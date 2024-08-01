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Abyssinian

Evdeki tüm faaliyetlere katılmak isteyen meşgul bir kedidir.
Abyssinian adult black and white

Abyssinian hakkında

İstedikleri şekilde bırakılıp keyifleri yerinde olunca Abyssinian kedileri çok sevecen olabilir. Epey göz alıcı olmakla birlikte çok yaramaz olabilir.

Abyssinian, oyuncu, aktif bir kedi olup oyun oynarken eşlik edecek bir arkadaşla iyi anlaşır. İnsanlarına çok bağlanır ve her zaman onlarla olmak ister. Abyssinian sosyal, enerjik, sadık ve görece konuşkan bir ırktır.

Kaynak: Dünya Kedi Kongresi'nden (WCC) edinilen temel bilgiler ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Etiyopya
Tüy: Orta tüylü
Boyut kategorisi: Orta
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-16 yıl
Sosyal / Aktif / Sadık / Konuşkan / Sevgi dolu

 

Önemli bilgiler

Çok özen gerektirir
İç ve dış mekanda yaşamaya elverişlidir
Biraz bakıma ihtiyaç duyar

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