İstedikleri şekilde bırakılıp keyifleri yerinde olunca Abyssinian kedileri çok sevecen olabilir. Epey göz alıcı olmakla birlikte çok yaramaz olabilir.

Abyssinian, oyuncu, aktif bir kedi olup oyun oynarken eşlik edecek bir arkadaşla iyi anlaşır. İnsanlarına çok bağlanır ve her zaman onlarla olmak ister. Abyssinian sosyal, enerjik, sadık ve görece konuşkan bir ırktır.

Kaynak: Dünya Kedi Kongresi'nden (WCC) edinilen temel bilgiler ve özellikler