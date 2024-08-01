Kurilian Bobtail
Kurilian Bobtail, insanlar ve kendisine benzeyen diğer hayvanlara karşı sosyaldir. Bu rahat ve oyuncu kediler, tüm ev ortamlarına kolayca uyum sağlar ve aileleriyle güçlü bağ kurar.
Kurilian Bobtail hakkında
Kısa veya orta-uzun tüylü olabilen Kurilian Bobtail kedileri, çok arkadaş canlısı, dengeli ve huzurlu bir karaktere sahiptir. Sağlıkları mükemmel, yapıları ise çok dengelidir. Güven duyan ve dışarı dönük bir kişiliği vardır.
Onları sinirlendirmek kolay değildir ve her ortama iyi uyum sağlarlar. Çocuklar, köpekler ve diğer kedilerle çok iyi geçinir.Kaynak: Dünya Kedi Kongresi'nden (WCC) edinilen temel bilgiler ve özellikler
Irkın özellikleri
Ülke: Kuril Adaları
Tüy: Kısa tüylü
Boyut kategorisi: Orta
Beklenen ortalama yaşam süresi: 15-20 yıl
Arkadaş canlısı / Sosyal / Sakin / Sessiz / Aktif
Tüy: Kısa tüylü
Boyut kategorisi: Orta
Beklenen ortalama yaşam süresi: 15-20 yıl
Arkadaş canlısı / Sosyal / Sakin / Sessiz / Aktif
Önemli bilgiler
Orta seviyede bakıma ihtiyaç duyar
İç ve dış mekanda yaşamaya elverişlidir
Kedi ağacı temel ihtiyaçtır
İç ve dış mekanda yaşamaya elverişlidir
Kedi ağacı temel ihtiyaçtır
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