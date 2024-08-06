CLUB aboneliğine özel %10 İNDİRİM! İlk siparişte HEDİYE YAŞ MAMA! Veteriner hekimden BESLENME DANIŞMANLIĞI!

Keşfet
MAINE_COON_KITTEN___BRAND_-_BIRTH___GROWTH_-_BREED

Sizin için doğru kedi ırkını seçme

Bir kedi sahiplenmek heyecan verici ama büyük bir karardır. Ömür boyu arkadaşınız olacak, evinize bol bol neşe, kucaklaşma ve eğlence getirecektir. Ömür boyu arkadaşınız olacak, evinize bol bol neşe, kucaklaşma ve eğlence getirecek, ırka bağlı olarak mobilyalarınıza kedi tüyü bulaştıracaktır. Onun yeni sahibi olarak evcil hayvanınıza karşı sorumluluklarınız olacaktır. Bu sorumluluklar, araştırma yapmak ve kedi ırkı seçiminize rehberlik etmesi için ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgilere sahip olduğunuzdan emin olmakla başlar.

Bu sayfada şunları bulacaksınız:

Australian Silky Terrier

1. Aramaya başlamak

Yeni evcil hayvanınızdan ne beklediğinizi ve evcil hayvanınızın sizden ne bekleyeceğini öğrendikten sonra hummalı arayışınıza başlayabilirsiniz. Bir hayvan barınağından, arkadaşlarınızdan ya da akrabalarınızdan safkan olmayan bir kedi alabilirsiniz. Safkan bir yavru kedi almak içinse muhtemelen bir yetiştirici bulmanız gerekecektir. Acele etmeyin, çevrenize sorun ve yavru kedileri gerçekten önemseyen, sorumlu, güvenilir bir yetiştirici bulduğunuzdan emin olun.

Irk kitaplığımızı keşfedin

İlgili makalelerimizi keşfedin

    Evde Sfenks kedisi

    2. Safkan veya melez

    Evinizin en yeni, en tüylü üyesinin kim olacağına karar verirken göz önünde bulundurulması gereken birçok faktör vardır.

    Kedi sahibi olma sorumluluğunuz, yeni evcil hayvanınızı eve getirmeden önce başlar. Öncelikle, safkan olmayan (ya da daha yaygın adıyla melez) bir evcil kedi mi yoksa safkan bir kedi ırkı mı seçeceğinize ve öyleyse hangi ırkı seçeceğinize karar vermeniz gerekir. Bu seçimi sadece siz yapabilirsiniz. Yetiştirme süreci, safkan kedilerin davranışlarının ve mizaçlarının genellikle önceden tanımlanmış ve dolayısıyla daha kolay öngörülebilir olmasını sağlar. Bununla birlikte, her kedi bir bireydir ve kendi karakteri ve tuhaflıklarıyla gelecektir.

    USSIAN_BLUE_KITTEN_-_EMBLEMATIC_

    Farklı ırk ihtiyaçları

    Kedi türlerinden oluşan uzun ırk listesinde hem küçük Singapura hem de devasa Maine Coon yer alsa da alan, beslenme ve bakım açısından ihtiyaçları oldukça farklıdır. İyi bir ilk adım, yaşam tarzınıza ve beklentilerinize en uygun ırklar listesini daraltmanıza yardımcı olacak güvenilir bir bilgi kaynağına danışmaktır. Ne kadar çok bilgi edinebilirseniz kedinizi yeni evinde ağırlamaya o kadar iyi hazırlanmış olursunuz.

    Kedi ırkı kitaplığımız, sizin için doğru olan kediyi (veya kedileri) belirleme sürecine başlamak için iyi bir yerdir.

    Evcil hayvanınızı seçmek: Karar vermeden önce dikkate almanız gerekenler

    Farklı ırklar, farklı özellikler

    Bir kedi sahiplenmek istediğinizi bilmek bir şeydir. Yaklaşık 60 kedi ırkından hangisinin size, evinize ve yaşam tarzınıza uygun olduğunu bilmek ise biraz daha karmaşık bir şeydir. Neyse ki karar vermenize yardımcı olacak pek çok bilgi mevcut. İyi evcil hayvan sahipliği, doğru kararı almak için bu bilgileri kullanmakla başlar. Tüm bilgilere sahip olduğunuzda bir kedi ırkı seçmek çok daha kolaylaşır.

    Çocuklu aileler için üç harika ırk:

     

    • Nazik ve arkadaş canlısı Ragdoll, sevilmekten hoşlanır ve küçük aile üyelerinin dikkatini çekmekten keyif alır
    • Canlı ve cana yakın Maine Coon, büyük küçük tüm insanlarla iyi geçinir ama fazla ilgi istemez
    • Aktif ve eğlenceli Cornish Rex kedileri, diğer evcil hayvanlar ve çocuklarla iyi geçinir ve son derece sevecendir

     

    Büyük karar: Doğru kedi ırkının nasıl seçileceği

    Yeni evcil hayvanınızı seçerken her kedi ırkının profilini göz önünde bulundurmanız gerekir. Tipik özellikleri neler ve evinize, yaşam tarzınıza ve diğer aile üyelerinize (insan veya hayvan) iyi uyum sağlayabilecekler mi? Bu konuda bolca bilgiye ulaşabilirsiniz. Eviniz için doğru mizaç ve fiziksel özelliklere sahip kediyi bulmak istiyorsanız bu bilgileri iyi kullanın.

     

    • Eğlenceli ve rahat bir Chartreux, küçük çocukları ve biraz alanı olan (her yere tırmanmalarıyla bilinirler) bir aile için ideal bir evcil hayvan olabilir.
    • Minimalist bir evde yaşıyorsanız kısa veya orta tüylü bir kedi, uzun tüylü bir kedi ırkından daha akıllıca bir seçim olabilir. Sibirya kedisini tundrada sıcak tutmak için evrim geçirmiş gür tüyler, pırıl pırıl mobilyalarınız için çok da uygun olmayabilir.
    • Kendine özgü desenlere sahip Bengal kedisinin sınırsız enerjisi, apartman dairesinde yaşayan bir müstakbel kedi sahibinin dikkate alması gereken bir özelliktir.
    • Bazı ırklar özellikle sahipleriyle güçlü bağlar kurmalarıyla bilinirken bazı kedilerin çift olarak yaşamasını gerektiren sosyal özellikleri vardır.

     

    Ne karar verirseniz verin, süreci aceleye getirmediğinizden emin olun. Kediniz uzun yıllar boyunca hayatınızın önemli bir parçası olacaktır, sizinle birlikte mutlu bir hayat süreceğinden emin olmak için daha en başından itibaren kararınızdan emin olmalısınız.

    ABYSSINIAN_ADULT___BRAND_EMBLEMATIC___FHN___GASTRO_INTESTINAL

    Kedinizin ırkı için en uygun yiyeceğin hangisi olduğunu öğrenin

    Her kedi gerçekten de eşsizdir. Bu nedenle kediniz, özellikle beslenme söz konusu olduğunda kişiselleştirilmiş bakımı hak eder.

    Tavsiyenizi alın