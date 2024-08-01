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Peterbald

Peterbald'lar çok zeki, canlı ve oyuncudur. Bu kediler hayatı boyunca oyuncu ve hareketli kalır.
Peterbald adult black and white

Peterbald hakkında

Peterbald'lar insanlara çok bağlı ve kucağa alınmayı seven kedilerdir. Bu kedilerin üç kürk tipi vardır: Tamamen kısa, ince "şeftali benzeri" tüyler veya pelüş, kısa kadife hissi veren daha uzun tüyler. Oyuncu olmaları nedeniyle diğer kediler, köpekler ve çocuklar ile çok iyi geçinirler.

Peterbald genellikle ailenin bir üyesini favorisi olarak seçecek ve ona sadık kalacaktır.

Kaynak: Dünya Kedi Kongresi'nden (WCC) edinilen temel bilgiler ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Rusya
Tüy: Kısa tüylü
Boyut kategorisi: Orta
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Zeki / Neşeli / Oyuncu

Önemli bilgiler

İç mekanda yaşamaya oldukça elverişlidir
Orta seviyede bakıma ihtiyaç duyar
Çocuklara ve diğer hayvanlara karşı sabırlıdır

Sacred Birman kitten sitting down in black and white

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Yetişkin Sibirya kedisi beyaz bir arka plan üzerinde oturuyor, siyah beyaz

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