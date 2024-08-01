Khao Manee
Khao Manee adı, anavatanları Tayland'da "beyaz mücevher" demektir.
Khao Manee hakkında
Khao Manee kedileri dışarıyı seven, son derece arkadaş canlısı ve sosyal kedilerdir. Aktif, meraklı ve iletişimi yüksek olan bu kediler bazen konuşkan olarak bilinir.
Khao Manee kedilerinin eve giren herkesi selamladıkları bilinir. Sevgilerini tüm aileyle paylaşmaktan mutlu olurlar. Oyuncu yapıları, evdeki çocuklarla birlikte oynamaktan mutlu olacakları anlamına gelir.Kaynak: Dünya Kedi Kongresi'nden (WCC) edinilen temel bilgiler ve özellikler
Irkın özellikleri
Ülke: Tayland
Tüy: Kısa tüylü
Boyut kategorisi: Orta
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-12 yıl
Sosyal / Aktif / Konuşkan / Oyuncu
Tüy: Kısa tüylü
Boyut kategorisi: Orta
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-12 yıl
Sosyal / Aktif / Konuşkan / Oyuncu
Önemli bilgiler
Orta seviyede bakıma ihtiyaç duyar
İç mekanda yaşamaya oldukça elverişlidir
İnsanlarla iyi geçinir
İç mekanda yaşamaya oldukça elverişlidir
İnsanlarla iyi geçinir
Bu sayfayı beğenin & paylaşın