Peterbald'lar insanlara çok bağlı ve kucağa alınmayı seven kedilerdir. Bu kedilerin üç kürk tipi vardır: Tamamen kısa, ince "şeftali benzeri" tüyler veya pelüş, kısa kadife hissi veren daha uzun tüyler. Oyuncu olmaları nedeniyle diğer kediler, köpekler ve çocuklar ile çok iyi geçinirler.

Peterbald genellikle ailenin bir üyesini favorisi olarak seçecek ve ona sadık kalacaktır.

Kaynak: Dünya Kedi Kongresi'nden (WCC) edinilen temel bilgiler ve özellikler