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American Wirehair

American Wirehairs have made a name for themselves as popular family pets thanks to their relaxed, happy nature.
American wirehair adult black and white

About the American Wirehair

American Wirehairs are known to be very tolerant of children. They are calm, but can also be playful even into old age. In general, they are intelligent cats and quite interested in everything around them.

Many American Wirehairs retain their hunting instinct with any insects that should venture into the house. They enjoy the company of their people, but retain their independence. Many are lap cats, while some prefer just to be nearby.

Kaynak: Dünya Kedi Kongresi'nden (WCC) edinilen temel bilgiler ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Amerika Birleşik Devletleri
Tüy: Kısa tüylü
Boyut kategorisi: Orta
Beklenen ortalama yaşam süresi: 15-16 yıl
Sakin / Sosyal / Sessiz / Sevecen / Oyuncu / Zeki / Özgür Ruhlu

Önemli bilgiler

Orta seviyede bakıma ihtiyaç duyar
İç mekanda yaşamaya oldukça elverişlidir
Çocuklara ve diğer hayvanlara karşı sabırlıdır

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