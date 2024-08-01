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Birman Kedisi

Oyuncu ve afacan olsalar da yoğun bir sevecenlik gösterirler. Çok bağlı oldukları sahipleriyle yakın bir ilişki kurarlar.
Burmese adult black and white

Birman Kedisi hakkında

Birman Kedisinin kişiliği, çok popüler olmasını sağlamıştır. İnsanları sever, çocuklarla ve diğer hayvanlarla aynı şekilde mutludur.

Yüksek çeviklikle öz güvenlidirler, çoğu zaman bir şey yakalamak için havaya sıçrarlar. Uzun süre evde yalnız kalacaksa, arkadaş olması için bir evcil hayvan daha almanız önerilir.

Kaynak: Dünya Kedi Kongresi'nden (WCC) edinilen temel bilgiler ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Myanmar
Tüy: Kısa tüylü
Boyut kategorisi: Orta
Oyuncu / Sevecen / Sosyal / Enerjik / Özgüvenli

Önemli bilgiler

Biraz bakıma ihtiyaç duyar
İç ve dış mekanda yaşamaya elverişlidir
En çok eşi varken mutlu

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