Irk hakkında bilmeniz gereken her şey



Peri masallarına yakışır adıyla Norveç orman kedisi adının hakkını verir. Badem şeklindeki gözleri, etkileyici boyu ve göz kamaştıran kürküyle bir ailenin evcil hayvanından çok masal kitaplarındaki yaban bir hayvanı andırır.

İlginçtir ki asıl memleketi ırka adını veren Norveç ormanları olsa da Norveç orman kedisinin asıl ataları evcilleştirilmiş kediler olabilir. Hatta ırkın atalarının, Norveç Vikinglerinin evcil hayvanları olduğuna inanılır. İlerleyen dönemlerde ırk daha sonra yaban İskandinav ormanlarında kendine yer edinmiş, sert İskandinav iklim koşullarıyla mücadele etmek için yavaş yavaş daha vahşi bir hal alırken tüyleri uzamış ve kürkü kalınlaşmıştır.

Günümüzde de sağlamlığını, sertliğini ve kendinden eminliğini korusa da Norveç orman kedisinin geçmişiyle çelişen sevecen, sosyal bir mizacı vardır. Bu yüzden çocuklarla ve diğer evcil hayvanlarla hatta bazen köpeklerle de çok iyi anlaşır.

Erişkin hali dünyadaki en iri evcil kedi ırklarından biri olan Norveç orman kedisinin ağırlığı 9 kilogramı bulabilir. Maine Coon ile benzer özellikler taşıyan güçlü kuvvetli ve çevik bir hayvan olup kaslı gövdesi ve sağlam patileriyle tırmanma konusunda oldukça başarılıdır. Ayrıca Norveç Orman Kedisi suyu iten kürküyle az sayıdaki su seven ırktan biridir. Balık havuzunuz varsa dikkat edin! Hatta kediniz küvete atlamayı bile deneyebilir...

Hayatını dışarıda yaşamaya daha uygun olsa da kendini meşgul tutmasına yetecek oyuncak ve aktivitenin bulunduğu iç mekanlarda yaşamaya da uyum sağlayabilir. Oyuncu kişiliğiyle son derece zeki bir ırk olan Norveç orman kedisi, etkileşim kurmaya bayılan bir hayvan olduğundan sahibiyle oyun oynamaktan da çok keyif alır. Norveç orman kedisinin beklenen yaşam ömrü de bir hayli uzun olup ortalama 14 ila 16 yıldır.

Yıllar içinde popülerliği giderek artan ırk, 1950'lerde Norveç'in resmî kedisi olarak tanınmıştır. Günümüzde Norveç orman kedisi dünyadaki en popüler 20 kedi ırkından biridir.