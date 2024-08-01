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Pixiebob

Pixiebob kedileri çok parmaklı olabilen tek ırk olup ayağındaki parmak sayısı yediye çıkabilir.
Pixiebob adult black and white

Pixiebob hakkında

Pixiebob, çok zeki, sosyal, aktif ve cesur bir kedi ırkı olup diğer hayvanlarla oynamayı sever. Meraklı ve cana yakın olan bu kediler sizinle birlikte olmak ister, ihtiyaçlarını mırıltılar ve bazen de homurtularla iletir.

Kısa veya orta uzunlukta, bükümlü veya düğümlü olabilen Pixiebob'un kuyruğu her zaman esnektir ve daima özenle davranılmalıdır.

Kaynak: Dünya Kedi Kongresi'nden (WCC) edinilen temel bilgiler ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Amerika Birleşik Devletleri
Tüy: Kısa tüylü
Boyut kategorisi: Orta
Zeki / Sosyal / Aktif / Oyuncu

 

Önemli bilgiler

Orta seviyede bakıma ihtiyaç duyar
İç ve dış mekanda yaşamaya elverişlidir
Çocuklara ve diğer hayvanlara karşı sabırlıdır

Sacred Birman kitten sitting down in black and white

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Kedilerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir kediye dönüşmesi için yavru kedinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Yetişkin Sibirya kedisi beyaz bir arka plan üzerinde oturuyor, siyah beyaz

Kediniz için sağlık tavsiyesi

Kedinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı sağlama konusunda öneri ve bilgi alın.

 
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