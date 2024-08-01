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Ankara Kedisi

Girişken, kendine güvenen Ankara Kedisi, evdeki en üstün kedi olabildikleri sürece, diğer evcil hayvanların olduğu bir eve bile kolayca yerleşir.
Turkish angora adult black and white

Ankara Kedisi hakkında

Ankara Kedileri sadece akıllı değil aynı zamanda son derece uyumlu, sevgi dolu ve eğlencelidir, bu özellikleri onları küçük çocukları olan aileler için mükemmel bir seçim ve yaşça büyük kişiler için harika bir dost yapar.

Ankara Kedileri yalnızca sahipleri tarafından kucaklanmaktan hoşlanır. Güçlü, özgüvenli bir karakterleri vardır, ancak sahiplerinin ilgisine ihtiyaç duyarlar ve kendi başlarına kalmaktan hoşlanmazlar.

Kaynak: Dünya Kedi Kongresi'nden (WCC) edinilen temel bilgiler ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Türkiye
Tüy: Orta tüylü
Boyut kategorisi: Orta
Uyumlu / Sevgi dolu / Oyuncu / Özgüvenli

Önemli bilgiler

Çocuklara ve diğer hayvanlara karşı sabırlıdır
İç mekanda yaşamaya oldukça elverişlidir
Biraz bakıma ihtiyaç duyar

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