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British Longhair

Bu kediler arkadaş canlısı, dengeli ve huzurlu bir karaktere sahiptir. Bu, ev halkının tamamıyla iyi geçindikleri anlamına gelir.
British Longhair adult in black and white

British Longhair hakkında

British Longhair ırkı çok sosyaldir ve insanlarla, özellikle sahipleriyle birlikte olmayı sever. Yalnız oynamayı sever, sahibi yokken kendi kendine keyifli vakit geçirir. Ancak saatlerce uyumayı ve kucağa alınmayı da sever.

Yemeğe bayılan bu kediler, hareketsiz tarzlarıyla çabucak kilo alabilir. Bu nedenle, fazla kilolu olmalarını önlemek için porsiyonlarına dikkat etmek önemlidir.

Kaynak: Dünya Kedi Kongresi'nden (WCC) edinilen temel bilgiler ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Birleşik Krallık
Tüy: Uzun tüylü
Boyut kategorisi: Orta
Beklenen ortalama yaşam süresi: 15-17 yıl
Sakin / Sosyal / Sessiz / Arkadaş canlısı / Soğukkanlı

Önemli bilgiler

Sıkı bir bakıma ihtiyaç duyar
İç ve dış mekanda yaşamaya elverişlidir
Çocuklara ve diğer hayvanlara karşı sabırlıdır

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