Birman Kedisi

Birman Kedisinin kişiliği, çok popüler olmasını sağlamıştır. İnsanları sever, çocuklarla ve diğer hayvanlarla aynı şekilde mutludur.

Yüksek çeviklikle öz güvenlidirler, çoğu zaman bir şey yakalamak için havaya sıçrarlar. Uzun süre evde yalnız kalacaksa, arkadaş olması için bir evcil hayvan daha almanız önerilir.

Kaynak: Dünya Kedi Kongresi'nden (WCC) edinilen temel bilgiler ve özellikler