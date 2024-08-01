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Khao Manee

Khao Manee adı, anavatanları Tayland'da "beyaz mücevher" demektir.
Khao manee adult black and white

Khao Manee hakkında

Khao Manee kedileri dışarıyı seven, son derece arkadaş canlısı ve sosyal kedilerdir. Aktif, meraklı ve iletişimi yüksek olan bu kediler bazen konuşkan olarak bilinir.

Khao Manee kedilerinin eve giren herkesi selamladıkları bilinir. Sevgilerini tüm aileyle paylaşmaktan mutlu olurlar. Oyuncu yapıları, evdeki çocuklarla birlikte oynamaktan mutlu olacakları anlamına gelir.

Kaynak: Dünya Kedi Kongresi'nden (WCC) edinilen temel bilgiler ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Tayland
Tüy: Kısa tüylü
Boyut kategorisi: Orta
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-12 yıl
Sosyal / Aktif / Konuşkan / Oyuncu

Önemli bilgiler

Orta seviyede bakıma ihtiyaç duyar
İç mekanda yaşamaya oldukça elverişlidir
İnsanlarla iyi geçinir

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