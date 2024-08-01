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Neva Masquerade

Neva Masquerade oyun oynamayı seven, neşeli, zeki bir kedi olup aynı zamanda çok sevecendir.
Neva masquerade adult black and white

Neva Masquerade hakkında

Neva Masquerade ırkı diğer kedi - köpeklerle ve çocuklarla iyi geçinir. Boylarına rağmen gayet çevik olup yükseğe zıplamayı severler.

Sahibinin ilgisine ihtiyaç duysa da tanımadığı insanlar tarafından kucağa alınıp sevilmekten hoşlanmaz.

Kaynak: Dünya Kedi Kongresi'nden (WCC) edinilen temel bilgiler ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Rusya
Tüy: Orta tüylü
Boyut kategorisi: Orta
Beklenen ortalama yaşam süresi: 11-15 yıl
Neşeli / Zeki / Sevecen / Sessiz / Sosyal / Enerjik

 

Önemli bilgiler

Orta seviyede bakıma ihtiyaç duyar
İç ve dış mekanda yaşamaya elverişlidir
Çok özen gerektirir

Sacred Birman kitten sitting down in black and white

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Yetişkin Sibirya kedisi beyaz bir arka plan üzerinde oturuyor, siyah beyaz

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Ayrıntılı Bilgi

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