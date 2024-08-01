Manks
Manks hakkında
Manks, çok sakin bir kedi olup sosyal zekası yüksektir. Aileleriyle güçlü bağlar kuran, insan canlısı kedilerdir. Doğru şekilde tanıştırıldıklarında çocuklarla ve diğer evcil hayvanlarla iyi geçinir.
Bu sakin, uysal kediler bol bol ilgi görmeyi ve göstermeyi sever. Uzun süre tek başına kalmayı tercih etmez. Evde yalnız kalacaksa, arkadaş olarak ikinci bir Manks almayı düşünebilirsiniz.
Kaynak: Dünya Kedi Kongresi'nden (WCC) edinilen temel bilgiler ve özellikler
Irkın özellikleri
Ülke: Birleşik Krallık
Tüy: Kısa tüylü
Boyut kategorisi: Orta
Beklenen ortalama yaşam süresi: 8-14 yıl
Soğukkanlı / Sosyal / Sessiz / Oyuncu
Önemli bilgiler
İç ve dış mekanda yaşamaya elverişlidir
Orta seviyede bakıma ihtiyaç duyar
İnsanlarla iyi geçinir
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Kedilerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir kediye dönüşmesi için yavru kedinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Kediniz için sağlık tavsiyesi
Kedinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı sağlama konusunda öneri ve bilgi alın.
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