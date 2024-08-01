Pixiebob, çok zeki, sosyal, aktif ve cesur bir kedi ırkı olup diğer hayvanlarla oynamayı sever. Meraklı ve cana yakın olan bu kediler sizinle birlikte olmak ister, ihtiyaçlarını mırıltılar ve bazen de homurtularla iletir.

Kısa veya orta uzunlukta, bükümlü veya düğümlü olabilen Pixiebob'un kuyruğu her zaman esnektir ve daima özenle davranılmalıdır.

Kaynak: Dünya Kedi Kongresi'nden (WCC) edinilen temel bilgiler ve özellikler