Japanese Bobtail
Japanese Bobtail hakkında
Japanese Bobtail, evde olup biten her şeyle ilgilenen çok zeki bir ırktır. Diğer kedi, köpek ve çocuklarla iyi geçinir, insanların yanında olmaya ihtiyaç duyar.
Güçlü bir karaktere sahip olan bu kediler, sahipleriyle melodik bir sesle iletişim kurar. Hızlı öğrenen Japanese Bobtail kedileri yeni kurnazlıkları kolayca öğrenir ve yeni durumlara çabuk uyum sağlar.Kaynak: Dünya Kedi Kongresi'nden (WCC) edinilen temel bilgiler ve özellikler
Irkın özellikleri
Tüy: Orta tüylü
Boyut kategorisi: Orta
Beklenen ortalama yaşam süresi: 15-18 yıl
Zeki / Oyuncu / Enerjik / Sevgi dolu / Arkadaş canlısı / Neşeli / Konuşkan
Önemli bilgiler
İç mekanda yaşamaya oldukça elverişlidir
İnsanlarla iyi geçinir
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Kedilerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir kediye dönüşmesi için yavru kedinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Kediniz için sağlık tavsiyesi
Kedinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı sağlama konusunda öneri ve bilgi alın.
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