Ocicat

Ocicat vahşi görünse de aslında sadık bir aile kedisidir.
Ocicat adult black and white

Ocicat hakkında

Ocicat'ler özgüvenli kedilerdir ve eve gelen misafirlerle iyi anlaşırlar. Akıllı kedilerdir ve ev kurallarını kolayca öğrenirler. İnsan odaklı yapılarıyla birlikte bu özellikleri, komutları hızla kavrayabilecekleri anlamına gelmektedir.

Ocicat'ler sosyal kedilerdir ve yalnız kalmayı sevmezler. Aktif ve hareketli evler onlar için uygundur ve uzun süre yalnız kalırlarsa mutsuz olurlar.

Kaynak: Dünya Kedi Kongresi'nden (WCC) edinilen temel bilgiler ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Amerika Birleşik Devletleri
Tüy: Kısa tüylü
Boyut kategorisi: Orta
Beklenen ortalama yaşam süresi: 15-18 yıl
Sosyal / Aktif / Özgüvenli / Zeki

Önemli bilgiler

Biraz bakıma ihtiyaç duyar
İç ve dış mekanda yaşamaya elverişlidir
Çocuklara ve diğer hayvanlara karşı sabırlıdır

Sacred Birman kitten sitting down in black and white

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Yetişkin Sibirya kedisi beyaz bir arka plan üzerinde oturuyor, siyah beyaz

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