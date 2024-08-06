Sizin için doğru kedi ırkını seçme
Bir kedi sahiplenmek heyecan verici ama büyük bir karardır. Ömür boyu arkadaşınız olacak, evinize bol bol neşe, kucaklaşma ve eğlence getirecektir. Ömür boyu arkadaşınız olacak, evinize bol bol neşe, kucaklaşma ve eğlence getirecek, ırka bağlı olarak mobilyalarınıza kedi tüyü bulaştıracaktır. Onun yeni sahibi olarak evcil hayvanınıza karşı sorumluluklarınız olacaktır. Bu sorumluluklar, araştırma yapmak ve kedi ırkı seçiminize rehberlik etmesi için ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgilere sahip olduğunuzdan emin olmakla başlar.
1. Aramaya başlamak
Yeni evcil hayvanınızdan ne beklediğinizi ve evcil hayvanınızın sizden ne bekleyeceğini öğrendikten sonra hummalı arayışınıza başlayabilirsiniz. Bir hayvan barınağından, arkadaşlarınızdan ya da akrabalarınızdan safkan olmayan bir kedi alabilirsiniz. Safkan bir yavru kedi almak içinse muhtemelen bir yetiştirici bulmanız gerekecektir. Acele etmeyin, çevrenize sorun ve yavru kedileri gerçekten önemseyen, sorumlu, güvenilir bir yetiştirici bulduğunuzdan emin olun.
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2. Safkan veya melez
Evinizin en yeni, en tüylü üyesinin kim olacağına karar verirken göz önünde bulundurulması gereken birçok faktör vardır.
Kedi sahibi olma sorumluluğunuz, yeni evcil hayvanınızı eve getirmeden önce başlar. Öncelikle, safkan olmayan (ya da daha yaygın adıyla melez) bir evcil kedi mi yoksa safkan bir kedi ırkı mı seçeceğinize ve öyleyse hangi ırkı seçeceğinize karar vermeniz gerekir. Bu seçimi sadece siz yapabilirsiniz. Yetiştirme süreci, safkan kedilerin davranışlarının ve mizaçlarının genellikle önceden tanımlanmış ve dolayısıyla daha kolay öngörülebilir olmasını sağlar. Bununla birlikte, her kedi bir bireydir ve kendi karakteri ve tuhaflıklarıyla gelecektir.
Farklı ırk ihtiyaçları
Kedi türlerinden oluşan uzun ırk listesinde hem küçük Singapura hem de devasa Maine Coon yer alsa da alan, beslenme ve bakım açısından ihtiyaçları oldukça farklıdır. İyi bir ilk adım, yaşam tarzınıza ve beklentilerinize en uygun ırklar listesini daraltmanıza yardımcı olacak güvenilir bir bilgi kaynağına danışmaktır. Ne kadar çok bilgi edinebilirseniz kedinizi yeni evinde ağırlamaya o kadar iyi hazırlanmış olursunuz.
Kedi ırkı kitaplığımız, sizin için doğru olan kediyi (veya kedileri) belirleme sürecine başlamak için iyi bir yerdir.
Evcil hayvanınızı seçmek: Karar vermeden önce dikkate almanız gerekenler
Bir kedide ne arıyorsunuz? Sosyal, eğlenceli bir kedinin sahibi olmak mı yoksa daha sakin, yalnız kalmayı seven bir evcil hayvanın sahibi olmak mı istiyorsunuz? Sarılmayı seven bir kedi mi yoksa oyundan ve zihinsel uyarımdan keyif alan bir kedi mi istiyorsunuz?
İster küçük bir apartman dairesinde ister büyük bir evde yaşıyor olun, kedinizin dolaşmak, oynamak, koşmak ve zıplamak için ne kadar alanı olacak? Müstakbel kediniz açık alanları güvenli bir şekilde keşfedebilecek mi yoksa bir ev kedisi mi olacak?
Kediniz hayatını kiminle paylaşacak? Birlikte oynayabileceği çocuklar ve canlı, gürültülü bir ortam var mı? Yoksa kediniz bir yetişkinin sessiz ve sakin alanını mı paylaşacak?
Evden mi yoksa başka bir yerden mi çalışıyorsunuz? Genelde evde biri oluyor mu? Bazı kedi ırkları siz yokken kendi kendine oyalanabilir veya saatlerce uyuklayabilir. Ancak Bombay ve Korat gibi bazı kedi ırkları uzun süre yalnız kalmayı pek sevmez ve çok uzun süre dışarıda kalırsanız strese girebilir. Başka bir kediyle birlikte yaşamaktan keyif alırlar. Her iki durumda da hiçbir hayvan çok uzun süre yalnız bırakılmamalıdır.
Yavru bir kedi sahiplenmeyi gerçekten istiyorsanız hızlı büyüme, gelişme ve sosyalleşmeyle dolu ilk kritik haftalarında yeni dostunuza ekstra ilgi gösterecek zamanınız ve enerjiniz olduğundan emin olmanız gerekir. Onu sağlıklı bir yaşama hazırlamak için doğru gıdalarla doğru miktarlarda sık sık beslemeniz gerekecektir. Aşılar için veteriner randevuları gibi düzenli olarak yapmanız gereken işler de olacaktır. Yaşlı bir kediye yeni bir yuva vermek, o erken evrenin yoğunluğunu yaşamamanız (ama aynı zamanda o çok önemli ilk aylarda ona rehberlik etme şansını kaçırmanız) anlamına gelir. Her durumda, kediniz yeni evine yerleşirken bolca ilgiye ve veteriner bakımına ihtiyaç duyacaktır.
Evinize sadece bir kedi almak mı istiyorsunuz? Bazı ırklar, ailenin tek kedisi olmaya diğerlerinden daha uygundur. Benzer şekilde, hâlihazırda bir köpeğiniz, kediniz veya başka bir evcil hayvanınız varsa bu da ırk seçiminizi etkileyebilir.
Farklı ırklar, farklı özellikler
Bir kedi sahiplenmek istediğinizi bilmek bir şeydir. Yaklaşık 60 kedi ırkından hangisinin size, evinize ve yaşam tarzınıza uygun olduğunu bilmek ise biraz daha karmaşık bir şeydir. Neyse ki karar vermenize yardımcı olacak pek çok bilgi mevcut. İyi evcil hayvan sahipliği, doğru kararı almak için bu bilgileri kullanmakla başlar. Tüm bilgilere sahip olduğunuzda bir kedi ırkı seçmek çok daha kolaylaşır.
Çocuklu aileler için üç harika ırk:
- Nazik ve arkadaş canlısı Ragdoll, sevilmekten hoşlanır ve küçük aile üyelerinin dikkatini çekmekten keyif alır
- Canlı ve cana yakın Maine Coon, büyük küçük tüm insanlarla iyi geçinir ama fazla ilgi istemez
- Aktif ve eğlenceli Cornish Rex kedileri, diğer evcil hayvanlar ve çocuklarla iyi geçinir ve son derece sevecendir
Büyük karar: Doğru kedi ırkının nasıl seçileceği
Yeni evcil hayvanınızı seçerken her kedi ırkının profilini göz önünde bulundurmanız gerekir. Tipik özellikleri neler ve evinize, yaşam tarzınıza ve diğer aile üyelerinize (insan veya hayvan) iyi uyum sağlayabilecekler mi? Bu konuda bolca bilgiye ulaşabilirsiniz. Eviniz için doğru mizaç ve fiziksel özelliklere sahip kediyi bulmak istiyorsanız bu bilgileri iyi kullanın.
- Eğlenceli ve rahat bir Chartreux, küçük çocukları ve biraz alanı olan (her yere tırmanmalarıyla bilinirler) bir aile için ideal bir evcil hayvan olabilir.
- Minimalist bir evde yaşıyorsanız kısa veya orta tüylü bir kedi, uzun tüylü bir kedi ırkından daha akıllıca bir seçim olabilir. Sibirya kedisini tundrada sıcak tutmak için evrim geçirmiş gür tüyler, pırıl pırıl mobilyalarınız için çok da uygun olmayabilir.
- Kendine özgü desenlere sahip Bengal kedisinin sınırsız enerjisi, apartman dairesinde yaşayan bir müstakbel kedi sahibinin dikkate alması gereken bir özelliktir.
- Bazı ırklar özellikle sahipleriyle güçlü bağlar kurmalarıyla bilinirken bazı kedilerin çift olarak yaşamasını gerektiren sosyal özellikleri vardır.
Ne karar verirseniz verin, süreci aceleye getirmediğinizden emin olun. Kediniz uzun yıllar boyunca hayatınızın önemli bir parçası olacaktır, sizinle birlikte mutlu bir hayat süreceğinden emin olmak için daha en başından itibaren kararınızdan emin olmalısınız.
Kedinizin ırkı için en uygun yiyeceğin hangisi olduğunu öğrenin
Her kedi gerçekten de eşsizdir. Bu nedenle kediniz, özellikle beslenme söz konusu olduğunda kişiselleştirilmiş bakımı hak eder.