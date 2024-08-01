Korat
Korat hakkında
Olağanüstü duyma, görme ve koku alma duyuları olan Koratlar uysal kedilerdir. Yumuşak hareket eder, yüksek veya sert seslerden hoşlanmazlar.
Sahipleriyle güçlü bağ kurarlar, kendilerine sarılınmasını severler ve sahiplerine olabildiğince yakın dururlar. Korat ırkı kediler oyun oynamayı seven aktif hayvanlardır. Ancak çocuklarla oynarken özellikle uysaldır. Bu ırk sakin ve çok sessizdir, sesi yumuşak ve melodiktir.Kaynak: Dünya Kedi Kongresi'nden (WCC) edinilen temel bilgiler ve özellikler
Irkın özellikleri
Tüy: Kısa tüylü
Boyut kategorisi: Orta
Beklenen ortalama yaşam süresi: 15-20 yıl
Enerjik / Zeki / Sevecen / Hassas / Sakin / Sessiz
Önemli bilgiler
İç ve dış mekanda yaşamaya elverişlidir
Yalnız bırakılmamalı
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Kediniz için sağlık tavsiyesi
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