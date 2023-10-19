Scottish Fold
Scottish Fold kedileri sessiz, sosyal bir karaktere sahiptir. Gün içinde uzun saatler boyunca uyuma eğiliminde olsa da sahibiyle oynamaktan keyif alır.
Scottish Fold hakkında
Scottish Fold kedileri zeki, meraklı ve ailesine sadıktır. Çok konuşkan olmamakla birlikte, hafif bir sesle konuşur.
Çocuklarla iyi geçinen bu ırk, doğru şekilde tanıştırıldığında ailedeki diğer evcil hayvanlarla da anlaşır.
Kaynak: Dünya Kedi Kongresi'nden (WCC) edinilen temel bilgiler ve özellikler
Irkın özellikleri
Tüy: Orta tüylü
Boyut kategorisi: Orta
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Zeki / Sadık / Arkadaş canlısı
Boyut kategorisi: Orta
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Zeki / Sadık / Arkadaş canlısı
Önemli bilgiler
Sıkı bir bakıma ihtiyaç duyar
İç ve dış mekanda yaşamaya elverişlidir
Çocuklara ve diğer hayvanlara karşı sabırlıdır
İç ve dış mekanda yaşamaya elverişlidir
Çocuklara ve diğer hayvanlara karşı sabırlıdır
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