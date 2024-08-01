Kısa veya orta-uzun tüylü olabilen Kurilian Bobtail kedileri, çok arkadaş canlısı, dengeli ve huzurlu bir karaktere sahiptir. Sağlıkları mükemmel, yapıları ise çok dengelidir. Güven duyan ve dışarı dönük bir kişiliği vardır.

Onları sinirlendirmek kolay değildir ve her ortama iyi uyum sağlarlar. Çocuklar, köpekler ve diğer kedilerle çok iyi geçinir.

Kaynak: Dünya Kedi Kongresi'nden (WCC) edinilen temel bilgiler ve özellikler