British Longhair
British Longhair hakkında
British Longhair ırkı çok sosyaldir ve insanlarla, özellikle sahipleriyle birlikte olmayı sever. Yalnız oynamayı sever, sahibi yokken kendi kendine keyifli vakit geçirir. Ancak saatlerce uyumayı ve kucağa alınmayı da sever.
Yemeğe bayılan bu kediler, hareketsiz tarzlarıyla çabucak kilo alabilir. Bu nedenle, fazla kilolu olmalarını önlemek için porsiyonlarına dikkat etmek önemlidir.
Kaynak: Dünya Kedi Kongresi'nden (WCC) edinilen temel bilgiler ve özellikler
Irkın özellikleri
Ülke: Birleşik Krallık
Tüy: Uzun tüylü
Boyut kategorisi: Orta
Beklenen ortalama yaşam süresi: 15-17 yıl
Sakin / Sosyal / Sessiz / Arkadaş canlısı / Soğukkanlı
Önemli bilgiler
Sıkı bir bakıma ihtiyaç duyar
İç ve dış mekanda yaşamaya elverişlidir
Çocuklara ve diğer hayvanlara karşı sabırlıdır
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