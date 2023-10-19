Sibirya kedisinin kalın ve parlak tüyü muhteşemdir, ancak bu, sadece gösteriş için değildir. Yüzyıllardır, bu eski ırk, doğal ortamı olan Sibirya'nın sert iklimine dayanmak için ideal; üç katmanlı, yalıtkan ve su geçirmez tüylere sahip bir kürk geliştirdi. Ataları zorlu dış mekan koşullarında yaşamak için evrimleşmiş olsa da günümüzde Sibirya'lar kesinlikle daha rahat koşullardan hoşlanıyor. Bu sevecen kediler her ne kadar oyuncu olsalar da sıcak ortamda sahiplerinin yanına kıvrılıp yatmaktan da gayet memnun olurlar- ve her zaman sokulmaya hazırdırlar!

Resmi adı: Sibirya Kedisi

Diğer adları: Neva Masquerade (yüzünde, kulaklarında, ayaklarında, ve kuyruğunda koyu renkler olan bir tür Sibirya kedisi türü) Sibirya Orman Kedisi

Kökeni: Rusya