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Van Kedisi

Van Kedisi, suyla oynamayı sever ve kendi isteğiyle yüzdüğü bilinen tek kedidir.
Turkish van adult black and white

Van Kedisi Hakkında

Van Kedisi sadık, sevgi dolu ve sevecen olmasına karşın çok zeki ve aktiftir. Bol bol egzersize ihtiyaç duyar ve bu, dışarıda gezdirilerek veya etkileşimli kedi oyuncaklarıyla oynatılarak sağlanabilir.

Van Kedileri çocukları çok küçük olan ailelere tavsiye edilmez, çünkü kaslıdır ve zorlandığında sık sık arka ayakları üzerinde durur ve sert bir şekilde oynama eğilimindedir.

Kaynak: Dünya Kedi Kongresi'nden (WCC) edinilen temel bilgiler ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Türkiye
Tüy: Orta tüylü
Boyut kategorisi: Orta
Sadık / Sevgi dolu / Sevecen / Aktif / Zeki / Konuşkan

Önemli bilgiler

Orta seviyede bakıma ihtiyaç duyar
Çocuklarla iyi geçinemeyebilir
İç ve dış mekanda yaşamaya elverişlidir
Sacred Birman kitten sitting down in black and white

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Kedilerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir kediye dönüşmesi için yavru kedinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Yetişkin Sibirya kedisi beyaz bir arka plan üzerinde oturuyor, siyah beyaz

Kediniz için sağlık tavsiyesi

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