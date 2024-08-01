CLUB aboneliğine özel %10 İNDİRİM! İlk siparişte HEDİYE YAŞ MAMA! Veteriner hekimden BESLENME DANIŞMANLIĞI!

Keşfet

Japanese Bobtail

Enerji dolu, her zaman oyuncu, sevecen, sevimli ve mutlu olan Japanese Bobtail kedileri çok arkadaş canlısı ve sosyal bir yapıya sahiptir.
Japanese bobtail adult black and white

Japanese Bobtail hakkında

Japanese Bobtail, evde olup biten her şeyle ilgilenen çok zeki bir ırktır. Diğer kedi, köpek ve çocuklarla iyi geçinir, insanların yanında olmaya ihtiyaç duyar.

Güçlü bir karaktere sahip olan bu kediler, sahipleriyle melodik bir sesle iletişim kurar. Hızlı öğrenen Japanese Bobtail kedileri yeni kurnazlıkları kolayca öğrenir ve yeni durumlara çabuk uyum sağlar.

Kaynak: Dünya Kedi Kongresi'nden (WCC) edinilen temel bilgiler ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Japonya
Tüy: Orta tüylü
Boyut kategorisi: Orta
Beklenen ortalama yaşam süresi: 15-18 yıl
Zeki / Oyuncu / Enerjik / Sevgi dolu / Arkadaş canlısı / Neşeli / Konuşkan

Önemli bilgiler

Orta seviyede bakıma ihtiyaç duyar
İç mekanda yaşamaya oldukça elverişlidir
İnsanlarla iyi geçinir
Sacred Birman kitten sitting down in black and white

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Kedilerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir kediye dönüşmesi için yavru kedinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

Daha fazla bilgi edinin
Yetişkin Sibirya kedisi beyaz bir arka plan üzerinde oturuyor, siyah beyaz

Kediniz için sağlık tavsiyesi

Kedinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı sağlama konusunda öneri ve bilgi alın.

Ayrıntılı Bilgi

Bu sayfayı beğenin & paylaşın