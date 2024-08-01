Birman Kedisi
Oyuncu ve afacan olsalar da yoğun bir sevecenlik gösterirler. Çok bağlı oldukları sahipleriyle yakın bir ilişki kurarlar.
Birman Kedisi hakkında
Birman Kedisinin kişiliği, çok popüler olmasını sağlamıştır. İnsanları sever, çocuklarla ve diğer hayvanlarla aynı şekilde mutludur.
Yüksek çeviklikle öz güvenlidirler, çoğu zaman bir şey yakalamak için havaya sıçrarlar. Uzun süre evde yalnız kalacaksa, arkadaş olması için bir evcil hayvan daha almanız önerilir.Kaynak: Dünya Kedi Kongresi'nden (WCC) edinilen temel bilgiler ve özellikler
Irkın özellikleri
Ülke: Myanmar
Tüy: Kısa tüylü
Boyut kategorisi: Orta
Oyuncu / Sevecen / Sosyal / Enerjik / Özgüvenli
Tüy: Kısa tüylü
Boyut kategorisi: Orta
Oyuncu / Sevecen / Sosyal / Enerjik / Özgüvenli
Önemli bilgiler
Biraz bakıma ihtiyaç duyar
İç ve dış mekanda yaşamaya elverişlidir
En çok eşi varken mutlu
İç ve dış mekanda yaşamaya elverişlidir
En çok eşi varken mutlu
Bu sayfayı beğenin & paylaşın