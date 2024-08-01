Oriental
Oriental hakkında
Oriental kedileri görmezden gelinmekten hoşlanmaz, ilgi odağı olmayı tercih ederler. Kendilerine çok fazla zaman ayrılmasını isteyebilir, tek sahibiyle güçlü bir bağ kurarlar.
Oriental kedilerinin kişiliği güçlüdür. Genellikle çok konuşkandırlar, insanlarla iletişim kurarken seslerini yükseltirler. İnsanlarla birlikte olmayı seven bu kediler, insanların dostluğuna büyük ihtiyaç duyarlar.
Kaynak: Dünya Kedi Kongresi'nden (WCC) edinilen temel bilgiler ve özellikler
Irkın özellikleri
Ülke: Birleşik Krallık
Tüy: Kısa tüylü
Boyut kategorisi: Orta
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-15 yıl
Neşeli / Zeki / Sosyal / Konuşkan
Önemli bilgiler
Orta seviyede bakıma ihtiyaç duyar
İç ve dış mekanda yaşamaya elverişlidir
Çok özen gerektirir
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