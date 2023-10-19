Egyptian Mau

Egyptian Mau için hayranları tarafından bir kedide bulunabilecek en iyi reflekslere sahip olduğu söylenir.
Egyptian mau black and white

Egyptian Mau Hakkında

Egyptian Mau epey zeki olan oyuncu ve aktif bir kedi ırkıdır. Güçlü bir bağ kurdukları sahipleri ile etkileşimden hoşlanan sosyal kedilerdir.

Egyptian Mau, köpekler dahil başka hayvanlarla genellikle çok iyi geçinir ve oyuncaklarla oynamaktan hoşlanır. Meraklıdır, ancak yabancılarla mesafesini korur.

Kaynak: Dünya Kedi Kongresi'nden (WCC) edinilen temel bilgiler ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Mısır
Tüy: Kısa tüylü
Boyut kategorisi: Orta
Beklenen ortalama yaşam süresi: 13-16 yıl
Neşeli / Aktif / Hassas / Oyuncu / Zeki

Önemli bilgiler

Biraz bakıma ihtiyaç duyar
İç ve dış mekanda yaşamaya elverişlidir
Kolayca ürkebilir
Sacred Birman kitten sitting down in black and white

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Kedilerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir kediye dönüşmesi için yavru kedinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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