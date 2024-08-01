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Ragamuffin

Ragamuffin evden kolayca uzaklaştırılabilecek, sevecen ve insanlara güvenen bir kedidir. Bu nedenle, onlar için en uygunu iç mekanda yaşamalarıdır.
Ragamuffin adult black and white

Ragamuffin hakkında

Ragamuffin'ler, tüyleri tek renk, tekir ve beyaz, alacalı veya vizon rengi olabilen etkileyici kedilerdir. Büyük aileler, çiftler, yaşlılar veya bekarlar ile birlikte mutlu bir şekilde yaşayacak ve mükemmel, sevecen bir dost olacaktır.

Sevecen ve oyuncu olan bu tatlı huylu kediler çocuklara karşı uysaldır ve evdeki diğer hayvanlarla da iyi geçinmesi, onları mükemmel bir aile hayvanı yapar. Sakin ve sevgi dolu mizaçları, sert oyunlara karşı sabırlı oldukları anlamına gelir.

Kaynak: Dünya Kedi Kongresi'nden (WCC) edinilen temel bilgiler ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Amerika Birleşik Devletleri
Tüy: Orta tüylü
Boyut kategorisi: Büyük
Sevgi dolu / Sevecen / Oyuncu / Sakin

Önemli bilgiler

İç mekanda yaşamaya oldukça elverişlidir
Orta seviyede bakıma ihtiyaç duyar
Çocuklara ve diğer hayvanlara karşı sabırlıdır
Sacred Birman kitten sitting down in black and white

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Kedilerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir kediye dönüşmesi için yavru kedinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Yetişkin Sibirya kedisi beyaz bir arka plan üzerinde oturuyor, siyah beyaz

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