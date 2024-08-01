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Sokoke

Sokoke'nin dünyada en nadir bulunan evcil kedi ırklarından biri olduğuna inanılıyor.
Sokoke adult black and white

Sokoke hakkında

Sokoke'ler, aktif, zeki, aynı zamanda sevecen olmakla birlikte sahiplerine karşı fazla talepkar olmayan kedilerdir. Bu ırk, inanılmaz derecede aile odaklıdır. Oynamayı, keşfetmeyi veya sadece sahibinin yanı başında dinlenmeyi sever.

Tüylerinin şekli bu ırka özgüdür: Lekeli ve benekli olmakla birlikte, üst kısımlarda aguti tüyleri bulunduğu için çok özel bir görünümdür.

Kaynak: Dünya Kedi Kongresi'nden (WCC) edinilen temel bilgiler ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Kenya
Tüy: Kısa tüylü
Boyut kategorisi: Orta
Zeki / Aktif / Sevecen / Oyuncu

Önemli bilgiler

Orta seviyede bakıma ihtiyaç duyar
İç ve dış mekanda yaşamaya elverişlidir
Düşük seviyede bakım
Sacred Birman kitten sitting down in black and white

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Kedilerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir kediye dönüşmesi için yavru kedinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Yetişkin Sibirya kedisi beyaz bir arka plan üzerinde oturuyor, siyah beyaz

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