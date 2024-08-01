Sokoke
Sokoke hakkında
Sokoke'ler, aktif, zeki, aynı zamanda sevecen olmakla birlikte sahiplerine karşı fazla talepkar olmayan kedilerdir. Bu ırk, inanılmaz derecede aile odaklıdır. Oynamayı, keşfetmeyi veya sadece sahibinin yanı başında dinlenmeyi sever.
Tüylerinin şekli bu ırka özgüdür: Lekeli ve benekli olmakla birlikte, üst kısımlarda aguti tüyleri bulunduğu için çok özel bir görünümdür.Kaynak: Dünya Kedi Kongresi'nden (WCC) edinilen temel bilgiler ve özellikler
Irkın özellikleri
Tüy: Kısa tüylü
Boyut kategorisi: Orta
Zeki / Aktif / Sevecen / Oyuncu
Önemli bilgiler
İç ve dış mekanda yaşamaya elverişlidir
Düşük seviyede bakım
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Kedilerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir kediye dönüşmesi için yavru kedinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Kediniz için sağlık tavsiyesi
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