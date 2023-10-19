Devon Rex
Devon Rex'in sahibine olan bağlılığı, bu sevecen, zeki kedilerin yakalama gibi numaraları çabucak öğrenebilecekleri anlamına gelir.
Devon Rex hakkında
Devon Rex, oyuncu ve biraz afacan bir kedi olup sahibine adanmıştır. En mutlu olduğu an, sahibinin etrafında olup oyuna katılabildiği andır. Bu küçük ve meşgul kediler, refakat etmeyi çok sevdikleri için aktif evlere iyi uyum sağlar.
Büyük evlerde mutlu olan, çok insancıl bir ırktır. Çocuklarla harika anlaşırken evdeki diğer evcil hayvanlarla da iyi geçinir. Devon kedileri çok iştahlı olabilir. Bu nedenle, özellikle kısırlaştırılmış kediler söz konusu olduğunda, çok fazla kilo almaya başlamaları halinde yiyeceklerini kısıtlamaya dikkat edin.Kaynak: Dünya Kedi Kongresi'nden (WCC) edinilen temel bilgiler ve özellikler
Irkın özellikleri
Ülke: Birleşik Krallık
Tüy: Kısa tüylü
Boyut kategorisi: Orta
Sosyal / Enerjik / Sevecen / Konuşkan / Oyuncu
Tüy: Kısa tüylü
Boyut kategorisi: Orta
Sosyal / Enerjik / Sevecen / Konuşkan / Oyuncu
Önemli bilgiler
Sıkı bir bakıma ihtiyaç duyar
Dış mekanda parmaklık gerektirir
İnsanlarla iyi geçinir
Dış mekanda parmaklık gerektirir
İnsanlarla iyi geçinir
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