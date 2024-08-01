Singapur
Singapur hakkında
Singapur, meraklı, dışa dönük, yıkıcı olmayan, oyuncu küçük bir kedidir. Yaptığınız her şeye ısrarla yardım etmek ister.
Çok zeki olup insanlarla iyi etkileşim kurar; yaşlandığında dahi böyle kalmaya devam eder. Neşeli ve aktif olan Singapur, yumuşak, nazik sesiyle uysal ve oyuncu bir kedidir. Diğer kedilerle de iyi geçinir.Kaynak: Dünya Kedi Kongresi'nden (WCC) edinilen temel bilgiler ve özellikler
Irkın özellikleri
Tüy: Kısa tüylü
Boyut kategorisi: Küçük
Özgüvenli / Oyuncu / Zeki / Arkadaş canlısı / Sosyal
Önemli bilgiler
İç mekanda yaşamaya oldukça elverişlidir
Çok özen gerektirir
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Kedilerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir kediye dönüşmesi için yavru kedinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Kediniz için sağlık tavsiyesi
Kedinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı sağlama konusunda öneri ve bilgi alın.
Bu sayfayı beğenin & paylaşın