Egyptian Mau
Egyptian Mau için hayranları tarafından bir kedide bulunabilecek en iyi reflekslere sahip olduğu söylenir.
Egyptian Mau Hakkında
Egyptian Mau epey zeki olan oyuncu ve aktif bir kedi ırkıdır. Güçlü bir bağ kurdukları sahipleri ile etkileşimden hoşlanan sosyal kedilerdir.
Egyptian Mau, köpekler dahil başka hayvanlarla genellikle çok iyi geçinir ve oyuncaklarla oynamaktan hoşlanır. Meraklıdır, ancak yabancılarla mesafesini korur.Kaynak: Dünya Kedi Kongresi'nden (WCC) edinilen temel bilgiler ve özellikler
Irkın özellikleri
Ülke: Mısır
Tüy: Kısa tüylü
Boyut kategorisi: Orta
Beklenen ortalama yaşam süresi: 13-16 yıl
Neşeli / Aktif / Hassas / Oyuncu / Zeki
Tüy: Kısa tüylü
Boyut kategorisi: Orta
Beklenen ortalama yaşam süresi: 13-16 yıl
Neşeli / Aktif / Hassas / Oyuncu / Zeki
Önemli bilgiler
Biraz bakıma ihtiyaç duyar
İç ve dış mekanda yaşamaya elverişlidir
Kolayca ürkebilir
İç ve dış mekanda yaşamaya elverişlidir
Kolayca ürkebilir
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Kedilerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir kediye dönüşmesi için yavru kedinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Kediniz için sağlık tavsiyesi
Kedinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı sağlama konusunda öneri ve bilgi alın.
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