Scottish Straight
Scottish Fold ile kardeş olan Scottish Straight aynı rahat, sosyal karaktere sahiptir. Bu da birçok farklı ev ortamına kolayca alıştıkları anlamına gelir.
Scottish Straight hakkında
Scottish Fold ile aynı kökene sahip olan ve aynı anda doğan iki kedi arasındaki tek fark kulaklardır.
Scottish Fold'un kulakları öne doğru uzanırken Scottish Straight orta büyüklükte dik kulaklara sahiptir. Uykudan zevk alıyor olmasının yanı sıra, Scottish Fold oyuncu karakterdedir ve hem çocuklarla hem de uygun şekilde tanıştırıldıklarında ailedeki diğer evcil hayvanlarla iyi geçinir.Kaynak: Dünya Kedi Kongresi'nden (WCC) edinilen temel bilgiler ve özellikler
Irkın özellikleri
Ülke: Birleşik Krallık
Tüy: Orta tüylü
Boyut kategorisi: Orta
Zeki / Sadık / Arkadaş canlısı / Sosyal / Sessiz
Tüy: Orta tüylü
Boyut kategorisi: Orta
Zeki / Sadık / Arkadaş canlısı / Sosyal / Sessiz
Önemli bilgiler
Biraz bakıma ihtiyaç duyar
İç ve dış mekanda yaşamaya elverişlidir
İnsanlarla iyi geçinir
İç ve dış mekanda yaşamaya elverişlidir
İnsanlarla iyi geçinir
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