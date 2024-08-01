Balinese kediler çok zeki, neşeli ve eğlencelidir. Çok talepkar olabilen bu kediler, sahiplerinin yaşamına çok fazla dahil olabilir. Bu kediler, ihmal edilmekten hoşlanmaz ve daima ilginin odağında olmalıdır.

Güçlü bir kişiliğe sahip olan Balinese kediler, genellikle çok konuşkan ve yüksek seslidir. Balineseler, yetişkinken bile genellikle aktif ve oyuncudur. Daima hareket halinde olan, yüksek enerjiye sahip kedilerdir.

Kaynak: Dünya Kedi Kongresi'nden (WCC) edinilen temel bilgiler ve özellikler