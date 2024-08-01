Sokoke'ler, aktif, zeki, aynı zamanda sevecen olmakla birlikte sahiplerine karşı fazla talepkar olmayan kedilerdir. Bu ırk, inanılmaz derecede aile odaklıdır. Oynamayı, keşfetmeyi veya sadece sahibinin yanı başında dinlenmeyi sever.

Tüylerinin şekli bu ırka özgüdür: Lekeli ve benekli olmakla birlikte, üst kısımlarda aguti tüyleri bulunduğu için çok özel bir görünümdür.

Kaynak: Dünya Kedi Kongresi'nden (WCC) edinilen temel bilgiler ve özellikler