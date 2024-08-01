Selkirk Rex
Çarpıcı Selkirk Rex'in kökenleri, Miss DePesto olarak bilinen bir kedi yavrusunun benzersiz dalgalı tüyler ve kıvırcık bıyıklarla doğduğu 1987 yılına kadar uzanıyor.
Selkirk Rex hakkında
Selkirk Rex kedileri çok sessiz, hoşgörülü, canlı, dengeli ve zekidir.
British Shorthair'ler bu ırkın sakin kişiliğine, İran kedileri sevgi dolu doğasına ve Exotic'ler oyuncu yapılarına katkıda bulunmuştur.Kaynak: Dünya Kedi Kongresi'nden (WCC) edinilen temel bilgiler ve özellikler
Irkın özellikleri
Ülke: Amerika Birleşik Devletleri
Tüy: Orta tüylü
Boyut kategorisi: Orta
Sessiz / Soğukkanlı / Neşeli / Sevgi dolu
Tüy: Orta tüylü
Boyut kategorisi: Orta
Sessiz / Soğukkanlı / Neşeli / Sevgi dolu
Önemli bilgiler
Orta seviyede bakıma ihtiyaç duyar
İç ve dış mekanda yaşamaya elverişlidir
Çocuklara ve diğer hayvanlara karşı sabırlıdır
İç ve dış mekanda yaşamaya elverişlidir
Çocuklara ve diğer hayvanlara karşı sabırlıdır
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Kedilerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir kediye dönüşmesi için yavru kedinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Kediniz için sağlık tavsiyesi
Kedinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı sağlama konusunda öneri ve bilgi alın.
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