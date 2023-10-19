Cornish Rex
Cornish Rex, yaşlılıkta bile oyuncu olarak kalabilen sevecen ve sosyal bir kedidir.
Cornish Rex Hakkında
Kırılgan bir görünüme sahip olmasına karşın, Cornish Rex çok dayanıklı bir ırktır. Hareketli bir kediyi aile hayatlarına katmak isteyenler için uygun bir evcil hayvan seçeneğidir.
Cornish Rex kesinlikle bir kucak kedisidir, üstelik bunun hangi kucak olduğu fark etmez. Diğer hayvanlarla iyi geçinir ve çocuklar için de ideal bir evcil hayvandır. Koşmayı ve tırmanmayı sever, o yüzden alana ihtiyaç duyar. Cornish Rex ayrıca tel örgülü açık alanlarda veya bahçede olmayı sever.Kaynak: Dünya Kedi Kongresi'nden (WCC) edinilen temel bilgiler ve özellikler
Irkın özellikleri
Ülke: Birleşik Krallık
Tüy: Kısa tüylü
Boyut kategorisi: Orta
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-16 yıl
Aktif / Oyuncu / Sosyal / Konuşkan / Sevecen
Tüy: Kısa tüylü
Boyut kategorisi: Orta
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-16 yıl
Aktif / Oyuncu / Sosyal / Konuşkan / Sevecen
Önemli bilgiler
Orta seviyede bakıma ihtiyaç duyar
Dış mekanda parmaklık gerektirir
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
Dış mekanda parmaklık gerektirir
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
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