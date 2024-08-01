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German Rex

German Rex'in özgür ruhlu ve sevecen bir karakteri vardır.
German Rex adult black and white

German Rex hakkında

Havana meraklı, oyuncu, insan canlısı bir ırktır. Çok ilgi ister ve gördüğü ilgiye büyük bir sevgiyle karşılık verir. Bu meraklı ve zeki kedi çoğu duruma uyum sağlar.

İnsanlarla arkadaşlık ve etkileşim bu ırk için bir zarurettir. Diğer kedi, köpek ve çocuklarla iyi geçinir. Havana'lar meraklıdır ve evdeki her faaliyetin bir parçası olmak ister.

Kaynak: Dünya Kedi Kongresi'nden (WCC) edinilen temel bilgiler ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Almanya
Tüy: Kısa tüylü
Boyut kategorisi: Orta
Oyuncu / Sevecen / Sadık

Önemli bilgiler

Orta seviyede bakıma ihtiyaç duyar
İç mekanda yaşamaya oldukça elverişlidir
İnsanlarla iyi geçinir
Sacred Birman kitten sitting down in black and white

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Kedilerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir kediye dönüşmesi için yavru kedinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Yetişkin Sibirya kedisi beyaz bir arka plan üzerinde oturuyor, siyah beyaz

Kediniz için sağlık tavsiyesi

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