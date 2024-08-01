Russian
Russian kedileri, tam anlamıyla inceleyene kadar yabancılar karşısında çekingendir.
Russian hakkında
Arkadaş canlısı ve oyuncu Russian ırkı, ailedeki herhangi bir duruma hemen uyum sağlar. Bu kediler, evdeki diğer hayvanları kabul etmede hiç zorluk çekmez ve çocuklara karşı sabırlıdır.
Russian kedilerin bakımı kolay olup özel talepleri yoktur. Ancak dış mekana çıkmasına izin veriliyorsa evleri dışında yaralanmalarını önlemek için en iyisi güvenli ve etrafı çevrili bir alana çıkmalarını sağlamaktır.Kaynak: Dünya Kedi Kongresi'nden (WCC) edinilen temel bilgiler ve özellikler
Irkın özellikleri
Ülke: Rusya
Tüy: Kısa tüylü
Boyut kategorisi: Orta
Beklenen ortalama yaşam süresi: 15-20 yıl
Sosyal / Zeki / Arkadaş canlısı / Oyuncu
Tüy: Kısa tüylü
Boyut kategorisi: Orta
Beklenen ortalama yaşam süresi: 15-20 yıl
Sosyal / Zeki / Arkadaş canlısı / Oyuncu
Önemli bilgiler
Dış mekanda parmaklık gerektirir
Biraz bakıma ihtiyaç duyar
Çocuklara ve diğer hayvanlara karşı sabırlıdır
Biraz bakıma ihtiyaç duyar
Çocuklara ve diğer hayvanlara karşı sabırlıdır
Bu sayfayı beğenin & paylaşın