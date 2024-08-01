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Bombay

Bombaylar zeki, sevecen arkadaşlar olan tatlı, sevimli ve dışa dönük kedilerdir.
Bombay adult in black and white

Bombay hakkında

Bombay, yoğun yaşam tarzlarına iyi uyum sağlar ve genellikle tüm hane ev ile iyi geçinir. Bombay genellikle Amerikan Shorthair'in dostane mizacı ve sağlam doğası ile Birman Kedisinin sosyal, meraklı, kucak seven karakterini birleştirir.

Bu ırk çok aktiftir ve her şeye karşı ilgi duyar. Arkadaşlığa duydukları özlem, yalnız kalmaları durumunda mutsuz oldukları anlamına gelir. Bu nedenle gün içerisinde uzun süreler boyunca uzakta iseniz başka bir kediyi arkadaş olarak almayı düşünün.

Kaynak: Dünya Kedi Kongresi'nden (WCC) edinilen temel bilgiler ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Amerika Birleşik Devletleri
Tüy: Kısa tüylü
Boyut kategorisi: Orta
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-16 yıl
Zeki / Sevecen / Sosyal / Soğukkanlı / Aktif

Önemli bilgiler

Biraz bakıma ihtiyaç duyar
İç ve dış mekanda yaşamaya elverişlidir
Yalnız bırakılmamalı
Sacred Birman kitten sitting down in black and white

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Kedilerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir kediye dönüşmesi için yavru kedinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Yetişkin Sibirya kedisi beyaz bir arka plan üzerinde oturuyor, siyah beyaz

Kediniz için sağlık tavsiyesi

Kedinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı sağlama konusunda öneri ve bilgi alın.

Ayrıntılı Bilgi

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