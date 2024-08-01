Bombay
Bombay hakkında
Bombay, yoğun yaşam tarzlarına iyi uyum sağlar ve genellikle tüm hane ev ile iyi geçinir. Bombay genellikle Amerikan Shorthair'in dostane mizacı ve sağlam doğası ile Birman Kedisinin sosyal, meraklı, kucak seven karakterini birleştirir.
Bu ırk çok aktiftir ve her şeye karşı ilgi duyar. Arkadaşlığa duydukları özlem, yalnız kalmaları durumunda mutsuz oldukları anlamına gelir. Bu nedenle gün içerisinde uzun süreler boyunca uzakta iseniz başka bir kediyi arkadaş olarak almayı düşünün.Kaynak: Dünya Kedi Kongresi'nden (WCC) edinilen temel bilgiler ve özellikler
Irkın özellikleri
Tüy: Kısa tüylü
Boyut kategorisi: Orta
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-16 yıl
Zeki / Sevecen / Sosyal / Soğukkanlı / Aktif
Önemli bilgiler
İç ve dış mekanda yaşamaya elverişlidir
Yalnız bırakılmamalı
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Kedilerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir kediye dönüşmesi için yavru kedinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Kediniz için sağlık tavsiyesi
Kedinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı sağlama konusunda öneri ve bilgi alın.
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