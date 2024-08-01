American Bobtail
American Bobtails are playful, intelligent cats who can be taught to play fetch, hide and seek, and many other games.
About the American Bobtail
American Bobtails are loving and incredibly intelligent cats. They are extremely interactive and bond with their human family with great devotion. They will often initiate games with their owners, and they demonstrate their hunting instincts in the home, by catching flying insects mid-air.
A mostly quiet cat, the American Bobtail is known to trill, chirp and click when delighted. This easy-going breed gets along with most dogs and welcomes newcomers.Kaynak: Dünya Kedi Kongresi'nden (WCC) edinilen temel bilgiler ve özellikler
Irkın özellikleri
Ülke: Amerika Birleşik Devletleri
Tüy: Kısa tüylü
Boyut kategorisi: Büyük
Beklenen ortalama yaşam süresi: 13-15 yıl
Sosyal / Sakin / Sevgi dolu / Zeki / Arkadaş canlısı / Oyuncu
Tüy: Kısa tüylü
Boyut kategorisi: Büyük
Beklenen ortalama yaşam süresi: 13-15 yıl
Sosyal / Sakin / Sevgi dolu / Zeki / Arkadaş canlısı / Oyuncu
Önemli bilgiler
Orta seviyede bakıma ihtiyaç duyar
İç mekanda yaşamaya oldukça elverişlidir
Çocuklara ve diğer hayvanlara karşı sabırlıdır
İç mekanda yaşamaya oldukça elverişlidir
Çocuklara ve diğer hayvanlara karşı sabırlıdır
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