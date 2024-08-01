Neva Masquerade
Neva Masquerade hakkında
Neva Masquerade ırkı diğer kedi - köpeklerle ve çocuklarla iyi geçinir. Boylarına rağmen gayet çevik olup yükseğe zıplamayı severler.
Sahibinin ilgisine ihtiyaç duysa da tanımadığı insanlar tarafından kucağa alınıp sevilmekten hoşlanmaz.
Kaynak: Dünya Kedi Kongresi'nden (WCC) edinilen temel bilgiler ve özellikler
Irkın özellikleri
Ülke: Rusya
Tüy: Orta tüylü
Boyut kategorisi: Orta
Beklenen ortalama yaşam süresi: 11-15 yıl
Neşeli / Zeki / Sevecen / Sessiz / Sosyal / Enerjik
Önemli bilgiler
Orta seviyede bakıma ihtiyaç duyar
İç ve dış mekanda yaşamaya elverişlidir
Çok özen gerektirir
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