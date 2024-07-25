Birman'lar son derece sosyal, güvenilir, uysal ve bakımı kolay olduğu için ideal evcil hayvanlardır. İnsanlarla birlikte olmayı severler. Birman, "ılımlı" bir kedi olarak tanımlanabilir. Oyuncu ve aktif olmakla birlikte talepkar değildir, sosyal olsa da ilgi odağı olmaz.

Tüm Birman kedileri insanların etrafında olmak ister, doğru şekilde tanıştırıldıklarında diğer evcil hayvanlarla da iyi geçinirler. Sakin, sabırlı ve sevecen olmaları nedeniyle, Birman'lar çocuklu aileler için doğru bir seçimdir.

Kaynak: Dünya Kedi Kongresi'nden (WCC) edinilen temel bilgiler ve özellikler