Arkadaş canlısı ve oyuncu Russian ırkı, ailedeki herhangi bir duruma hemen uyum sağlar. Bu kediler, evdeki diğer hayvanları kabul etmede hiç zorluk çekmez ve çocuklara karşı sabırlıdır.

Russian kedilerin bakımı kolay olup özel talepleri yoktur. Ancak dış mekana çıkmasına izin veriliyorsa evleri dışında yaralanmalarını önlemek için en iyisi güvenli ve etrafı çevrili bir alana çıkmalarını sağlamaktır.

Kaynak: Dünya Kedi Kongresi'nden (WCC) edinilen temel bilgiler ve özellikler