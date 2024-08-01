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Korat

Enerjik, zeki, sevecen ve kendine has Korat kedileri diğer kedileri kabullenir. Ancak baskın karakterleri nedeniyle kontrolün kendilerinde olmasını sağlarlar.
Korat adult black and white

Korat hakkında

Olağanüstü duyma, görme ve koku alma duyuları olan Koratlar uysal kedilerdir. Yumuşak hareket eder, yüksek veya sert seslerden hoşlanmazlar.

Sahipleriyle güçlü bağ kurarlar, kendilerine sarılınmasını severler ve sahiplerine olabildiğince yakın dururlar. Korat ırkı kediler oyun oynamayı seven aktif hayvanlardır. Ancak çocuklarla oynarken özellikle uysaldır. Bu ırk sakin ve çok sessizdir, sesi yumuşak ve melodiktir.

Kaynak: Dünya Kedi Kongresi'nden (WCC) edinilen temel bilgiler ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Tayland
Tüy: Kısa tüylü
Boyut kategorisi: Orta
Beklenen ortalama yaşam süresi: 15-20 yıl
Enerjik / Zeki / Sevecen / Hassas / Sakin / Sessiz

Önemli bilgiler

Biraz bakıma ihtiyaç duyar
İç ve dış mekanda yaşamaya elverişlidir
Yalnız bırakılmamalı
Sacred Birman kitten sitting down in black and white

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Kedilerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir kediye dönüşmesi için yavru kedinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Yetişkin Sibirya kedisi beyaz bir arka plan üzerinde oturuyor, siyah beyaz

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