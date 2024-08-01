Ankara Kedisi

Ankara Kedileri sadece akıllı değil aynı zamanda son derece uyumlu, sevgi dolu ve eğlencelidir, bu özellikleri onları küçük çocukları olan aileler için mükemmel bir seçim ve yaşça büyük kişiler için harika bir dost yapar.

Ankara Kedileri yalnızca sahipleri tarafından kucaklanmaktan hoşlanır. Güçlü, özgüvenli bir karakterleri vardır, ancak sahiplerinin ilgisine ihtiyaç duyarlar ve kendi başlarına kalmaktan hoşlanmazlar.

Kaynak: Dünya Kedi Kongresi'nden (WCC) edinilen temel bilgiler ve özellikler