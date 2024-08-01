Snowshoe, aile ortamına çok uygun "yaygara yapmayan" bir ırktır. Sosyal ve arkadaş canlısıdırlar ve diğer hayvanlarla ve çocuklarla iyi geçinirler.

Çoğu Karayak belirli bir kişiyle güçlü bir bağ kurar ancak yine de evdeki diğer hane halkına da yakındır. Snowshoe kedileri çok oyuncudur ve sahiplerinin ilgilenmesi gerekir. Zeki, meraklı ve aktiftirler ve hafif melodik bir sesleri vardır.

Kaynak: Dünya Kedi Kongresi'nden (WCC) edinilen temel bilgiler ve özellikler