German Rex

Havana meraklı, oyuncu, insan canlısı bir ırktır. Çok ilgi ister ve gördüğü ilgiye büyük bir sevgiyle karşılık verir. Bu meraklı ve zeki kedi çoğu duruma uyum sağlar.

İnsanlarla arkadaşlık ve etkileşim bu ırk için bir zarurettir. Diğer kedi, köpek ve çocuklarla iyi geçinir. Havana'lar meraklıdır ve evdeki her faaliyetin bir parçası olmak ister.

Kaynak: Dünya Kedi Kongresi'nden (WCC) edinilen temel bilgiler ve özellikler