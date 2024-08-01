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Manks

Benzersiz yapısı ve güçlü arka bacaklarıyla, Manks kedileri mükemmel zıplama becerileriyle bilinir.
Manx adult black and white

Manks hakkında

Manks, çok sakin bir kedi olup sosyal zekası yüksektir. Aileleriyle güçlü bağlar kuran, insan canlısı kedilerdir. Doğru şekilde tanıştırıldıklarında çocuklarla ve diğer evcil hayvanlarla iyi geçinir.

Bu sakin, uysal kediler bol bol ilgi görmeyi ve göstermeyi sever. Uzun süre tek başına kalmayı tercih etmez. Evde yalnız kalacaksa, arkadaş olarak ikinci bir Manks almayı düşünebilirsiniz.

Kaynak: Dünya Kedi Kongresi'nden (WCC) edinilen temel bilgiler ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Birleşik Krallık
Tüy: Kısa tüylü
Boyut kategorisi: Orta
Beklenen ortalama yaşam süresi: 8-14 yıl
Soğukkanlı / Sosyal / Sessiz / Oyuncu

Önemli bilgiler

İç ve dış mekanda yaşamaya elverişlidir
Orta seviyede bakıma ihtiyaç duyar
İnsanlarla iyi geçinir

Sacred Birman kitten sitting down in black and white

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Kedilerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir kediye dönüşmesi için yavru kedinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Yetişkin Sibirya kedisi beyaz bir arka plan üzerinde oturuyor, siyah beyaz

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Kedinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı sağlama konusunda öneri ve bilgi alın.

Ayrıntılı Bilgi

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