Scottish Fold ile aynı kökene sahip olan ve aynı anda doğan iki kedi arasındaki tek fark kulaklardır.

Scottish Fold'un kulakları öne doğru uzanırken Scottish Straight orta büyüklükte dik kulaklara sahiptir. Uykudan zevk alıyor olmasının yanı sıra, Scottish Fold oyuncu karakterdedir ve hem çocuklarla hem de uygun şekilde tanıştırıldıklarında ailedeki diğer evcil hayvanlarla iyi geçinir.

Kaynak: Dünya Kedi Kongresi'nden (WCC) edinilen temel bilgiler ve özellikler