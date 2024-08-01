Seychellois
Seychellois Hakkında
Seychellois çok zeki, canlı ve eğlencelidir; ayrıca sadık ve sevgi doludur. Bu kedi yaşamı boyunca oyuncu ve aktif kalır. Seychellois ihmal edilmekten hoşlanmaz ve daima ilgi odağı olmak zorundadır.
Seychellois insanlarla birlikte olmayı sever ve insanların dostluğuna büyük ihtiyaç duyar. Genellikle tek bir kişiye kuvvetle bağlanır.Kaynak: Dünya Kedi Kongresi'nden (WCC) edinilen temel bilgiler ve özellikler
Irkın özellikleri
Tüy: Kısa tüylü
Boyut kategorisi: Orta
Zeki / Neşeli / Konuşkan / Sosyal / Arkadaş canlısı
Önemli bilgiler
İç ve dış mekanda yaşamaya elverişlidir
Çok özen gerektirir
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Kedilerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir kediye dönüşmesi için yavru kedinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Kediniz için sağlık tavsiyesi
Kedinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı sağlama konusunda öneri ve bilgi alın.
Bu sayfayı beğenin & paylaşın