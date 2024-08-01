Japanese Bobtail, evde olup biten her şeyle ilgilenen çok zeki bir ırktır. Diğer kedi, köpek ve çocuklarla iyi geçinir, insanların yanında olmaya ihtiyaç duyar.

Güçlü bir karaktere sahip olan bu kediler, sahipleriyle melodik bir sesle iletişim kurar. Hızlı öğrenen Japanese Bobtail kedileri yeni kurnazlıkları kolayca öğrenir ve yeni durumlara çabuk uyum sağlar.

Kaynak: Dünya Kedi Kongresi'nden (WCC) edinilen temel bilgiler ve özellikler