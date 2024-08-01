Asian, neşeli ve dışa dönük bir kedidir. Esnek ve enerjiktir. Bu ırk beş ayrı cins içerir: Asian, Duman Rengi Asian, Gölgeli Asian, Çizgili Asian ve yarı uzun tüylü olan Tiffanie adlı türleri vardır.

Genellikle ırk olarak sosyal ve özgüvenlidir. Diğer kedilerle halinden memnun bir şekilde yaşasa da inatçı olabilir. Özellikle gürültücü değildir ama onunla konuşulduğunda konuşkan olabilir.

Kaynak: Dünya Kedi Kongresi'nden (WCC) edinilen temel bilgiler ve özellikler