Snowshoe
Snowshoe hakkında
Snowshoe, aile ortamına çok uygun "yaygara yapmayan" bir ırktır. Sosyal ve arkadaş canlısıdırlar ve diğer hayvanlarla ve çocuklarla iyi geçinirler.
Çoğu Karayak belirli bir kişiyle güçlü bir bağ kurar ancak yine de evdeki diğer hane halkına da yakındır. Snowshoe kedileri çok oyuncudur ve sahiplerinin ilgilenmesi gerekir. Zeki, meraklı ve aktiftirler ve hafif melodik bir sesleri vardır.Kaynak: Dünya Kedi Kongresi'nden (WCC) edinilen temel bilgiler ve özellikler
Irkın özellikleri
Tüy: Kısa tüylü
Boyut kategorisi: Orta
Sosyal / Arkadaş canlısı / Oyuncu / Zeki / Aktif
Önemli bilgiler
İç ve dış mekanda yaşamaya elverişlidir
Çok özen gerektirir
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Kedilerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir kediye dönüşmesi için yavru kedinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Kediniz için sağlık tavsiyesi
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