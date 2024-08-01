Exotic Shorthair
Exotic Shorthair hakkında
Bu ırkın bireylerinin alışkanlıkları vardır. Sakin bir ortamı, uysal bir şekilde sevilmeyi tercih ederler. Çocukların onları taramasından ve sevmesinden mutlu olurlar ancak gürültülü oyunlarda onlara katılmaları pek mümkün değildir.
Exotic Shorthair'in sesi, kısık ve melodiktir. Ancak çoğunlukla büyük ve etkileyici gözleriyle iletişim kurar. Yerde olmanın verdiği güveni seven bu kediler, bir oyuncakla veya kedi oltasıyla oynamayı sever. Ancak en sevdikleri yerde uzanırken de aynı derecede mutludur.Kaynak: Dünya Kedi Kongresi'nden (WCC) edinilen temel bilgiler ve özellikler
Irkın özellikleri
Sakin / Sessiz / Sosyal
Önemli bilgiler
İç mekanda yaşamaya oldukça elverişlidir
Sessiz evlere uygundur
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