Pixiebob
Pixiebob hakkında
Pixiebob, çok zeki, sosyal, aktif ve cesur bir kedi ırkı olup diğer hayvanlarla oynamayı sever. Meraklı ve cana yakın olan bu kediler sizinle birlikte olmak ister, ihtiyaçlarını mırıltılar ve bazen de homurtularla iletir.
Kısa veya orta uzunlukta, bükümlü veya düğümlü olabilen Pixiebob'un kuyruğu her zaman esnektir ve daima özenle davranılmalıdır.
Kaynak: Dünya Kedi Kongresi'nden (WCC) edinilen temel bilgiler ve özellikler
Irkın özellikleri
Ülke: Amerika Birleşik Devletleri
Tüy: Kısa tüylü
Boyut kategorisi: Orta
Zeki / Sosyal / Aktif / Oyuncu
Önemli bilgiler
Orta seviyede bakıma ihtiyaç duyar
İç ve dış mekanda yaşamaya elverişlidir
Çocuklara ve diğer hayvanlara karşı sabırlıdır
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Kedilerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir kediye dönüşmesi için yavru kedinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Kediniz için sağlık tavsiyesi
Kedinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı sağlama konusunda öneri ve bilgi alın.
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