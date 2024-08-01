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Snowshoe

Her bir Snowshoe kedisi benzersizdir ve iki tanesi bile aynı işaretlere sahip değildir.
Snowshoe adult black and white

Snowshoe hakkında

Snowshoe, aile ortamına çok uygun "yaygara yapmayan" bir ırktır. Sosyal ve arkadaş canlısıdırlar ve diğer hayvanlarla ve çocuklarla iyi geçinirler.

Çoğu Karayak belirli bir kişiyle güçlü bir bağ kurar ancak yine de evdeki diğer hane halkına da yakındır. Snowshoe kedileri çok oyuncudur ve sahiplerinin ilgilenmesi gerekir. Zeki, meraklı ve aktiftirler ve hafif melodik bir sesleri vardır.

Kaynak: Dünya Kedi Kongresi'nden (WCC) edinilen temel bilgiler ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Birleşik Krallık
Tüy: Kısa tüylü
Boyut kategorisi: Orta
Sosyal / Arkadaş canlısı / Oyuncu / Zeki / Aktif

Önemli bilgiler

Orta seviyede bakıma ihtiyaç duyar
İç ve dış mekanda yaşamaya elverişlidir
Çok özen gerektirir
Sacred Birman kitten sitting down in black and white

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Kedilerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir kediye dönüşmesi için yavru kedinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Yetişkin Sibirya kedisi beyaz bir arka plan üzerinde oturuyor, siyah beyaz

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Ayrıntılı Bilgi

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