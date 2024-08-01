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Exotic Shorthair

Exotic Shorthair kedileri sevimli, uysal yapılı olup sessizdir. Onlarla birlikte yaşamak kolaydır.
Exotic shorthair black and white

Exotic Shorthair hakkında

Bu ırkın bireylerinin alışkanlıkları vardır. Sakin bir ortamı, uysal bir şekilde sevilmeyi tercih ederler. Çocukların onları taramasından ve sevmesinden mutlu olurlar ancak gürültülü oyunlarda onlara katılmaları pek mümkün değildir.

Exotic Shorthair'in sesi, kısık ve melodiktir. Ancak çoğunlukla büyük ve etkileyici gözleriyle iletişim kurar. Yerde olmanın verdiği güveni seven bu kediler, bir oyuncakla veya kedi oltasıyla oynamayı sever. Ancak en sevdikleri yerde uzanırken de aynı derecede mutludur.

Kaynak: Dünya Kedi Kongresi'nden (WCC) edinilen temel bilgiler ve özellikler

Irkın özellikleri

Boyut kategorisi: Orta
Sakin / Sessiz / Sosyal

Önemli bilgiler

Sıkı bir bakıma ihtiyaç duyar
İç mekanda yaşamaya oldukça elverişlidir
Sessiz evlere uygundur
Sacred Birman kitten sitting down in black and white

Hayata sağlıklı bir başlangıç

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Yetişkin Sibirya kedisi beyaz bir arka plan üzerinde oturuyor, siyah beyaz

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