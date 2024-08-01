American Wirehair
American Wirehairs have made a name for themselves as popular family pets thanks to their relaxed, happy nature.
About the American Wirehair
American Wirehairs are known to be very tolerant of children. They are calm, but can also be playful even into old age. In general, they are intelligent cats and quite interested in everything around them.
Many American Wirehairs retain their hunting instinct with any insects that should venture into the house. They enjoy the company of their people, but retain their independence. Many are lap cats, while some prefer just to be nearby.Kaynak: Dünya Kedi Kongresi'nden (WCC) edinilen temel bilgiler ve özellikler
Irkın özellikleri
Ülke: Amerika Birleşik Devletleri
Tüy: Kısa tüylü
Boyut kategorisi: Orta
Beklenen ortalama yaşam süresi: 15-16 yıl
Sakin / Sosyal / Sessiz / Sevecen / Oyuncu / Zeki / Özgür Ruhlu
Tüy: Kısa tüylü
Boyut kategorisi: Orta
Beklenen ortalama yaşam süresi: 15-16 yıl
Sakin / Sosyal / Sessiz / Sevecen / Oyuncu / Zeki / Özgür Ruhlu
Önemli bilgiler
Orta seviyede bakıma ihtiyaç duyar
İç mekanda yaşamaya oldukça elverişlidir
Çocuklara ve diğer hayvanlara karşı sabırlıdır
İç mekanda yaşamaya oldukça elverişlidir
Çocuklara ve diğer hayvanlara karşı sabırlıdır
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