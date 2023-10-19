Kırılgan bir görünüme sahip olmasına karşın, Cornish Rex çok dayanıklı bir ırktır. Hareketli bir kediyi aile hayatlarına katmak isteyenler için uygun bir evcil hayvan seçeneğidir.

Cornish Rex kesinlikle bir kucak kedisidir, üstelik bunun hangi kucak olduğu fark etmez. Diğer hayvanlarla iyi geçinir ve çocuklar için de ideal bir evcil hayvandır. Koşmayı ve tırmanmayı sever, o yüzden alana ihtiyaç duyar. Cornish Rex ayrıca tel örgülü açık alanlarda veya bahçede olmayı sever.

Kaynak: Dünya Kedi Kongresi'nden (WCC) edinilen temel bilgiler ve özellikler