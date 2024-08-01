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Oriental

Yüzlerce tanınmış cinsi olan Oriental kedileri, kürk şekilleri ve renkleri açısından en yüksek çeşitlilik arz eden ırklardan biridir.
Oriental adult in black and white

Oriental hakkında

Oriental kedileri görmezden gelinmekten hoşlanmaz, ilgi odağı olmayı tercih ederler. Kendilerine çok fazla zaman ayrılmasını isteyebilir, tek sahibiyle güçlü bir bağ kurarlar.

Oriental kedilerinin kişiliği güçlüdür. Genellikle çok konuşkandırlar, insanlarla iletişim kurarken seslerini yükseltirler. İnsanlarla birlikte olmayı seven bu kediler, insanların dostluğuna büyük ihtiyaç duyarlar.

Kaynak: Dünya Kedi Kongresi'nden (WCC) edinilen temel bilgiler ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Birleşik Krallık
Tüy: Kısa tüylü
Boyut kategorisi: Orta
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-15 yıl
Neşeli / Zeki / Sosyal / Konuşkan

 

Önemli bilgiler

Orta seviyede bakıma ihtiyaç duyar
İç ve dış mekanda yaşamaya elverişlidir
Çok özen gerektirir

 

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