Van Kedisi sadık, sevgi dolu ve sevecen olmasına karşın çok zeki ve aktiftir. Bol bol egzersize ihtiyaç duyar ve bu, dışarıda gezdirilerek veya etkileşimli kedi oyuncaklarıyla oynatılarak sağlanabilir.

Van Kedileri çocukları çok küçük olan ailelere tavsiye edilmez, çünkü kaslıdır ve zorlandığında sık sık arka ayakları üzerinde durur ve sert bir şekilde oynama eğilimindedir.

Kaynak: Dünya Kedi Kongresi'nden (WCC) edinilen temel bilgiler ve özellikler