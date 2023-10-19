Burmilla, ailenin bir parçası olmalıdır. İlgi görmeyi sever ve sık sık sevilmek ister. Burmilla meraklı ve arkadaş canlısı olmasına rağmen yabancılara hemen yaklaşmaz, ancak zamanla misafirlere sıcak davranır.

Eğlenceli, sevecen ama bir yandan da sessiz ve uysal olan bu iyi huylu kedi, çocuklarla ve diğer hayvanlarla iyi anlaşır. Sonuç olarak, zeki ve meraklı yapısı ile oldukça sevecen kişiliği, Burmilla'nın en çekici özelliklerinden bazılarıdır.

Kaynak: Dünya Kedi Kongresi'nden (WCC) edinilen temel bilgiler ve özellikler