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Laperm

Lapermler, ailenin tüm üyelerine karşı sabırlarıyla bilinen sevecen, sosyal kedilerdir.
LaPerm adult in black and white

Laperm hakkında

Laperm, sizinle birlikte olmayı ve yaptığınız her şeye eşlik etmeyi seven aktif, dışa dönük bir kedidir. İnsanlarla ilişki kurmak isteyen uysal, sadık kedilerdir.

Sevgi dolu, sevecen doğaları, çocuklarla ve ailedeki diğer evcil hayvanlarla iyi geçindikleri ve ideal aile dostu oldukları anlamına gelir.

Kaynak: Dünya Kedi Kongresi'nden (WCC) edinilen temel bilgiler ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Amerika Birleşik Devletleri
Tüy: Orta tüylü
Boyut kategorisi: Orta
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-15 yıl
Zeki / Sevecen / Aktif / Sosyal / Konuşkan

Önemli bilgiler

Orta seviyede bakıma ihtiyaç duyar
İç ve dış mekanda yaşamaya elverişlidir
Çocuklara ve diğer hayvanlara karşı sabırlıdır

Sacred Birman kitten sitting down in black and white

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Kedilerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir kediye dönüşmesi için yavru kedinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Yetişkin Sibirya kedisi beyaz bir arka plan üzerinde oturuyor, siyah beyaz

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Ayrıntılı Bilgi

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