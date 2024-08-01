Siyam kedileri çok sosyal olup insanların çevresindeyken mutlu olurlar. Sakin ve sosyal yapıları, evdeki diğer kedi, köpek ve evcil hayvanlarla yaşamaya kolayca uyum sağlayabilecekleri anlamına gelir.

Siyam kedileri sahiplerinden çok fazla ilgi bekler. Evin çevresinde aile üyelerini takip ederek ve dahil olabilecekleri aktivitelere dahil olarak zaman geçirir.

Kaynak: Dünya Kedi Kongresi'nden (WCC) edinilen temel bilgiler ve özellikler