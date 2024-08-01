Ragamuffin'ler, tüyleri tek renk, tekir ve beyaz, alacalı veya vizon rengi olabilen etkileyici kedilerdir. Büyük aileler, çiftler, yaşlılar veya bekarlar ile birlikte mutlu bir şekilde yaşayacak ve mükemmel, sevecen bir dost olacaktır.

Sevecen ve oyuncu olan bu tatlı huylu kediler çocuklara karşı uysaldır ve evdeki diğer hayvanlarla da iyi geçinmesi, onları mükemmel bir aile hayvanı yapar. Sakin ve sevgi dolu mizaçları, sert oyunlara karşı sabırlı oldukları anlamına gelir.

Kaynak: Dünya Kedi Kongresi'nden (WCC) edinilen temel bilgiler ve özellikler