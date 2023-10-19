Burmilla
Sadık, düşkün ve sevecendir. Her zaman sahiplerinin yanında durur ve onlara eşlik eder.
Burmilla hakkında
Burmilla, ailenin bir parçası olmalıdır. İlgi görmeyi sever ve sık sık sevilmek ister. Burmilla meraklı ve arkadaş canlısı olmasına rağmen yabancılara hemen yaklaşmaz, ancak zamanla misafirlere sıcak davranır.
Eğlenceli, sevecen ama bir yandan da sessiz ve uysal olan bu iyi huylu kedi, çocuklarla ve diğer hayvanlarla iyi anlaşır. Sonuç olarak, zeki ve meraklı yapısı ile oldukça sevecen kişiliği, Burmilla'nın en çekici özelliklerinden bazılarıdır.Kaynak: Dünya Kedi Kongresi'nden (WCC) edinilen temel bilgiler ve özellikler
Irkın özellikleri
Ülke: Birleşik Krallık
Tüy: Kısa tüylü
Boyut kategorisi: Orta
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Sosyal / Sessiz / Arkadaş canlısı / Zeki
Tüy: Kısa tüylü
Boyut kategorisi: Orta
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Sosyal / Sessiz / Arkadaş canlısı / Zeki
Önemli bilgiler
İç ve dış mekanda yaşamaya elverişlidir
Çok özen gerektirir
Orta seviyede bakıma ihtiyaç duyar
Çok özen gerektirir
Orta seviyede bakıma ihtiyaç duyar
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