Siyam
Siyam hakkında
Siyam kedileri çok sosyal olup insanların çevresindeyken mutlu olurlar. Sakin ve sosyal yapıları, evdeki diğer kedi, köpek ve evcil hayvanlarla yaşamaya kolayca uyum sağlayabilecekleri anlamına gelir.
Siyam kedileri sahiplerinden çok fazla ilgi bekler. Evin çevresinde aile üyelerini takip ederek ve dahil olabilecekleri aktivitelere dahil olarak zaman geçirir.Kaynak: Dünya Kedi Kongresi'nden (WCC) edinilen temel bilgiler ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Orta
Sevecen / Konuşkan / Sosyal / Oyuncu / Aktif
Önemli bilgiler
İç mekanda yaşamaya oldukça elverişlidir
Biraz bakıma ihtiyaç duyar
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Kedilerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir kediye dönüşmesi için yavru kedinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Kediniz için sağlık tavsiyesi
Kedinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı sağlama konusunda öneri ve bilgi alın.
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