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Singapur

En büyüğü 3,75 kg olan Singapur, tanınan en küçük kedi ırkıdır.
Singapura adult black and white

Singapur hakkında

Singapur, meraklı, dışa dönük, yıkıcı olmayan, oyuncu küçük bir kedidir. Yaptığınız her şeye ısrarla yardım etmek ister.

Çok zeki olup insanlarla iyi etkileşim kurar; yaşlandığında dahi böyle kalmaya devam eder. Neşeli ve aktif olan Singapur, yumuşak, nazik sesiyle uysal ve oyuncu bir kedidir. Diğer kedilerle de iyi geçinir.

Kaynak: Dünya Kedi Kongresi'nden (WCC) edinilen temel bilgiler ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Singapur
Tüy: Kısa tüylü
Boyut kategorisi: Küçük
Özgüvenli / Oyuncu / Zeki / Arkadaş canlısı / Sosyal

Önemli bilgiler

Orta seviyede bakıma ihtiyaç duyar
İç mekanda yaşamaya oldukça elverişlidir
Çok özen gerektirir
Sacred Birman kitten sitting down in black and white

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Kedilerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir kediye dönüşmesi için yavru kedinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Yetişkin Sibirya kedisi beyaz bir arka plan üzerinde oturuyor, siyah beyaz

Kediniz için sağlık tavsiyesi

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