Australian Mist
Australian Mist hakkında
Australian Mist, insanları seven çok neşeli bir kedidir. Sosyal, sessiz ve sakin karakteri sayesinde aileler, çiftler, yalnız veya yaşlı insanlar için uygundur.
Çocuklarla iyi geçinen bu ırk sevilmeye karşı toleranslı olup genellikle tırmalama eğiliminde değildir. Son derece zeki ve rahat kedilerdir.Kaynak: Dünya Kedi Kongresi'nden (WCC) edinilen temel bilgiler ve özellikler
Irkın özellikleri
Tüy: Kısa tüylü
Boyut kategorisi: Orta
Sosyal / Uyumlu / Sessiz
Önemli bilgiler
İç ve dış mekanda yaşamaya elverişlidir
Çocuklara ve diğer hayvanlara karşı sabırlıdır
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Kediniz için sağlık tavsiyesi
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