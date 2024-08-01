Ragamuffin
Ragamuffin hakkında
Ragamuffin'ler, tüyleri tek renk, tekir ve beyaz, alacalı veya vizon rengi olabilen etkileyici kedilerdir. Büyük aileler, çiftler, yaşlılar veya bekarlar ile birlikte mutlu bir şekilde yaşayacak ve mükemmel, sevecen bir dost olacaktır.
Sevecen ve oyuncu olan bu tatlı huylu kediler çocuklara karşı uysaldır ve evdeki diğer hayvanlarla da iyi geçinmesi, onları mükemmel bir aile hayvanı yapar. Sakin ve sevgi dolu mizaçları, sert oyunlara karşı sabırlı oldukları anlamına gelir.Kaynak: Dünya Kedi Kongresi'nden (WCC) edinilen temel bilgiler ve özellikler
Irkın özellikleri
Tüy: Orta tüylü
Boyut kategorisi: Büyük
Sevgi dolu / Sevecen / Oyuncu / Sakin
Önemli bilgiler
Orta seviyede bakıma ihtiyaç duyar
Çocuklara ve diğer hayvanlara karşı sabırlıdır
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Kedilerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir kediye dönüşmesi için yavru kedinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Kediniz için sağlık tavsiyesi
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