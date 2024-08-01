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Balinese

Balinese kediler son derece sevecendir ve harika, eğlenceli ve tamamen baskın olan evcil hayvanlardır.
Balinese adult black and white

Balinese hakkında

Balinese kediler çok zeki, neşeli ve eğlencelidir. Çok talepkar olabilen bu kediler, sahiplerinin yaşamına çok fazla dahil olabilir. Bu kediler, ihmal edilmekten hoşlanmaz ve daima ilginin odağında olmalıdır.

Güçlü bir kişiliğe sahip olan Balinese kediler, genellikle çok konuşkan ve yüksek seslidir. Balineseler, yetişkinken bile genellikle aktif ve oyuncudur. Daima hareket halinde olan, yüksek enerjiye sahip kedilerdir.

Kaynak: Dünya Kedi Kongresi'nden (WCC) edinilen temel bilgiler ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Amerika Birleşik Devletleri
Tüy: Uzun tüylü
Boyut kategorisi: Orta
Beklenen ortalama yaşam süresi: 18-22 yıl
Sadık / Sevgi dolu / Sosyal / Konuşkan / Neşeli / Zeki / Aktif / Oyuncu

Önemli bilgiler

En çok eşi varken mutlu
İç ve dış mekanda yaşamaya elverişlidir
Biraz bakıma ihtiyaç duyar
Sacred Birman kitten sitting down in black and white

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Kedilerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir kediye dönüşmesi için yavru kedinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Yetişkin Sibirya kedisi beyaz bir arka plan üzerinde oturuyor, siyah beyaz

Kediniz için sağlık tavsiyesi

Kedinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı sağlama konusunda öneri ve bilgi alın.

Ayrıntılı Bilgi

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