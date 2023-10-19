Biraz Norveç orman kedilerinden bahsedelim
Kediler aleminin uysal devi Norveç orman kedisi arkadaş canlısı, dışa dönük ve genelde pek oyuncu bir ırktır. Bu özelliğiyle çocuklar için en ideal ırklardan biridir. Bazı kedilerin aksine insan ailesiyle güçlü bağlar kurduğu ve epey sevecen olduğu bilinir. Tabii bir de heybetli duruşu, dolgun kürkü, ve püsküllü kulakları sayesinde adeta bir vaşağı andıran o karakteristik görünümü var... Adından da anlaşılacağı gibi Kuzey Avrupa kökenli olan kedi soğuk iklimlere daha uygundur.
Resmi adı: Norveç Orman Kedisi
Diğer adları: Norse skogkatt, Skogkatt, Wegie
Kökeni: Norveç
Tüy uzunluğu4 out of 5
Tüy dökme seviyesi4 out of 5
Bakım ihtiyaçları4 out of 5
Enerji Düzeyi*3 out of 5
Konuşkanlık eğilimleri1 out of 5
Aile Hayvanı mı?*4 out of 5
Diğer evcil hayvanlarla uyumluluk4 out of 5
Yalnız kalabilir mi?*2 out of 5
Ortam (iç mekan/dış mekan)3 out of 5
|Erkek
|Dişi
|Boy
|Boy
|23 - 31 cm
|23 - 31 cm
|Kilo
|Kilo
|4 - 9 kg
|3 - 7 kg
|Yaşam evresi
|Yavruluk:
|Yetişkinlik:
|4 ila 12 ay
|1 ila 7 yıl
|Olgunluk:
|Yaşlılık:
|7 ila 12 yıl
|12+
Norveç orman kedisini tanıyın
Irk hakkında bilmeniz gereken her şey
Peri masallarına yakışır adıyla Norveç orman kedisi adının hakkını verir. Badem şeklindeki gözleri, etkileyici boyu ve göz kamaştıran kürküyle bir ailenin evcil hayvanından çok masal kitaplarındaki yaban bir hayvanı andırır.
İlginçtir ki asıl memleketi ırka adını veren Norveç ormanları olsa da Norveç orman kedisinin asıl ataları evcilleştirilmiş kediler olabilir. Hatta ırkın atalarının, Norveç Vikinglerinin evcil hayvanları olduğuna inanılır. İlerleyen dönemlerde ırk daha sonra yaban İskandinav ormanlarında kendine yer edinmiş, sert İskandinav iklim koşullarıyla mücadele etmek için yavaş yavaş daha vahşi bir hal alırken tüyleri uzamış ve kürkü kalınlaşmıştır.
Günümüzde de sağlamlığını, sertliğini ve kendinden eminliğini korusa da Norveç orman kedisinin geçmişiyle çelişen sevecen, sosyal bir mizacı vardır. Bu yüzden çocuklarla ve diğer evcil hayvanlarla hatta bazen köpeklerle de çok iyi anlaşır.
Erişkin hali dünyadaki en iri evcil kedi ırklarından biri olan Norveç orman kedisinin ağırlığı 9 kilogramı bulabilir. Maine Coon ile benzer özellikler taşıyan güçlü kuvvetli ve çevik bir hayvan olup kaslı gövdesi ve sağlam patileriyle tırmanma konusunda oldukça başarılıdır. Ayrıca Norveç Orman Kedisi suyu iten kürküyle az sayıdaki su seven ırktan biridir. Balık havuzunuz varsa dikkat edin! Hatta kediniz küvete atlamayı bile deneyebilir...
Hayatını dışarıda yaşamaya daha uygun olsa da kendini meşgul tutmasına yetecek oyuncak ve aktivitenin bulunduğu iç mekanlarda yaşamaya da uyum sağlayabilir. Oyuncu kişiliğiyle son derece zeki bir ırk olan Norveç orman kedisi, etkileşim kurmaya bayılan bir hayvan olduğundan sahibiyle oyun oynamaktan da çok keyif alır. Norveç orman kedisinin beklenen yaşam ömrü de bir hayli uzun olup ortalama 14 ila 16 yıldır.
Yıllar içinde popülerliği giderek artan ırk, 1950'lerde Norveç'in resmî kedisi olarak tanınmıştır. Günümüzde Norveç orman kedisi dünyadaki en popüler 20 kedi ırkından biridir.
Norveç orman kedileri hakkında 2 bilgi
1. İyi tırmanıcılardır!
İskandinav halk efsanelerine göre Skogkatt (Norveç orman kedisinin bölgedeki adı) "dağda gezen peri kedisi"dir. Efsaneye göre bu kedi diğer ırkların asla tırmanamayacağı dik yamaçlara tırmanma kabiliyetine sahiptir.
2. Eşsiz renk
Norveç orman kedisinin kürkü çikolatadan samur ve lavantaya kadar birçok farklı renkte olabilir. Peki ırkta eşsiz bir renk tespit edildiğini biliyor muydunuz? DNA testleriyle varlığı kanıtlanan bu kehribar rengin iki farklı tonu vardır.
Irkın geçmişi
Norveç Orman Kedisinin kökeni tam olarak bilinmese de Vikinglerin bu ırkın atalarını MS 1000 yılı civarında Norveç'e getirdiği düşünülmektedir. Birçok kişi ırkın günümüzdeki halini Britanyalı kısa tüylü ırklarla ilişkilendirse de Rusya ve Türkiye kökenli ve uzun tüylü olan Sibirya ve Ankara kedileriyle de akraba olabilir.
Nereden gelmiş olursa olsun, Norveç ormanlarında koloniler kurulduktan sonra bu kediler de bölgenin soğuk ve sert iklimine zamanla uyum sağlamıştır. Daha sonra bölgedeki çiftçilerce avcılık yetenekleri için tercih edilen ırk bölgedeki fare nüfusunu kontrol altında tutmak için kullanılmıştır. Ancak evcil hayvan olarak ortaya çıkması çok daha yakın zamanda gerçekleşmiştir.
Öyle ki İkinci Dünya Savaşı sırasında Norveç orman kedisi neredeyse tamamen yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. 1938'de kurulan Norveç Orman Kedisi Kulübü'nün başlattığı resmi yetiştirme programı sayesinde ırkın devamlılığı sağlanabilmiştir.
Norveç orman kedisi 1970'te Avrupa'da ırk olarak tescillenmiştir. İngiltere'de ırk olarak kabulü ise 1989 yılında gerçekleşmiştir. Günümüzde tüm Avrupa'da ve diğer yerlerde oldukça popüler bir ırk olsa da en popüler olduğu ülkeler Fransa ile kendi memleketi Norveç'tir.
Tepeden kuyruğa
Norveç orman kedilerinin fiziksel özellikleri
1.Baş
2.Gözler
3.Gövde
4.Kuyruk
5.Tüy
Dikkat edilecek şeyler
Belirli ırk özelliklerinden genel sağlığa kadar, işte Norveç orman kediniz hakkında bazı ilginç gerçekler
Saygın bir yetiştirici bulmak önemlidir
Bu sayede genetik sorunlarla karşılaşma riskini çok büyük oranda azaltmanız mümkündür. Örneğin nadiren görülse de Norveç orman kedileri "glikojen depo hastalığı tip 4" (veya Andersen hastalığı) adı verilen nörolojik bir hastalığa genetik olarak yatkındır. Doğumda meydana gelebilen bu hastalık bazı yavruların ölü doğmasına yol açabileceği gibi beş ila yedinci aylarda ortaya çıkıp giderek kötüleşebilir. Neyse ki DNA testiyle kedinizin bu durumdan etkilenip etkilenmediğini tespit etmek mümkündür. Nitelikli yetiştiriciler riski azaltmak amacıyla aday ebeveynlerde bu soruna yönelik tarama testi yapar. Norveç orman kedisi yavrusu sahiplenmeyi düşünüyorsanız, bu konuyu yetiştiriciyle görüşmeyi ihmal etmeyin.
Biraz diş bakımı da şarttır
Diğer ırklar gibi Norveç orman kedisi de diş ve diş eti sorunlarına meyilli olabilir. Diş üzerindeki plak birikip mineralleştiğinde "tartar" adı verilen yapı ortaya çıkar. Bu da jinjivit (diş eti iltihabı) ve periodontal (diş çevresindeki yapıları etkileyen) hastalıkları beraberinde getirebilir. Yani Norveç orman kedisinin dişleri olabildiğince sık fırçalanmalıdır. Diş kontrollerinin düzenli olarak yapılması, bu konuda fayda sağlayan bir diyet uygulanması önerilir. Örneğin kuru mamalar dişte plağı gidermeye yardımcı olurken kalsiyum şelatörleri de tartar birikiminin önüne geçebilir (Norveç orman kedisi için en iyi diyet hakkında daha fazla bilgiye beslenme bölümünden ulaşabilirsiniz).
Gözlerde olağan dışı bir durum olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin
Farkında olunması gereken bir diğer konu da Norveç orman kedisinin yatkın olabileceği göz sorunlarıdır. Örnek olarak konjonktivit, glokom ve retina displazisi gibi rahatsızlıklar verilebilir. Glukom ile retina displazisi yavru kedi anne karnındayken ya da yeni doğduğunda meydana gelebilir. Gözler düzenli olarak kontrol edilip rahatsızlık veya tahriş belirtisi olup olmadığı incelenmeli, şüpheli durumlarda ise en iyi tedavi konusunda veteriner hekimle görüşme sağlanmalıdır. Veterinerler olası sorunların üstesinden gelmenize yardımcı olmak amacıyla Norveç orman kediniz için düzenli tam sağlık muayenesi de sunar.
Sağlıklı beslenme = daha sağlıklı kedi
Tüm kedilerde olduğu gibi sağlıklı üriner işlevi sürdürmenin yanı sıra yetişkin Norveç orman kedileri için ana beslenme hedefleri şunlardır:
Seçilmiş lif içeriği sayesinde bakım sırasında yutulan tüylerden kurtulmayı kolaylaştırarak tüy yumağı oluşumunun azaltılması
Esansiyel yağ asitleri (EPA-DHA), esansiyel amino asitler ve B vitaminlerinden oluşan zenginleştirilmiş bir katkı ile deri ile tüylerin sağlığının ve güzelliğinin korunmasına yardımcı olmak
Uyarlanmış bir kalori seviyesiyle, sağlıklı kemikler ve eklemler desteklenerek bu büyük, sağlam yapılı ve güçlü kedi için ideal kilonun korunmasına katkı sağlanması.
Güçlü çenesine uygun, onu çiğnemeye teşvik edecek dokuya sahip mama tanesi şekliyle iyi bir ağız hijyeni sağlanması.
12 yaşın üzerindeki yaşlı kediler bazen emilimle ilgili zorluklar yaşayabilir. Yaşlanan kedinin kilosunu koruyup besin yetersizliği riskini azaltmak amacıyla temel besin öğelerine sahip ve son derece kolay sindirilebilir mamalar verilmelidir.
Kediler yaşlandıkça giderek daha fazla diş problemleri yaşamaya başlar ve bazı yaşlı kedilerde tat ve koku alma duyusu da zayıflayabilir. Bu da yiyecek alımının azalmasıyla sonuçlanabilir. Yeterince yemeye devam etmelerini sağlamak için yedikleri mama tanesinin şekli, boyutu ve sertliği -yani dokusu- artık potansiyel olarak daha hassas olan çenelerine göre ayarlanmalıdır.
Tüm kediler için en iyi enerji seviyesinin -yaşlanma sürecinde olanlar da dahil olmak üzere- yaşam tarzına bağlı olduğunu unutmayın. Düzenli olarak dışarı çıkmaya devam eden yaşlı bir kedi, biraz daha yüksek yağ içeriğine sahip bir diyetten fayda görür. Öte yandan yaşlanma, iç mekan kedilerinin obezite riskini azaltmaz. Yani kalori alımı yine de yakından izlenmelidir. Orta derecede yağ içeren bir mama optimum seçenek olabilir.
Dikkat edilecek şeyler
Belirli ırk özelliklerinden genel sağlığa kadar, işte Norveç orman kediniz hakkında bazı ilginç gerçekler
Norveç orman kedisi, kedi dünyasının en çekici üyelerinden biridir ancak uzun, kalın, çift katlı, suya dayanıklı tüyleri biraz özen gerektirir. Haftada en az iki kez ve çok fazla tüy dökebileceği tüy dökme dönemlerinde her gün fırçalanmaya ihtiyacı olacaktır. Bu, tüyleri sağlıklı tutmanın ve tüylerin dolanmasından kaçınmanın yanı sıra, ot tohumları gibi yabancı cisimlerin tüylerine takılmasını ve deride apselere neden olmasını önlemeye de yardımcı olur. Ayrıca her gün, her göz için farklı bir bez kullanılarak Norveç orman kedisinin gözpınarları silinmeli ve gerektiğinde tırnakları kesilmelidir. Dişler mümkün olduğunca sık fırçalanmalı ve dişler için düzenli tam sağlık muayeneleri yaptırılmalıdır.
Çok zeki bir ırk olarak bilinen Norveç orman kedisi, hızlı öğrenir. Bu nedenle ev eğitimini çok kolay bir şekilde tamamlayabilir. Ancak bu ırkın tamamen olgunlaşması zaman aldığından, uzun bir süre yavru kedi maskaralıklarını görmeniz mümkündür. Hatta bu oyunculuğu yetişkinlik döneminde de devam eder. Bu nedenle evdeki oyunların ve aktivitelerin yanı sıra, sahipleriyle bol miktarda etkileşim de onun için faydalıdır. Birlikte yaşadıkları aileyle vakit geçirmeyi sevmelerine ve diğer evcil hayvanlarla aralarının genellikle çok iyi olmasına rağmen, Norveç orman kedileri yabancıların yanında biraz utangaç olabilir. Yavru kedinin insan dokunuşuna erkenden alıştıran ve sosyalleştiren bir yetiştiriciden seçilmesi, bu konuda yardımcı olabilir.
Maksimum ağırlığı yaklaşık 9 kg olan Norveç orman kedisi, tam boyutuna ulaştığında formda kalmak için oldukça fazla fiziksel aktiviteye ihtiyaç duyar. Geçmişinde yaban kediliğinden izler bulunduğundan, bu ırk için aynı zamanda geniş doğal alanlara düzenli erişim de faydalıdır. Ancak bu mümkün değilse; örneğin, işlek bir yolun yakınında yaşıyorsanız, güvenli bir alanda her iki dünyanın tadını çıkarabileceği kapalı bir bahçe sağlanarak orta yol bulunabilir. Her halükarda, evde eğlenmesi için mümkün olduğunca çok aktivite düşünmeniz gereklidir. Norveç orman kedisi mükemmel bir tırmanıcı olduğundan, yüksek platformlara sahip detaylı bir kedi ağacı gibi yukarı ve aşağı tırmanmasını sağlayacak nesneleri takdir edecektir.
7/7
Norveç orman kedileri hakkında her şey
Aslında "hipoalerjenik" kedi diye bir şey yoktur. İnsanlarda reaksiyona neden olan alerjene "Fel d1" adı verilir ve salgı bezlerinde üretilir. Bu alerjen özellikle tükürüklerde bulunur, bu nedenle kediler tüylerini temizlerken alerjeni vücutlarına yayarlar. Ancak bunun tüy tipiyle (yani uzun veya kısa) hiçbir ilgisi yoktur.
Norveç orman kedisinin mizacı, sevgi ve bağımsızlığın mükemmel bir karışımıdır. Kısacası ilgi meraklısı değillerdir, ancak birlikte yaşadıkları ailenin dikkatini çekmeyi de severler. Neşeli bir kişiliğe sahip olan Norveç orman kedileri, oyun oynamayı ve etkileşimi de pek severler.
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Kaynaklar
- Amerika'daki Veteriner Hekimler https://vcahospitals.com/
- Royal Canin Kedi Ansiklopedisi. 2010 ve 2020 Baskısı
- Banfield Hayvan Hastanesi https://www.banfield.com/
- Royal Canin BHN Ürün Kitabı
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