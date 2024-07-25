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Birman

Birman'lar, kendi halinde ve bağımsız olarak bilinen basmakalıp kedi profilini haksız çıkaran ideal aile üyeleridir.
Sacred birman adult black and white

Birman hakkında

Birman'lar son derece sosyal, güvenilir, uysal ve bakımı kolay olduğu için ideal evcil hayvanlardır. İnsanlarla birlikte olmayı severler. Birman, "ılımlı" bir kedi olarak tanımlanabilir. Oyuncu ve aktif olmakla birlikte talepkar değildir, sosyal olsa da ilgi odağı olmaz.

Tüm Birman kedileri insanların etrafında olmak ister, doğru şekilde tanıştırıldıklarında diğer evcil hayvanlarla da iyi geçinirler. Sakin, sabırlı ve sevecen olmaları nedeniyle, Birman'lar çocuklu aileler için doğru bir seçimdir.

Kaynak: Dünya Kedi Kongresi'nden (WCC) edinilen temel bilgiler ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Myanmar
Tüy: Orta tüylü
Boyut kategorisi: Orta
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-16 yıl
Sosyal / Sadık / Sevgi dolu / Sessiz / Oyuncu / Aktif

Önemli bilgiler

Orta seviyede bakıma ihtiyaç duyar
İç mekanda yaşamaya oldukça elverişlidir
İnsanlarla iyi geçinir

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