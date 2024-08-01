British Longhair ırkı çok sosyaldir ve insanlarla, özellikle sahipleriyle birlikte olmayı sever. Yalnız oynamayı sever, sahibi yokken kendi kendine keyifli vakit geçirir. Ancak saatlerce uyumayı ve kucağa alınmayı da sever.

Yemeğe bayılan bu kediler, hareketsiz tarzlarıyla çabucak kilo alabilir. Bu nedenle, fazla kilolu olmalarını önlemek için porsiyonlarına dikkat etmek önemlidir.

Kaynak: Dünya Kedi Kongresi'nden (WCC) edinilen temel bilgiler ve özellikler