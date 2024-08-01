German Rex
German Rex hakkında
Havana meraklı, oyuncu, insan canlısı bir ırktır. Çok ilgi ister ve gördüğü ilgiye büyük bir sevgiyle karşılık verir. Bu meraklı ve zeki kedi çoğu duruma uyum sağlar.
İnsanlarla arkadaşlık ve etkileşim bu ırk için bir zarurettir. Diğer kedi, köpek ve çocuklarla iyi geçinir. Havana'lar meraklıdır ve evdeki her faaliyetin bir parçası olmak ister.Kaynak: Dünya Kedi Kongresi'nden (WCC) edinilen temel bilgiler ve özellikler
Irkın özellikleri
Tüy: Kısa tüylü
Boyut kategorisi: Orta
Oyuncu / Sevecen / Sadık
Önemli bilgiler
İç mekanda yaşamaya oldukça elverişlidir
İnsanlarla iyi geçinir
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Kedilerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir kediye dönüşmesi için yavru kedinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Kediniz için sağlık tavsiyesi
Kedinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı sağlama konusunda öneri ve bilgi alın.
Bu sayfayı beğenin & paylaşın