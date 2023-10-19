Bugünkü konumuz Ragdoll
Adından dünyanın en sevilen kedisi olarak sıkça bahsettiren Ragdoll'da yok yoktur. Süt mavisi gözleri, harika kürkü ve kadifeyi andıran patileriyle yalnızca olağanüstü güzellikte bir ırk değil, aynı zamanda bakışları üzerine çeken devasa boyutlarıyla da en büyük ırklardan biridir. Çok zeki hayvanlar olan Ragdoll'lar, iyi huylu, uysal ve sosyal olup aynı zamanda sevecendir. Bez bebek anlamına gelen adı da ("Rag doll" şeklinde ayrı yazılır) kucağa alındığında kendini bırakıp çok sakin kaldığı için verilmiştir
Resmî adı: Ragdoll
Kökeni: ABD
Tüy uzunluğu3 out of 5
Tüy dökme seviyesi3 out of 5
Bakım ihtiyaçları2 out of 5
Enerji Düzeyi*3 out of 5
Konuşkanlık eğilimleri5 out of 5
Aile Hayvanı mı?*4 out of 5
Diğer evcil hayvanlarla uyumluluk5 out of 5
Yalnız kalabilir mi?*2 out of 5
Ortam (iç mekan/dış mekan)2 out of 5
|Erkek
|Dişi
|Boy
|Boy
|23 - 28 cm
|23 - 28 cm
|Kilo
|Kilo
|5 - 9 kg
|4 - 6 kg
|Yaşam evresi
|Yavruluk:
|Yetişkinlik:
|4 ila 12 ay
|12 ay ila 7 yaş
|Olgunluk:
|Yaşlılık:
|7 ila 12 yaş
|12 yaştan itibaren
Ragdoll'u tanıyalım
Irkla ilgili bilinmesi gereken her şey
Ragdoll, gerçekten her şeye sahip gibi görünen bir kedidir. Sadece güzel olmakla kalmayıp aynı zamanda zekidirler ve hemen hemen her şeye karşı rahat, sevimli bir yaklaşımları vardır. Ragdoll ırkı uzun bir ömre de sahiptir- ortalama 15 yıl yaşarlar.
Yine de bir ırk olarak ortaya çıkmalarının üzerinden pek uzun zaman geçmemiştir. ABD'de daha 1960'larda yetiştirilen Ragdoll, kedi dünyasına nispeten yeni bir ilavedir. Ancak bu kısa sürede en popüler kedilerinden biri haline gelmiştir.
Evcilleştirilmiş en büyük kedi ırklarından biri olup dişileri 6 kg ve erkek 9 kg ağırlığa kadar ulaşabilir. Bununla birlikte, Ragdoll kediler heybetli boyutlarına rağmen pek enerjik bir ırk olmayıp hatta epey sessiz de sayılabilirler. Bu nedenle çoğu ev ortamına iyi uyum sağlarlar Çocuklara ve diğer hayvanlara karşı hoşgörülü tavırlarıyla da tanınırlar.
Gerçek boyutlarının yanı sıra, kabarık "pelüş" ceketleri ve tüylerinin altındaki alt katman, onları olduklarından daha büyük gösterebilir. Desen açısından çok çeşitli olan Ragdoll kedinin renkleri çikolata, lila ve kremden siyah kahve, mavi ve kırmızıya kadar değişebilir. Bununla birlikte, açık renk gövdeli ve daha koyu renkli uzuvlara sahip bir ırk olarak ortak teması, genellikle bacaklarında ve kuyruğunda daha koyu işaretlere sahip olmasıdır.
Ragdoll hakkında 2 bilgi
1. Çizmeli kedi
Ragdoll kedi ırkının birçok renk çeşidi arasından bir tanesinde, kedinin ayakları beyazdır. Bu işaretlere sahip hayvanların öyle kendilerine has bir görünümleri vardır ki kendi isimleri bile mevcuttur: Mitted Ragdoll.
2. Kedi kılığına girmiş bir köpek!
Karakterleri genellikle daha çok köpeğe benzer şekilde tanımlanan Ragdoll kediler, yaygın olarak köpeklerle ilişkilendirilen bir dizi davranışsal özellik sergiler. Yakalayıp getirme oyunundan keyif almalarının yanı sıra sıklıkla sizi odadan odaya takip edecek ve hatta eve dönüşünüzde sizi ön kapıda karşılayacaklardır.
Irkın tarihçesi
Rahat ve tasasız yaşam tarzıyla tanınan Kaliforniya'dan gelen Ragdoll kedinin hayata karşı böylesine kaygısız bir yaklaşıma sahip olması belki de şaşırtıcı değildir. Her şey 1960'larda, Ann Baker adında yerel bir yetiştiricinin beyaz, uzun tüylü evcil kedisi Josephine'i krem/kahve renkli bir erkek (Birman melezi olduğu düşünülüyor) ve düz siyah bir kediyle melezlemeye karar vermesiyle başladı. İlginç bir şekilde, bu hayvanların hepsi daha önce sokak hayvanlarıydı.
Nedeni ne olursa olsun, ortaya çıkan yavruların mizaçları o kadar uysaldı ki Bayan Baker bir ırk geliştirmeye karar verdi. Ayrıca insan teması konusunda çok rahat olmaları nedeniyle ele alındıklarındaki gevşemiş ve uyuşuk davranışlarından ötürü bu yeni çeşidi "Ragdoll" kedi olarak adlandırmaya karar verdi. "Rag doll", İngilizcede bez bebek anlamına gelir.
Ardından 1970'lerde, diğer yetiştiriciler - özellikle Denny ve Laura Dayton - ırkı daha da geliştirdiler. Amaçları işleri resmileştirmek ve Ragdoll kedinin resmi olarak tanınmasını sağlamaktı. Ancak safkan kediler için en büyük kayıt sistemi olan Cat Fanciers Association'ın (CFA) Ragdoll'u kabul etmeye başlaması 1990'ların başlarından önce gerçekleşmedi ve sonunda, 2000 yılında tam olarak tanındılar.
Fakat Ragdoll kedi, kaybedilen zamanı kesinlikle telafi etti. CFA'ya göre, 2020 yılında dünyanın en popüler ırkı oldular. Bu, aynı zamanda "En İyi Kedi" unvanını üst üste aldıkları ikinci yıldı.
Tepeden kuyruğa
Ragdoll'un fiziksel özellikleri
1.Baş
2.Tüy
3.Renk
4.Gövde
5.Kuyruk
Dikkat edilmesi gerekenler
Irka özgü özelliklerden sağlığına genel bakışa kadar Ragdoll'unuzla ilgili bazı ilginç bilgileri bir araya getirdik
Kilolarını yakından takip etmek önemlidir
Büyük boyutları ve uzun büyüme dönemleri nedeniyle, Ragdoll kediler bazen eklemlerinde ve kemiklerinde sorunlar yaşayabilir. Bunun belirgin semptomları anormal bir yürüyüş, bariz topallama veya daha genel rahatsızlık belirtileridir. İyi haber ise, sorunların sağlıklı büyümeyi destekleyen yüksek kaliteli bir diyetle beslenmeleri ve kilolarına dikkat edilmesiyle başlangıçta büyük oranda önlenebilmesidir. Her zaman olduğu gibi, mama ambalajlarının üzerindeki ilgili yönergelere uyun ve kedinizin günlük olarak yeterli oranda aktivite yaptığından emin olun. Ayrıca öğünler arasında sağlıksız atıştırmalıklar da vermeyin!
Ağız problemlerine yatkın olabilirler
Birçok ırk gibi Ragdoll kediler de diş ve diş eti sorunları yaşar. Bunlar, daha çok dişlerin yüzeyinde plak birikmesi halinde görülür. Bu, diş eti düzeyinde bir enflamatuvar reaksiyona (diş eti iltihabı) yol açabilir ve tartara dönüşmesi halinde dişin destek yapılarının iltihaplanmasıyla (diş eti hastalıkları) sonuçlanabilir. Belirtiler arasında kırmızı diş etleri, ağrı ve ağız kokusu sayılabilir ve ileri seviyelerde, ortaya çıkan toksinler organlara zarar verebilir. Hep olduğu gibi, problemi baştan önlemek, tedavi etmekten daha iyidir. Bu nedenle günlük fırçalama ve düzenli tam sağlık muayeneleri önem taşır. Ayrıca kedinizi özel bir dental diyet ile beslemenin kesinlikle yardımı olabilir. Mama tanesinin dişlere sürtünmesi eylemi, plağın bir kısmını giderir ve kalsiyum şelatörleri tartar oluşumunu engeller.
Ayrıca kalp hastalıklarına yatkın da olabilirler
Ragdoll kediler, "hipertrofik kardiyomiyopati" adı verilen bir duruma genetik olarak yatkın ırklar arasındadır. Bu, diğer kalp ile ilgili veya sistemik bozukluklardan bağımsız olarak gerçekleşen ve ventrikül duvarlarının kalınlaşmasına yol açan bir kalp hastalığıdır. Normal kalp fonksiyonu üzerindeki etkisi değişiklik gösterir ancak etkilenen kedilerde egzersiz intoleransından daha ciddi bir hastalık seyrine kadar değişen sorunlar görülebilir. Her zaman olduğu gibi, önceden bilgi sahibi olursanız tedbirli olursunuz. Bu nedenle veteriner hekiminizle bunu konuşun. Teşhis, çeşitli teknikler kullanılarak yapılabilir ve bir DNA testi de kullanılabilir. Ek olarak, bir Ragdoll yavrusu sahiplenmeyi düşünüyorsanız ebeveynlerinin sağlık sertifikasını sormayı ihmal etmeyin.
Veteriner hekiminiz önleyici tedbirlerle Labrador'unuzun kilosunu yönetme hakkında bilgi verebilir. Bu basit yöntemler, olası sorunları takip etmenize yardımcı olabilir.
Sağlıklı beslenme = daha sağlıklı kedi
Irka özgü beslenme, Ragdoll kedilerin sağlığını ve güzelliğini korumada büyük bir rol oynar. Mama hayati fonksiyonları destekleyen enerjiyi sağlar. Ragdoll kedisi için eksiksiz bir beslenme formülünde ırka uyarlanmış dengeli besinler bulunmalıdır. Bu özelliklere sahip bir mama seçildiğinde, kediniz ne eksik ne de fazla beslenmiş olur- eksik veya fazla beslenme, kedinizin sağlığını olumsuz etkileyebilir.
Sağlıklı bir idrar düzeni için daima temiz ve taze su bulundurulmalıdır. Kediler ayrıca doğaları gereği günde 7 ila 10 küçük öğün yemeye adapte olmuştur. Önerilen günlük mama porsiyonunu her gün bir defa toplu halde vererek Ragdoll kedinize kendi tüketimini düzenleme imkanı tanırsınız.
Birazdan paylaşacağımız öneriler, sağlıklı hayvanlar içindir. Kedinizin sağlık sorunu varsa veteriner hekiminize danışın. Veteriner hekiminiz özel bir veteriner hekim diyeti verecektir.
Büyüme, yavru kedinin hayatında önemli bir aşamadır. Büyük değişimlerin, keşiflerin ve karşılaşmaların yaşandığı bir dönemdir. Ragdoll kedisi yavrularının enerji, protein, mineral ve vitamin ihtiyacı, yetişkin kedilerden daha yüksektir. Yavrular, vücut işlevlerini sürdürmenin yanı sıra büyümek ve gelişmek için de enerjiye ve besinlere ihtiyaç duyarlar. Yavru kedinin büyümesi iki aşamada incelenebilir:
Gelişme - Doğumdan 4 aya kadar:
Sütten kesilme, yavru kedinin sıvı veya anne sütünden katı mamaya geçiş yapması demektir. Bu süreç doğal olarak süt dişlerinin çıkmaya başladığı 3 ila 6. haftalara denk gelir. Bu aşamada kediler henüz katı besinleri çiğneyemediğinden sıvıdan katıya geçiş sırasında yumuşak bir yiyecek (ıslatılmış mama tanesi veya özel yaş mama) faydalı olur.
Doğumdan 4 ila 12 hafta sonra annenin kolostrumu (ağız sütü adıyla da bilinir) ile yavru kediye aktarılan doğal bağışıklık azalmaya başlarken yavru kedinin kendi bağışıklık sistemi de yavaş yavaş gelişir. Düşük bağışıklık dönemi adıyla da bilinen bu kritik süre boyunca yavrunun doğal savunma kabiliyetini desteklemek için E vitamini de içeren bir antioksidan kompleksi gereklidir.
Yavru kediler oldukça yoğun ve son derece hassas bir büyüme döneminden geçerler, ve bu dönemde sindirim bozukluklarına yatkın olurlar. Bu dönemde hem temel büyüme ihtiyacını karşılamak için yeterli enerji hem de olgunlaşmakta olan sindirim sistemini desteklemek için yüksek sindirilebilirliğe sahip proteinler içeren bir diyet gereklidir. Fruktooligosakkaritler gibi prebiyotikler bağırsak florasını dengeleyerek sindirim sağlığını güçlendirebilir. Bunun sonucunda ne elde edilir? Her açıdan iyi bir dışkı kalitesi.
Yavru kedinin mamasında sinir sistemi ve beynin sağlıklı bir şekilde gelişmesine destek olan Omega 3 yağ asitleri -EPA ve DHA- bulunmalıdır.
Güçlenme ve Uyum Sağlama - 4 ila 12 ay:
Dördüncü aydan itibaren kedinin büyümesi yavaşladığından daha düşük yağ oranına sahip bir mama önerilir. Bu konu özellikle kedi kısırlaştırıldıktan sonra daha önemlidir.
Yavru kedinin 4 ile 7. aylar arasında dökülen süt dişleri yerini kalıcı dişlere bırakır. Yetişkin dişleri çıktığında, mama tanesinin yavru kediyi çiğnemeye teşvik edebilecek boyutta olması gerekir.
Ragdoll yavrularının bağışıklık sistemi 12 aylık olana kadar gelişmeye devam eder. Büyük değişimlerin, keşiflerin ve tanışmaların yaşandığı bu dönemde E vitamini de içeren bir antioksidan karışımı doğal savunma gelişimini destekleyebilir.
Sindirim sistemi yavaş yavaş olgunlaşır; on iki aylık olduğunda ise sindirim becerileri tam olgunluğa erişmiş olur. Kediler bu aşamaya geldikten sonra yetişkin mamalarını tüketebilirler.
Tüm kedilerde olduğu gibi sağlıklı idrar fonksiyonlarını korumanın yanı sıra yetişkin Ragdoll beslenmesinde ana hedefler şunlardır:
Amino asit, vitamin, Omega 3 ve Omega 6 yağ asitleri gibi özel belirlenmiş zengin bir besin katkısıyla cilt sağlığını ve inanılmaz yumuşak ipeksi tüylerinin güzelliğini korumak
Fazla kalori alımını önlerken kemik ve eklem sağlığını korumak
Taurin, EPA ve DHA gibi besinlerle kalbin sağlıklı çalışmasına destek olmak.
Orta ve kısa ağız yapısına uygun, kediyi çiğnemeye teşvik eden bir mama tanesi şekliyle iyi bir ağız hijyeni sağlamak.
12 yaşın üzerindeki yaşlı kediler bazen emilimle ilgili zorluklar yaşayabilir. Yaşlanan kedinin kilosunu koruyup besin yetersizliği riskini azaltmak amacıyla temel besin öğelerine sahip ve son derece kolay sindirilebilir mamalar verilmelidir.
Yaşla birlikte kediler dişle ilgili daha çok sorun yaşar. Bazı yaşlı kedilerde tat ve koku alma duyusu da zayıflayabileceğinden gıda alımı azalabilir. Yeterli miktarda yemeye devam etmesi için mama tanesinin şekli, büyüklüğü ve sertliği -yani dokusu- artık büyük ihtimalle daha hassas olan çenesine uygun olmalıdır.
Yaşlanma sürecindekiler dahil tüm kedilerde ideal enerji seviyesinin yaşam tarzına bağlı olduğunu unutmayın. Düzenli olarak dışarı çıkmaya devam eden yaşlı kediler de yağ içeriği biraz yüksek diyetten fayda görür. Öte yandan yaşlanma, evde yaşayan kedilerin obezite riskini azaltmaz. Yani kalori alımı yine de yakından izlenmelidir. Orta derecede yağ içeren bir mama optimum seçenek olabilir.
Ragdoll'unuzun bakımı
Bakım, eğitim ve egzersizle ilgili ipuçları
Egzersiz söz konusu olduğunda, Ragdoll kedilerde önemli olan doğru dengeyi bulmaktır. Bir yandan büyük boyutları, orta düzeyde günlük aktivite gerçekleştirmeleri ve ayrıca kilolarını kontrol altında tutmaları gerektiği anlamına gelir. Öte yandan, Ragdoll'lar pek çevik hayvanlar değillerdir ve bazen koordinasyonları biraz eksik olabilir. Yani, örneğin bir kedi ağacı almaya karar verirseniz geniş adımları olan ve çok yüksek olmayan bir türünü tercih etmeniz önemlidir. Zemin seviyesinde aktif oyun için birçok fırsat sağlamak genellikle onları formda tutmanın en iyi yoludur. Ragdoll kedi ile ilgili akılda tutulması gereken bir diğer nokta ise kalın tüylerinin altından genişleyen bel bölgelerini fark etmek zor olabilir. Bu nedenle, zaman zaman onları tartıya çıkarmak isteyebilirsiniz. İsimlerinin hakkını verirler, ve buna aldırmazlar.
Ragdoll kedilerin dört yaşına gelene kadar tam boyutlarına ve tüy gelişimine erişmemeleri şaşırtıcı gelebilir. Bu yaşa gelen yetişkin bir Ragdoll kedisinin bazen tavşanınkiyle de karşılaştırılan ipeksi bir yapıya sahip gösterişli ve kalın tüyleri vardır. Tüyleri, alt katmanı çok az olduğundan matlaşmaya daha az meyillidir, ancak yine de ölü tüylerden kurtulmak için haftada en az bir ya da iki kez fırçalanmaları ya da taranmaları gerekir. Bu, özellikle Ragdoll kedinin tüy dökme mevsiminde önem taşır. Sıklıkla sorulan bir soru ise Ragdoll kedinin tüylerindeki düğümlerden nasıl kurtulacağımızdır. İşin püf noktası, geniş dişli bir tarak kullanarak düğümleri nazikçe açmaktır. Ve gerekirse yumuşatıp dolaşıklığı açmak için biraz Hindistan cevizi yağı da kullanabilirsiniz. Ancak sonrasında bir banyo yaptırmanız gerekir! Bunun dışında, kulakları düzenli olarak kontrol edilmeli, tırnakları gerektiği gibi kesilmeli ve -eğer başarabilirseniz- dişleri günlük olarak fırçalanmalıdır.
Irkın uysal doğası göz önüne alındığında, Ragdoll yavruları her zaman olumlu pekiştirmeye en iyi tepkiyi verir. Son derece zeki olan bu hayvanlar, kısa sürede kedi kumu kabı ve tırmalama direği vb. araçları kullanmayı öğrenir. Aynı zamanda -karakterine bağlı olarak- bazıları yakalayıp getirme gibi oyunları oynamayı dahi öğrenebilir. Ayrıca diğer evcil hayvanlarla genellikle iyi anlaştıklarından başka hayvanlarınız varsa iyi bir kedi seçimi olacaklardır. Ancak kolay güvenen uysal yapıları, kendi alanlarında bir yabancıyı hoş karşılamayabilecek kedi ve köpeklerle ekstra özen göstererek tanıştırılmaları gerektiği anlamına gelir. Bu nedenle -ayrıca hafif bir sakarlık eğilimleri de olduğundan- sahipleri bazen Ragdoll kedileri iç mekanlarda tutmayı tercih eder.
7/7
Ragdoll hakkında her şey
Ragdoll kedi, dört yaşına gelene kadar
tam olgunluğa erişmez ve beklenen normal yaşam süresi 12 ila 17
yıldır. Bu, ortalama Ragdoll ömrünün yaklaşık 14 ila 15 yıl olduğu anlamına gelir.
Ancak doğru diyet ve iyi veteriner bakımı ile bazen bundan çok daha
uzun süre yaşayabilirler.
Yalnızca bir ırk mevcuttur ancak Ragdoll kedi renkleri
oldukça çeşitli olup kırmızı, siyah kahve ve çikolatadan mavi, lila ve krem rengine kadar uzanır. Ragdoll
kediye dair bir başka eğlenceli gerçek ise "seal
point"in en popüler renk olmasıdır. (Seal point, gövdenin açık renk; yüz, bacaklar ve kuyruğun koyu renk olduğu bir kombinasyondur. Siyam kedilerinde de görülür.) Ayrıca çeşitli farklı
desenler de mevcuttur. Ancak ırkın farklı türleri yoktur.
Bu konu hakkında daha fazla bilgi
Kaynaklar
- Amerika'daki Veteriner Hekimler https://vcahospitals.com/
- Royal Canin Kedi Ansiklopedisi. 2010 ve 2020 Baskısı
- Banfield Hayvan Hastanesi https://www.banfield.com/
- Royal Canin BHN Ürün Kitabı
Bu sayfayı beğenin & paylaşın