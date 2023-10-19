Sibirya kedilerinden bahsedelim
Resmi adı: Sibirya Kedisi
Diğer adları: Neva Masquerade (yüzünde, kulaklarında, ayaklarında, ve kuyruğunda koyu renkler olan bir tür Sibirya kedisi türü) Sibirya Orman Kedisi
Kökeni: Rusya
Tüy dökme seviyesi4 out of 5
Physical activity needs3 out of 5
Diğer evcil hayvanlarla uyumluluk4 out of 5
Sıcak hava?2 out of 5
Çocuk canlısı mı?*5 out of 5
|Erkek
|Dişi
|Boy
|Boy
|28 - 33 cm
|28 - 33 cm
|Kilo
|Kilo
|7 - 8 kg
|5.5 - 6 kg
|Yaşam evresi
|Yavruluk:
|Yetişkinlik:
|4 ila 12 ay
|1 ila 7 yıl
|Olgunluk:
|Yaşlılık:
|7 ila 12 yıl
|12 yaşından itibaren
Sibirya kedisini tanıyın
Irk hakkında bilmeniz gereken her şey
Gösterişli tüylerle kaplı kürkleri, iri yuvarlak gözleri, kabarık kulakları ve bir fırçayı andıran etkileyici kuyrukları ile Sibirya kedileri, gerçek Rus güzelleridir. Bu arada, onların dondurucu Sibirya kökenlerine uygun olarak soğuk bir mizaçları olacağını düşünüyorsanız kesinlikle şaşıracaksınız. Bu harika kediler, sadece seçtikleri insanlara yakın olmak isteyen son derece yufka yürekli hayvanlardır. Kelimenin tam anlamıyla evin içinde sizi takip ederler ve kucağınıza kıvrılıp kendilerini bir tür sıcak su torbası olarak size sunarlar.
Sibirya kedileri sizinle "konuşur" bile diyebiliriz. Sibirya'lar, insanlarıyla tatlı küçük mır mır sesleri ve hırıltıların yanı sıra daha geleneksel mırıltılar ve miyavlamalar aracılığıyla iletişim kurarlar.
Oldukça sosyal olan Sibirya'lar, diğer hayvanlarla ve çocuklarla da oldukça iyi anlaşırlar. Doğaları gereği oyuncu ve atletiktirler ve bu bazen mobilyaların üzerine enerjik sıçrayışlar veya bilgisayarınızdaki imlece çılgınca vuruşlar anlamına gelebilir. Bununla birlikte, bu kedilerin sakin bir tarafları da vardır. Bu nedenle, Sibirya ırkının bazen bir terapi kedisi olarak kullanılması şaşırtıcı değildir.
Sibirya kedileri hakkında 2 bilgi
1. Eldivensiz Rus!
Eldivenler, Sibirya kedisinin kışlık gardırobundaki tek eksik olabilir. Bu sıcakkanlı kedinin hava koşullarından etkilenmeyen giysisi oldukça etkileyicidir: üç katmanlı su geçirmez bir kürk, tam fırfırlı boyun tüyleri, kabarık bir alt kısım ve tilki gibi gür bir kuyruk. Sibirya'nın dış mekan ekipmanlarını tamamlan püsküllü ayak tabanları, onların karda yürüyerek size ulaşmasına yardımcı olur.
2. Vaşak Püsküllü Neva Masquerade
Hayır, burada başka bir hayvandan bahsetmiyoruz! Bu, terim, yalnızca kendine özgü işaretleri ve püsküllü kulakları olan Sibirya kedilerini tanımlamak için kullanılır. Biraz açacak olursak, alternatif isim olan Neva Masquerade, açık renk gövdeli ve daha koyu renkli uzuvlara sahip, bacaklarında daha koyu tüyleri bulunan Sibirya'lar için kullanılmaktadır (koyu işaretli olarak da bilinir). Ayrıca, kedinizin kulaklarının ucunda küçük tüy püskülleri varsa bu, daha büyük ve daha vahşi olan (uzak) kuzenleri vaşakla ortak bir noktaları olduğu anlamına gelir. Kedilerin kulaklarını kirden uzak tutmaya yardımcı olan bu püsküller Vaşak Püskülleri olarak bilinir.
Irkın geçmişi
Sibirya kedilerinin geçmişi en az bin yıl öncesine dayanmaktadır ve Norveç Orman Kedisi ile akraba oldukları düşünülmektedir: İki ırk arasındaki fiziksel benzerlikler barizdir; ayrıca ikisi de sert soğuk çevre koşullarına dayanacak şekilde evrimleşmiştir.
Sibirya kedileri, bazen çiftlik kedisi bazen çok sevilen bir aile dostu olarak -ve daha pek çok şekilde- anavatanları Rusya'da uzun zamandır popülerdirler. Hatta yerel efsanelerde ve peri masallarında büyülü şekillerde de karşımıza çıkarlar!
Bazıları 1870'lerde bile kedi gösterilerinde yer almış olsa da bu muhteşem kedilerin yaygın şekilde tanınmaya başlaması ancak Soğuk Savaş'ın sona ermesinden sonra, Sibirya kedilerinin Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ne ihraç edilmesiyle olmuştur. Cat Fanciers' Association, ırkı, 2000 yılında tescil için kabul etmiştir ve ırk, 2006 yılında şampiyonluk statüsüne ulaşmıştır.
Baştan kuyruğa
Sibirya kedilerinin fiziksel özellikleri
1.Kuyruk
2.Kulaklar
3.Tüy
Dikkat edilecek şeyler
Belirli ırk özelliklerinden genel sağlığa kadar, işte Sibirya kedisi hakkında bazı ilginç gerçekler
Kalp rahatsızlığı
Sibirya kedileri genellikle sağlıklı hayvanlardır, ancak kalp kasının kalınlaşıp etkinliğinin azalmasına yol açan hipertrofik kardiyomiyopati adı verilen bir kalp hastalığı türüne yatkın ırklardandır. Daima, sadece hastalıksız ebeveynlerden üretmeye özen gösteren saygın bir yetiştiriciden satın almaya çalışın.
Kiloyu takip edin
Sibirya kedileri doğuştan iri bir ırktır, dolayısıyla sağlık sorunlarına yol açabilecek kadar fazla kilo alma riski altında olabilirler. Kedinizin sağlığının en iyi durumda kalmasını sağlamak için doğru mamayı doğru miktarlarda yediğinden emin olun. Kedinizi tam sağlık muayenesi için düzenli olarak veteriner hekime götürmek daima iyi bir fikirdir.
Sağlıklı beslenme, sağlıklı kedi demektir
Kendine has ihtiyaçları düşünülerek özel olarak hazırlanmış bir beslenme rutini, kedinizin sağlık ve güzelliğini korumada önemli bir role sahiptir. Mama, hayati fonksiyonlara yardımcı olmak için enerji sağlar. Kediler için eksiksiz bir beslenme formülü, uyarlanmış bir besin dengesi içermelidir. Bu şekilde beslendiklerinde ne eksik ne de fazla besin tüketirler. Beslenmelerinin eksik veya fazla olması kedinizin sağlığı üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir. İdrar düzenini desteklemek için her zaman temiz ve taze su bulunmalıdır. Kediler ayrıca doğal olarak günde 7 ila 10 kez olmak üzere küçük porsiyonlar yemeye adapte olmuşlardır. Önerilen günlük mama miktarını günde bir kez vermeniz, kedinizin kendi tüketimini düzenlemesini sağlar. Bunun tersi şekilde, günde sadece bir ya da iki porsiyon aldıklarında, canı istediğinde yiyen bir kediye göre daha fazla kilo alırlar.
Aşağıdaki öneriler sağlıklı hayvanlar içindir: Kedinizin sağlık sorunları varsa veteriner hekiminize danışın; veteriner hekiminiz özel bir veteriner diyeti verecektir.
Sibirya kedileri için mama seçerken, dikkate alınması gereken birçok faktör bulunur: yaşları, hassasiyetleri, aktivite düzeylerini önemli ölçüde etkileyen yaşam tarzları ve kilo alımında potansiyel bir faktör olan kısırlaştırma gibi fizyolojik durumları. Kedinin dış mekana erişimi varsa, değişen mevsimler de rol oynar- özellikle de yılda iki kez gerçekleşen tüy dökme söz konusu olduğunda...
Yaş
Büyüme Aşamaları
Büyüme, yavru kedinin hayatında önemli bir aşamadır. Büyük değişikliklerin, keşiflerin ve yeni karşılaşmaların zamanıdır. Kedi yavrusunun enerji, protein, mineral ve vitamin gereksinimleri yetişkin bir kediden çok daha fazladır. Çünkü vücut işlevlerini sürdürmenin yanı sıra büyümek ve gelişmek için de enerjiye ve besine ihtiyaç duyar. Yavru kedinin büyümesi iki aşamada gerçekleşir:
Oluşum - Doğumdan 4 Aya Kadar
Sütten kesilme, yavru kedinin sıvı besinden -veya anne sütünden- katı mamaya yaptığı geçiştir. Bu süreç, doğal olarak kedilerin 3 ila 6 haftalıkken süt dişlerini düşürdükleri zamana denk gelir. Bu aşamada, yavru kediler henüz çiğneyemezler, bu nedenle yumuşak bir yemek (ıslatılmış mama tanesi veya uyarlanmış yaş mama) sıvı ve katı yiyecekler arasındaki geçişi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Doğumdan 4 ila 12 hafta sonra, yavru kedinin annenin kolostrumundan (yani ilk sütünden) aldığı doğal bağışıklık azalırken, kendi bağışıklık sistemi de yavaş yavaş gelişir. Düşük bağışıklık dönemi olarak adlandırılan bu kritik zaman, doğal savunmalarını desteklemeye yardımcı olmak için E vitamini içeren bir antioksidan kompleksi gerektirir. Yavru kediler, sindirim bozukluklarına eğilimli oldukları yoğun ve özellikle hassas bir büyüme döneminden geçerler. Bu zamanda diyetleri yalnızca temel büyüme ihtiyaçlarını karşılamak için enerji açısından zengin olmakla kalmamalı, aynı zamanda hala olgunlaşmakta olan sindirim sistemleri için yüksek oranda sindirilebilir protein içermelidir. Frukto-oligosakkaritler gibi prebiyotikler, bağırsak florasını dengelemeye yardımcı olarak sindirim sağlıklarını da destekleyebilir. Sonuç? Genel olarak iyi dışkı kalitesi. Yavru kedinin yiyeceğinde, sinir sistemi-beyinin doğru gelişimini desteklemeye yardımcı olacak Omega 3 yağ asitleri (EPA-DHA) bulunmalıdır.
Güçlenme ve Uyum - 4 Aydan 12 Aya Kadar
Dördüncü aydan itibaren yavru kedinin büyümesi yavaşlar, bu nedenle yağ oranı düşük bir mama önerilir. Bu, özellikle kedi kısırlaştırıldıktan sonra önemlidir. 4 ile 7 ay arasında yavru kedinin süt dişleri dökülür ve yerini kalıcı olanlara bırakır. Yetişkin dişleri çıktığında, yavru kedinin onu çiğnemeye teşvik edecek kadar büyük mama taneleri yemesi gerekir. Yavru Sibirya kedilerinin bağışıklık sistemi, 12 aylık olana kadar kademeli olarak gelişir. E vitamini içeren bir antioksidan karışımı; bu büyük değişiklikler, keşifler ve yeni karşılaşmalarla dolu süreçte doğal savunmalarını desteklemeye yardımcı olabilir. Sindirim sistemleri, sindirim kabiliyetlerinin tam olgunluğa yaklaşık 12 aylıkken ulaşacağı şekilde aşama aşama olgunlaşır. Kedi bu aşamaya geldikten sonra yetişkin mamalarını tüketebilir.
Beslenme söz konusu olduğunda, yetişkin Sibirya'lar için hedefler şunlardır:
(Özellikle de kısırlaştırılmış kedilerde, başıboş kedilerde ve iç mekan kedilerinde) İyi sindirilebilen malzemeler kullanarak ve yağ içeriğini makul bir düzeyde tutarak ideal kiloyu korumaya katkı sağlamak*. İyi sindirilebilen proteinler ve prebiyotikler kullanarak optimal sindirimi desteklemek ve bağırsak florasını dengelemek. Özellikle EPA-DHA gibi temel yağ asitleri, gerekli amino asitler ve B vitaminlerinden oluşan zenginleştirilmiş bir katkı ile deri ve tüylerin sağlığını ve güzelliğini korumak. İdrar yolu sisteminin sağlıklı kalmasını sağlamak. Bakım sırasında yutulan tüylerin vücuttan atılması sürecini hızlandırmak için, beslenme rutinine lif içeren besinler eklenmelidir- lifler sayesinde tüy yumağı oluşumu azaltılabilir. Günlük ağız bakım ve hijyenini desteklemek önemlidir.
Bazı kediler seçici olabilir, bu nedenle yiyeceklerin lezzeti çok önemlidir. Özel formül ve aromalar, mama tanesinin boyutu, özel bir dokuya sahip olması, ve farklı şekil ve doku kombinasyonları (hem yaş hem de kuru mama için), iştahlarını artırmada rol oynayacaktır.
*Mamanın enerji düzeyini kedinin enerji ihtiyacına göre ayarlamak, onu kendi tüketim miktarını gereken düzeyde tutmaya teşvik edecektir. Mama tanesi yağ açısından çok zenginse kediler genellikle iştahlarını kontrol etmekte daha çok zorluk yaşarlar.
Sibirya kedileri 7 yaşından sonra yaşlanmanın ilk belirtilerini gösterir. Antioksidanlarla zenginleştirilmiş bir formül, canlılıklarını korumaya yardımcı olur ve doğru oranda fosfor içeriği de üriner sistemlerini destekler.
Yaşlanma ayrıca sindirim kapasitesinin değişmesi anlamına da gelir. 12 yaşın üzerindeki yaşlı kediler bazen emilim ile ilgili zorluklar da yaşayabilir. Yaşlanan kedinin kilosunu korumak ve gıda eksikliklerinden kaynaklanabilecek riskleri önlemek için ona temel besinlerle dolu, oldukça kolay sindirilebilen bir mama verilmelidir.
Kediler yaşlandıkça giderek daha fazla diş problemleri yaşamaya başlar ve bazı yaşlı kedilerde tat ve koku alma duyusu da zayıflayabilir. Bu da yiyecek alımının azalmasıyla sonuçlanabilir. Yeterince yemeye devam etmelerini sağlamak için yedikleri mama tanesinin şekli, boyutu ve sertliği, yani dokusu, artık potansiyel olarak daha hassas olan çenelerine göre ayarlanmalıdır.
Yaşlanmakta olanlar dahil tüm kediler için ideal enerji seviyesinin yaşam tarzına bağlı olduğunu unutmayın. Düzenli olarak dışarı çıkmaya devam eden yaşlı bir kedi, biraz daha yüksek yağ içeriğine sahip bir diyetten fayda görür. Öte yandan yaşlanma, iç mekan kedilerinin obezite riskini azaltmaz. Kalori alımları hala yakından izlenmelidir. Orta derecede yağ içeriğine sahip bir yiyecek bu durumda optimal olabilir.
Sibirya kedisinin bakımı
Bakım, eğitim ve egzersiz ipuçları
7/7
Sibirya kedileri hakkında
Pek sayılmaz. Sibirya kedilerinin kalın ve etkileyici tüyleri vardır, yine de iyi ve düğümsüz durumda kalmaları için birkaç günde bir hızlıca fırçalamak yeterli olur. Tüy dökme mevsiminde (yılda iki kez) biraz daha fazla fırçalamanız ve muhtemelen elektrikli süpürgeyi ÇOK daha fazla çalıştırmanız gerekecektir!
Hiçbir kedi tamamen hipoalerjenik olarak kabul edilemez. Bununla birlikte, bilimsel olarak tam doğrulanmamış kanıtlar, Sibirya ırkının alerjisi olan kişilerde diğer ırkların yol açtığı kadar güçlü reaksiyonlara neden olmayabileceğini göstermektedir. Bunun nedeni, Sibirya ırkının tükürüklerinde ve derilerinde alerjiye neden olan proteinin diğer kedilerdekine göre daha düşük seviyelerde bulunuyor olması olabilir, ancak bilim insanları bu fenomeni hâlâ araştırmaktadır.
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Kaynaklar
- Amerika'daki Veteriner Hekimler https://vcahospitals.com/
- Royal Canin Kedi Ansiklopedisi. 2010 ve 2020 Baskısı
- Banfield Hayvan Hastanesi https://www.banfield.com/
- Royal Canin BHN Ürün Kitabı
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