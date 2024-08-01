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Siyam

Tayland kökenli siyam kedileri çok oyuncu ve neşeli olsalar da diğer Siyam kedilerinden daha sakindir.
Thai adult black and white

Siyam hakkında

Siyam kedileri çok sosyal olup insanların çevresindeyken mutlu olurlar. Sakin ve sosyal yapıları, evdeki diğer kedi, köpek ve evcil hayvanlarla yaşamaya kolayca uyum sağlayabilecekleri anlamına gelir.

Siyam kedileri sahiplerinden çok fazla ilgi bekler. Evin çevresinde aile üyelerini takip ederek ve dahil olabilecekleri aktivitelere dahil olarak zaman geçirir.

Kaynak: Dünya Kedi Kongresi'nden (WCC) edinilen temel bilgiler ve özellikler

Irkın özellikleri

Tüy: Kısa tüylü
Boyut kategorisi: Orta
Sevecen / Konuşkan / Sosyal / Oyuncu / Aktif

Önemli bilgiler

Çok özen gerektirir
İç mekanda yaşamaya oldukça elverişlidir
Biraz bakıma ihtiyaç duyar
Sacred Birman kitten sitting down in black and white

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Kedilerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir kediye dönüşmesi için yavru kedinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Yetişkin Sibirya kedisi beyaz bir arka plan üzerinde oturuyor, siyah beyaz

Kediniz için sağlık tavsiyesi

Kedinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı sağlama konusunda öneri ve bilgi alın.

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