Chartreux, diğer kedi, köpek ve çocuklarla iyi geçinir. Bu ırk devamlı ilgiye ihtiyaç duymasa da sahibinin yanında olmaktan çok memnundur. Sahiplerini evin her yerinde takip etmekle birlikte epey mesafeli dururlar.

Çok ihtiyatlı bir kedidir. Tırmanmayı seven Chartreux kedileri çok iyi avcılar olarak ün salmıştır. Kişiliğinin bu yönleri, geçmişte yırtıcı olarak sürdürdüğü hayatıyla doğrudan bağlantılı olabilir.

Kaynak: Dünya Kedi Kongresi'nden (WCC) edinilen temel bilgiler ve özellikler