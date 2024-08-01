Bombay, yoğun yaşam tarzlarına iyi uyum sağlar ve genellikle tüm hane ev ile iyi geçinir. Bombay genellikle Amerikan Shorthair'in dostane mizacı ve sağlam doğası ile Birman Kedisinin sosyal, meraklı, kucak seven karakterini birleştirir.

Bu ırk çok aktiftir ve her şeye karşı ilgi duyar. Arkadaşlığa duydukları özlem, yalnız kalmaları durumunda mutsuz oldukları anlamına gelir. Bu nedenle gün içerisinde uzun süreler boyunca uzakta iseniz başka bir kediyi arkadaş olarak almayı düşünün.

Kaynak: Dünya Kedi Kongresi'nden (WCC) edinilen temel bilgiler ve özellikler