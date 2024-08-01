Don Sphynx aktif, son derecede arkadaş canlısı, çok zeki ve sevecen, sadık ve sahibine çok bağlı bir evcil hayvandır. Don Sphynx iyi huylu, uysal ve kolay bakılıp idare edilen bir ırktır. Dengeli bir kişiliğe sahiptir, çevresine büyük ilgi gösterir ve oyun bulmaktan ve oynamaktan keyif alır.

Don Sphynx ırkının çeşitli renklerde dört farklı tip kürkü vardır. Bunlar Rubber Bald, Flock, Velour ve Brush olarak bilinir. Don Sphynx, varsa doğumdaki kürkünün dökülmesine neden olan baskın bir tüy dökülmesi geni taşır. Brush çeşidi dışındakilerin tümünün kürk tüylerinin doğumda veya hayvan büyüdükçe döküldüğü bilinmektedir.

Kaynak: Dünya Kedi Kongresi'nden (WCC) edinilen temel bilgiler ve özellikler