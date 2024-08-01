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Asian

Oynamayı sever, çok sevecendir ve sahibinin hayatının her alanına dahil olmak ister.
Asian adult black and white

Asian hakkında

Asian, neşeli ve dışa dönük bir kedidir. Esnek ve enerjiktir. Bu ırk beş ayrı cins içerir: Asian, Duman Rengi Asian, Gölgeli Asian, Çizgili Asian ve yarı uzun tüylü olan Tiffanie adlı türleri vardır.

Genellikle ırk olarak sosyal ve özgüvenlidir. Diğer kedilerle halinden memnun bir şekilde yaşasa da inatçı olabilir. Özellikle gürültücü değildir ama onunla konuşulduğunda konuşkan olabilir.

Kaynak: Dünya Kedi Kongresi'nden (WCC) edinilen temel bilgiler ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Birleşik Krallık
Tüy: Kısa tüylü
Boyut kategorisi: Orta
Beklenen ortalama yaşam süresi: 14-15 yıl
Neşeli / Sosyal / Konuşkan / Enerjik / Sevecen / Zeki / Özgüvenli

Önemli bilgiler

Orta seviyede bakıma ihtiyaç duyar
İç ve dış mekanda yaşamaya elverişlidir
İnsanlarla iyi geçinir

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