Balinese
Balinese hakkında
Balinese kediler çok zeki, neşeli ve eğlencelidir. Çok talepkar olabilen bu kediler, sahiplerinin yaşamına çok fazla dahil olabilir. Bu kediler, ihmal edilmekten hoşlanmaz ve daima ilginin odağında olmalıdır.
Güçlü bir kişiliğe sahip olan Balinese kediler, genellikle çok konuşkan ve yüksek seslidir. Balineseler, yetişkinken bile genellikle aktif ve oyuncudur. Daima hareket halinde olan, yüksek enerjiye sahip kedilerdir.Kaynak: Dünya Kedi Kongresi'nden (WCC) edinilen temel bilgiler ve özellikler
Irkın özellikleri
Tüy: Uzun tüylü
Boyut kategorisi: Orta
Beklenen ortalama yaşam süresi: 18-22 yıl
Sadık / Sevgi dolu / Sosyal / Konuşkan / Neşeli / Zeki / Aktif / Oyuncu
Önemli bilgiler
İç ve dış mekanda yaşamaya elverişlidir
Biraz bakıma ihtiyaç duyar
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Kedilerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir kediye dönüşmesi için yavru kedinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Kediniz için sağlık tavsiyesi
Kedinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı sağlama konusunda öneri ve bilgi alın.
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