Manks, çok sakin bir kedi olup sosyal zekası yüksektir. Aileleriyle güçlü bağlar kuran, insan canlısı kedilerdir. Doğru şekilde tanıştırıldıklarında çocuklarla ve diğer evcil hayvanlarla iyi geçinir.

Bu sakin, uysal kediler bol bol ilgi görmeyi ve göstermeyi sever. Uzun süre tek başına kalmayı tercih etmez. Evde yalnız kalacaksa, arkadaş olarak ikinci bir Manks almayı düşünebilirsiniz.

Kaynak: Dünya Kedi Kongresi'nden (WCC) edinilen temel bilgiler ve özellikler