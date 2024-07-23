Chartreux
Chartreux çok dengeli bir karaktere sahiptir. Arkadaş canlısı, sakin ve sessiz olmakla birlikte her zaman varlığını hissettirir.
Chartreux hakkında
Chartreux, diğer kedi, köpek ve çocuklarla iyi geçinir. Bu ırk devamlı ilgiye ihtiyaç duymasa da sahibinin yanında olmaktan çok memnundur. Sahiplerini evin her yerinde takip etmekle birlikte epey mesafeli dururlar.
Çok ihtiyatlı bir kedidir. Tırmanmayı seven Chartreux kedileri çok iyi avcılar olarak ün salmıştır. Kişiliğinin bu yönleri, geçmişte yırtıcı olarak sürdürdüğü hayatıyla doğrudan bağlantılı olabilir.Kaynak: Dünya Kedi Kongresi'nden (WCC) edinilen temel bilgiler ve özellikler
Irkın özellikleri
Ülke: Fransa
Tüy: Orta tüylü
Boyut kategorisi: Orta
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Sessiz / Sevgi dolu / Sadık / Sakin
Tüy: Orta tüylü
Boyut kategorisi: Orta
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Sessiz / Sevgi dolu / Sadık / Sakin
Önemli bilgiler
Biraz bakıma ihtiyaç duyar
Düşük seviyede bakım
İç mekanda yaşamaya oldukça elverişlidir
Düşük seviyede bakım
İç mekanda yaşamaya oldukça elverişlidir
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