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Seychellois

Seychellois çok sosyal bir hayvandır. Hak ettiği ilgili gösteremeyecekseniz bir Seychellois edinmeyi düşünmeyin.
Seychellois adult black and white

Seychellois Hakkında

Seychellois çok zeki, canlı ve eğlencelidir; ayrıca sadık ve sevgi doludur. Bu kedi yaşamı boyunca oyuncu ve aktif kalır. Seychellois ihmal edilmekten hoşlanmaz ve daima ilgi odağı olmak zorundadır.

Seychellois insanlarla birlikte olmayı sever ve insanların dostluğuna büyük ihtiyaç duyar. Genellikle tek bir kişiye kuvvetle bağlanır.

Kaynak: Dünya Kedi Kongresi'nden (WCC) edinilen temel bilgiler ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Birleşik Krallık
Tüy: Kısa tüylü
Boyut kategorisi: Orta
Zeki / Neşeli / Konuşkan / Sosyal / Arkadaş canlısı

Önemli bilgiler

Orta seviyede bakıma ihtiyaç duyar
İç ve dış mekanda yaşamaya elverişlidir
Çok özen gerektirir
Sacred Birman kitten sitting down in black and white

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Kedilerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir kediye dönüşmesi için yavru kedinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Yetişkin Sibirya kedisi beyaz bir arka plan üzerinde oturuyor, siyah beyaz

Kediniz için sağlık tavsiyesi

Kedinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı sağlama konusunda öneri ve bilgi alın.

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