Singapur, meraklı, dışa dönük, yıkıcı olmayan, oyuncu küçük bir kedidir. Yaptığınız her şeye ısrarla yardım etmek ister.

Çok zeki olup insanlarla iyi etkileşim kurar; yaşlandığında dahi böyle kalmaya devam eder. Neşeli ve aktif olan Singapur, yumuşak, nazik sesiyle uysal ve oyuncu bir kedidir. Diğer kedilerle de iyi geçinir.

Kaynak: Dünya Kedi Kongresi'nden (WCC) edinilen temel bilgiler ve özellikler