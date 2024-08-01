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Selkirk Rex

Çarpıcı Selkirk Rex'in kökenleri, Miss DePesto olarak bilinen bir kedi yavrusunun benzersiz dalgalı tüyler ve kıvırcık bıyıklarla doğduğu 1987 yılına kadar uzanıyor.
Selkirk rex adult black and white

Selkirk Rex hakkında

Selkirk Rex kedileri çok sessiz, hoşgörülü, canlı, dengeli ve zekidir.

British Shorthair'ler bu ırkın sakin kişiliğine, İran kedileri sevgi dolu doğasına ve Exotic'ler oyuncu yapılarına katkıda bulunmuştur.

Kaynak: Dünya Kedi Kongresi'nden (WCC) edinilen temel bilgiler ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Amerika Birleşik Devletleri
Tüy: Orta tüylü
Boyut kategorisi: Orta
Sessiz / Soğukkanlı / Neşeli / Sevgi dolu

Önemli bilgiler

Orta seviyede bakıma ihtiyaç duyar
İç ve dış mekanda yaşamaya elverişlidir
Çocuklara ve diğer hayvanlara karşı sabırlıdır
Sacred Birman kitten sitting down in black and white

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Kedilerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir kediye dönüşmesi için yavru kedinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Yetişkin Sibirya kedisi beyaz bir arka plan üzerinde oturuyor, siyah beyaz

Kediniz için sağlık tavsiyesi

Kedinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı sağlama konusunda öneri ve bilgi alın.

Ayrıntılı Bilgi

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