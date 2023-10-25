Ocicat
Ocicat hakkında
Ocicat'ler özgüvenli kedilerdir ve eve gelen misafirlerle iyi anlaşırlar. Akıllı kedilerdir ve ev kurallarını kolayca öğrenirler. İnsan odaklı yapılarıyla birlikte bu özellikleri, komutları hızla kavrayabilecekleri anlamına gelmektedir.
Ocicat'ler sosyal kedilerdir ve yalnız kalmayı sevmezler. Aktif ve hareketli evler onlar için uygundur ve uzun süre yalnız kalırlarsa mutsuz olurlar.
Kaynak: Dünya Kedi Kongresi'nden (WCC) edinilen temel bilgiler ve özellikler
Irkın özellikleri
Ülke: Amerika Birleşik Devletleri
Tüy: Kısa tüylü
Boyut kategorisi: Orta
Beklenen ortalama yaşam süresi: 15-18 yıl
Sosyal / Aktif / Özgüvenli / Zeki
Önemli bilgiler
Biraz bakıma ihtiyaç duyar
İç ve dış mekanda yaşamaya elverişlidir
Çocuklara ve diğer hayvanlara karşı sabırlıdır
Hayata sağlıklı bir başlangıç
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