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Australian Mist

Australian Mist, herhangi bir eve girip yaşayabilecek nadir kedi ırklarından biridir.
Australian Mist adult in black and white

Australian Mist hakkında

Australian Mist, insanları seven çok neşeli bir kedidir. Sosyal, sessiz ve sakin karakteri sayesinde aileler, çiftler, yalnız veya yaşlı insanlar için uygundur.

Çocuklarla iyi geçinen bu ırk sevilmeye karşı toleranslı olup genellikle tırmalama eğiliminde değildir. Son derece zeki ve rahat kedilerdir.

Kaynak: Dünya Kedi Kongresi'nden (WCC) edinilen temel bilgiler ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Avustralya
Tüy: Kısa tüylü
Boyut kategorisi: Orta
Sosyal / Uyumlu / Sessiz

Önemli bilgiler

Biraz bakıma ihtiyaç duyar
İç ve dış mekanda yaşamaya elverişlidir
Çocuklara ve diğer hayvanlara karşı sabırlıdır
Sacred Birman kitten sitting down in black and white

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Kedilerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir kediye dönüşmesi için yavru kedinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Yetişkin Sibirya kedisi beyaz bir arka plan üzerinde oturuyor, siyah beyaz

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