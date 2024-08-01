Van Kedisi
Van Kedisi Hakkında
Van Kedisi sadık, sevgi dolu ve sevecen olmasına karşın çok zeki ve aktiftir. Bol bol egzersize ihtiyaç duyar ve bu, dışarıda gezdirilerek veya etkileşimli kedi oyuncaklarıyla oynatılarak sağlanabilir.
Van Kedileri çocukları çok küçük olan ailelere tavsiye edilmez, çünkü kaslıdır ve zorlandığında sık sık arka ayakları üzerinde durur ve sert bir şekilde oynama eğilimindedir.Kaynak: Dünya Kedi Kongresi'nden (WCC) edinilen temel bilgiler ve özellikler
Irkın özellikleri
Tüy: Orta tüylü
Boyut kategorisi: Orta
Sadık / Sevgi dolu / Sevecen / Aktif / Zeki / Konuşkan
Önemli bilgiler
Çocuklarla iyi geçinemeyebilir
İç ve dış mekanda yaşamaya elverişlidir
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Kedilerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir kediye dönüşmesi için yavru kedinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Kediniz için sağlık tavsiyesi
Kedinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı sağlama konusunda öneri ve bilgi alın.
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