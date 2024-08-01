Laperm
Laperm hakkında
Laperm, sizinle birlikte olmayı ve yaptığınız her şeye eşlik etmeyi seven aktif, dışa dönük bir kedidir. İnsanlarla ilişki kurmak isteyen uysal, sadık kedilerdir.
Sevgi dolu, sevecen doğaları, çocuklarla ve ailedeki diğer evcil hayvanlarla iyi geçindikleri ve ideal aile dostu oldukları anlamına gelir.
Kaynak: Dünya Kedi Kongresi'nden (WCC) edinilen temel bilgiler ve özellikler
Irkın özellikleri
Ülke: Amerika Birleşik Devletleri
Tüy: Orta tüylü
Boyut kategorisi: Orta
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-15 yıl
Zeki / Sevecen / Aktif / Sosyal / Konuşkan
Önemli bilgiler
Orta seviyede bakıma ihtiyaç duyar
İç ve dış mekanda yaşamaya elverişlidir
Çocuklara ve diğer hayvanlara karşı sabırlıdır
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Kedilerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir kediye dönüşmesi için yavru kedinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Kediniz için sağlık tavsiyesi
Kedinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı sağlama konusunda öneri ve bilgi alın.
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