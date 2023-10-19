Devon Rex, oyuncu ve biraz afacan bir kedi olup sahibine adanmıştır. En mutlu olduğu an, sahibinin etrafında olup oyuna katılabildiği andır. Bu küçük ve meşgul kediler, refakat etmeyi çok sevdikleri için aktif evlere iyi uyum sağlar.

Büyük evlerde mutlu olan, çok insancıl bir ırktır. Çocuklarla harika anlaşırken evdeki diğer evcil hayvanlarla da iyi geçinir. Devon kedileri çok iştahlı olabilir. Bu nedenle, özellikle kısırlaştırılmış kediler söz konusu olduğunda, çok fazla kilo almaya başlamaları halinde yiyeceklerini kısıtlamaya dikkat edin.

Kaynak: Dünya Kedi Kongresi'nden (WCC) edinilen temel bilgiler ve özellikler