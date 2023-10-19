Irkla ilgili bilinmesi gereken her şey



Ragdoll, gerçekten her şeye sahip gibi görünen bir kedidir. Sadece güzel olmakla kalmayıp aynı zamanda zekidirler ve hemen hemen her şeye karşı rahat, sevimli bir yaklaşımları vardır. Ragdoll ırkı uzun bir ömre de sahiptir- ortalama 15 yıl yaşarlar.

Yine de bir ırk olarak ortaya çıkmalarının üzerinden pek uzun zaman geçmemiştir. ABD'de daha 1960'larda yetiştirilen Ragdoll, kedi dünyasına nispeten yeni bir ilavedir. Ancak bu kısa sürede en popüler kedilerinden biri haline gelmiştir.

Evcilleştirilmiş en büyük kedi ırklarından biri olup dişileri 6 kg ve erkek 9 kg ağırlığa kadar ulaşabilir. Bununla birlikte, Ragdoll kediler heybetli boyutlarına rağmen pek enerjik bir ırk olmayıp hatta epey sessiz de sayılabilirler. Bu nedenle çoğu ev ortamına iyi uyum sağlarlar Çocuklara ve diğer hayvanlara karşı hoşgörülü tavırlarıyla da tanınırlar.

Gerçek boyutlarının yanı sıra, kabarık "pelüş" ceketleri ve tüylerinin altındaki alt katman, onları olduklarından daha büyük gösterebilir. Desen açısından çok çeşitli olan Ragdoll kedinin renkleri çikolata, lila ve kremden siyah kahve, mavi ve kırmızıya kadar değişebilir. Bununla birlikte, açık renk gövdeli ve daha koyu renkli uzuvlara sahip bir ırk olarak ortak teması, genellikle bacaklarında ve kuyruğunda daha koyu işaretlere sahip olmasıdır.