Olağanüstü duyma, görme ve koku alma duyuları olan Koratlar uysal kedilerdir. Yumuşak hareket eder, yüksek veya sert seslerden hoşlanmazlar.

Sahipleriyle güçlü bağ kurarlar, kendilerine sarılınmasını severler ve sahiplerine olabildiğince yakın dururlar. Korat ırkı kediler oyun oynamayı seven aktif hayvanlardır. Ancak çocuklarla oynarken özellikle uysaldır. Bu ırk sakin ve çok sessizdir, sesi yumuşak ve melodiktir.

Kaynak: Dünya Kedi Kongresi'nden (WCC) edinilen temel bilgiler ve özellikler