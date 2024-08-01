Peterbald
Peterbald hakkında
Peterbald'lar insanlara çok bağlı ve kucağa alınmayı seven kedilerdir. Bu kedilerin üç kürk tipi vardır: Tamamen kısa, ince "şeftali benzeri" tüyler veya pelüş, kısa kadife hissi veren daha uzun tüyler. Oyuncu olmaları nedeniyle diğer kediler, köpekler ve çocuklar ile çok iyi geçinirler.
Peterbald genellikle ailenin bir üyesini favorisi olarak seçecek ve ona sadık kalacaktır.
Kaynak: Dünya Kedi Kongresi'nden (WCC) edinilen temel bilgiler ve özellikler
Irkın özellikleri
Ülke: Rusya
Tüy: Kısa tüylü
Boyut kategorisi: Orta
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Zeki / Neşeli / Oyuncu
Önemli bilgiler
İç mekanda yaşamaya oldukça elverişlidir
Orta seviyede bakıma ihtiyaç duyar
Çocuklara ve diğer hayvanlara karşı sabırlıdır
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Kedilerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir kediye dönüşmesi için yavru kedinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Kediniz için sağlık tavsiyesi
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