken ve gezinirken yaptıkları bir şeydir. Peki bunu nasıl yaparlar? Çoğu durumda kediler vücutlarını ev eşyalarına sürterler. Bazı durumlarda çiş veya kaka da yapabilirler. Bu bir alışkanlık hâline gelirse kedinizin bölge sorunuyla ilgilenmesi için bir profesyonelden yardım alın.
Dostça bir hatırlatma: Tercih edilen seçenek, yavaş yavaş ilerlemektir. Evcil hayvanlarınızı birlikte yaşamaya mümkün olan en iyi koşullarla alıştırmalısınız. Birbirleriyle düzgün bir şekilde tanıştırıldıktan sonra köpeğiniz ve kediniz farklı yerlerde uyumaya devam edebilir ve evde kendi alanlarının keyfini çıkarabilirler.
Olumlu bir ortam yaratmak
Birlikte yaşadığınız insanlarla birlikte kediniz ve köpeğiniz için olumlu bir ortam yaratmaktan sorumlusunuz. Ayrı yaşam alanları, başlangıçta aşırı heyecandan veya agresif davranışlardan kaçınmaya yardımcı olacaktır.
Uygun şekilde tanıştırılmalarından sonraki aşama ne olacak? Evcil hayvanlarınız artık birbirlerinin varlığına alışmıştır ancak önünüzde hâlâ birkaç engel vardır. Hadi en sık sorulan soruları ele alalım.
Kediler köpek maması yiyebilir mi? Ya da köpekler kedi maması yiyebilir mi?
Evcil hayvan sahipleri, kedileri ve köpekleri ayrı ayrı nasıl besleyeceklerini çözmeye çalışırken hep bu soruyu sorarlar. İçiniz rahat olsun, biri diğerinin mamasından biraz yese bile kediniz ya da köpeğiniz uzun sürecek bir zarar görmez. Bununla birlikte, her hayvanın farklı besin ihtiyaçları olduğu için farklı mamaları vardır. Örneğin, kediler amino asit taurine ihtiyaç duyar ve köpek diyeti onlara pek iyi gelmez. Benzer şekilde, kedi diyetinin yağ oranı genellikle çok yüksektir ve bu nedenle köpeklerde kilo alımına neden olur. Dolayısıyla birbirlerinin mamasını yeme alışkanlığını teşvik etmemelisiniz.
Hangi senaryo ile karşı karşıya olursanız olun, buna bir son vermenin iki yolu vardır.
Ayrı tutma
Ayrı yaşam alanlarından faydalanın. Yemek kapları ayrı tutulursa dikkat dağıtıcı veya baştan çıkarıcı bir şey olmaz.
Yine bir kedi, köpek mamasını ya da bir köpek, kedi mamasını yemek isteyebilir. Bir evcil hayvanın diğerinin yemeğini yemesini önlemenin en iyi yolu, mamayı on dakikadan fazla dışarıda bırakmamak ve bu süre zarfında her iki evcil hayvanı da denetlemektir.
Sakin bir şekilde azarlamak, aç bir kedinin köpek maması yemesini engellemeyecektir. Tabii aç bir köpeğin kedi mamasını yemesini de engellemeyecektir. Ayrıca evcil hayvanınıza kimse bakmıyorken diğer hayvanın mamasını gizlice yemeyi de öğretebilir.
Besleme cihazları
Her yemek saatini denetlemek için evde olamayabilirsiniz, böyle bir durumda evcil hayvan besleme cihazı kullanmayı düşünebilirsiniz. Farklı boyutlar ve fiyatlarla sunulan bu cihazlar, evcil hayvanlar arasında yiyecek değiş tokuşu yapılmadığından emin olmanıza yardımcı olabilirler.
Sadece cihaza kayıtlı evcil hayvan için açılan, tasma ile etkinleşen seçenekler bile vardır. Bu, birden fazla evcil hayvanın bulunduğu bir ev için ideal bir besleme çözümüdür.
Kum kabı görgü kuralları
Bir uyarı: Bazı köpekler, kedi kakası yemeye çalışabilir. Kediniz kapalı bir kum kabını kullanmaya alışık olsa bile kararlı bir köpek yine de içeri girecek bir yol bulabilir.
Bir çözüm, kedinizin kum kabını köpeğinizin erişemeyeceği bir yere yerleştirmektir. Örneğin, kedinizin kedi kapısı ile erişebileceği bir odaya.
İdeal olarak kedinizin kum kabının titizlikle temiz tutulduğundan emin olmalısınız. Kaka yoksa sorun da yok demektir.
İşte istenmeyen kaka kazalarını önlemenin yolları
- Köpek geçirmez bir kum kabı, yani köpek girişini daha karmaşık hâle getirecek şekilde tasarlanmış bir kum kabı alın
- Uyarı: Her kedinin kapalı kum kaplarından hoşlanmayacağını unutmayın
- Mümkünse kedinizin kum kabını köpeğinizin erişemeyeceği bir yere koyun
- Kedinizin kum kabını normalden daha temiz tutun. Kaka olmazsa sorun da olmaz
- Canı sıkılan köpekler yaramazlık yapabilir. Meşgul olmaları için yeterli egzersiz, zihinsel uyarım ve oyuncak sağladığınızdan emin olun
Huzur içinde bir arada yaşamak: İtaat eğitimi çok önemlidir
Köpeğinizin veya yavru köpeğinizin eğitimi
Gerçekçi olalım, en iyi eğitimi almış ve en sosyalleşmiş köpek bile yeni bir kedi veya yavru kediyle tanışırken heyecanlanacaktır. Aynı şey bir kediyle ilk kez tanışan bir köpek yavrusu için de geçerlidir.
Yeni yavru köpeğinizi kedinizle ne kadar erken tanıştırırsanız o kadar iyidir. Bu, nispeten doğuştan gelen ve yaşla birlikte daha da güçlenen kovalama arzusunu minimuma indirmeye yardımcı olacaktır.
O ilk tanıştırma aşamasında şunları yapın:
- Birbirlerinin kokusunu almalarını sağlayın
- Tanıştırma sırasında aralarına bir bariyer koyun
- Bariyeri kaldırın ancak yavru köpeği tasmalı tutun
- Tasmayı çıkarın ve tanışırken onları izlemeye devam edin
Bir kediyi veya yavru bir kediyi yaşlı bir köpekle tanıştırıyorsanız kedigillerle olan önceki etkileşimlerini düşünün. Dışarıda gördüğü kedileri kovalama eğilimi var mı? Eğer öyleyse aynısını evinizde de yapabilir. Bununla birlikte, büyük bir tepki vermeden kuşların, tavşanların ve diğer küçük hayvanların önünden geçip gitmesine izin veren bir köpeğiniz varsa muhtemelen kovalama gibi bir sorun yaşamayacaksınız demektir.
Profesyonel bir köpek eğitmeninden tavsiye almak isteyebilirsiniz. Evinize kedi veya yavru kedi almadan önce köpeğiniz veya yavru köpeğiniz için itaat eğitimi konusunda yardımcı olabilirler. Köpeğinizin sportif içgüdüleri varsa ya da köpeğiniz diğer hayvanlar üzerinde üstünlük kurmayı seviyorsa bu özellikleri kontrol altında tutmak için öğrenebilecekleri teknikler vardır. Yine de her köpeğin evini diğer evcil hayvanlarla paylaşmaya uygun olmadığını unutmayın.
Kedinizin veya yavru kedinizin eğitimi
Köpekler veya yavru köpeklerle karşılaşan kediler ya da yavru kediler için tavsiyeler yukarıdakilerle hemen hemen aynıdır. Onları erkenden, adım adım tanıştırın ve denetlemek ve güvende olduklarını hissettirmek için her zaman hazır olun.
Yaşlı bir kedi sahiplendiyseniz hayvan barınağına daha önce köpek arkadaşlarıyla yaşayıp yaşamadığını veya karşılaşıp karşılaşmadığını sorun.
Yavru bir kedi sahipleniyor veya satın alıyorsanız kendine güvenen bir kedinin köpek veya yavru köpekle birlikte yaşama daha iyi uyum sağlama ihtimali daha yüksektir.
Evde uyum olması için herkes en iyi davranışları sergilemelidir. Kısa ve uzun vadeli stratejilerinizi yöneterek başarıya giden yolda ilerleyebilirsiniz.
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