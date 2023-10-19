Burmilla

Sadık, düşkün ve sevecendir. Her zaman sahiplerinin yanında durur ve onlara eşlik eder.
Burmilla adult black and white

Burmilla hakkında

Burmilla, ailenin bir parçası olmalıdır. İlgi görmeyi sever ve sık sık sevilmek ister. Burmilla meraklı ve arkadaş canlısı olmasına rağmen yabancılara hemen yaklaşmaz, ancak zamanla misafirlere sıcak davranır.

Eğlenceli, sevecen ama bir yandan da sessiz ve uysal olan bu iyi huylu kedi, çocuklarla ve diğer hayvanlarla iyi anlaşır. Sonuç olarak, zeki ve meraklı yapısı ile oldukça sevecen kişiliği, Burmilla'nın en çekici özelliklerinden bazılarıdır.

Kaynak: Dünya Kedi Kongresi'nden (WCC) edinilen temel bilgiler ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Birleşik Krallık
Tüy: Kısa tüylü
Boyut kategorisi: Orta
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Sosyal / Sessiz / Arkadaş canlısı / Zeki

Önemli bilgiler

İç ve dış mekanda yaşamaya elverişlidir
Çok özen gerektirir
Orta seviyede bakıma ihtiyaç duyar

Bu sayfayı beğenin & paylaşın