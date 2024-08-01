Ankara Kedisi
Girişken, kendine güvenen Ankara Kedisi, evdeki en üstün kedi olabildikleri sürece, diğer evcil hayvanların olduğu bir eve bile kolayca yerleşir.
Ankara Kedisi hakkında
Ankara Kedileri sadece akıllı değil aynı zamanda son derece uyumlu, sevgi dolu ve eğlencelidir, bu özellikleri onları küçük çocukları olan aileler için mükemmel bir seçim ve yaşça büyük kişiler için harika bir dost yapar.
Ankara Kedileri yalnızca sahipleri tarafından kucaklanmaktan hoşlanır. Güçlü, özgüvenli bir karakterleri vardır, ancak sahiplerinin ilgisine ihtiyaç duyarlar ve kendi başlarına kalmaktan hoşlanmazlar.Kaynak: Dünya Kedi Kongresi'nden (WCC) edinilen temel bilgiler ve özellikler
Irkın özellikleri
Ülke: Türkiye
Tüy: Orta tüylü
Boyut kategorisi: Orta
Uyumlu / Sevgi dolu / Oyuncu / Özgüvenli
Tüy: Orta tüylü
Boyut kategorisi: Orta
Uyumlu / Sevgi dolu / Oyuncu / Özgüvenli
Önemli bilgiler
Çocuklara ve diğer hayvanlara karşı sabırlıdır
İç mekanda yaşamaya oldukça elverişlidir
Biraz bakıma ihtiyaç duyar
İç mekanda yaşamaya oldukça elverişlidir
Biraz bakıma ihtiyaç duyar
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